Amir Khan, 15 ans, bat un ennemi beaucoup plus grand en finale scolaire

Nouvelles de boxe du monde 12/04/2020

📸 GB Boxe / Athènes 2004

Amir Khan a toujours eu l’habiletĂ© et la vitesse pour devenir une future star comme en tĂ©moigne un rĂ©cent clip vidĂ©o de l’ancien roi super-lĂ©ger de 2o02.

Deux ans avant son incroyable mĂ©daille d’argent aux Jeux olympiques de 2004 Ă Athènes, Khan dominait les combattants de plus grande taille dans sa division.

Khan, alors âgĂ© de seulement 15 ans, a battu son adversaire en quelques secondes sur son chemin pour remporter la finale du championnat d’Angleterre de boxe.

Un an plus tard, Khan a remportĂ© une mĂ©daille d’or aux Jeux olympiques juniors de l’AUA. Ajout des Championnats d’Europe Etudiants et des Championnats du Monde Juniors en 2004.

Il a ensuite excellĂ© en rĂ©clamant la Coupe Strandja pour se qualifier pour les Jeux olympiques d’Athènes. Sur le chemin de la Grèce, Khan a remportĂ© une victoire hors concours contre le futur champion du monde des poids welters et l’adversaire de Floyd Mayweather Victor OrtĂ­z. Khan a arrĂŞtĂ© Victor «Vicious» au deuxième tour.

L’homme de Bolton allait ensuite accĂ©der Ă la plus grande plateforme amateur du sport. Khan a vaincu Marios Kaperonis, Dimitar Shtilianov, Jong Sub Baik et Serik Yeleuov pour remporter la mĂ©daille d’argent.

Mario Kindelán, le plus expérimenté des deux, a pris la première place du podium.

Toujours pro en 2005, Khan Ă©tait inondĂ© d’offres lucratives pour entrer dans les rangs rĂ©munĂ©rĂ©s. Après avoir battu Craig Watson aux points aux championnats ABA, il Ă©tait temps pour Khan de laisser le gilet derrière lui.

Organisant un dernier combat amateur contre son conquérant olympique, Kindelan, Khan a pris sa revanche avec un triomphe de 19-13 en direct sur la télévision terrestre au stade Reebok.

Le même été, Khan a fait ses débuts professionnels en regardant 4,4 millions de téléspectateurs sur ITV. Une star est vraiment née.

Il est difficile de croire que c’est maintenant 15 ans plus tard. Khan arrive Ă la fin de sa carrière.

S’adressant rĂ©cemment Ă WBN, Khan a dĂ©voilĂ© son plan exclusivement, en disant: «Je ne pense pas encore Ă la retraite.

«Il me reste probablement un ou deux combats. Tout va bien. Cela aurait peut-être pu être plus, mais la situation actuelle a empêché tout le monde de se battre. »