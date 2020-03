Amir Khan décroche enfin le prix WBN du combattant de l’année pour son succès en 2010

Phil Jay 11/03/2020

L’ancien champion unifié des super-légers Amir Khan a finalement décroché son prix WBN Fighter of the Year pour 2010, DIX ANS plus tard que prévu.

World Boxing News a été officiellement lancé le 1er août 2010. Tout comme Khan jouissait peut-être des douze meilleurs mois de sa carrière.

Après avoir déjà battu Paulie Malignaggi au Madison Square Garden en mai de la même année, Khan a affronté le formidable Marcos Maidana en décembre.

Le concours de Mandalay Bay à Las Vegas était un classique instantané. Khan et Maidana sont allés de l’enfer pour le cuir, et finalement, c’est le Britannique qui a prévalu par une marge étroite.

Avec la victoire, Khan occupait une place juste à l’extérieur de la WBN Pound for Pound Top 10 au numéro 13 et a été nominé pour le prix du combattant de l’année.

Battre la concurrence de Sergio Martinez et Manny Pacquiao, Khan a pris le butin avec les fans pour devenir le premier récipiendaire.

À l’époque, WBN était encore à ses balbutiements et les prix réels n’ont été remis qu’en 2012. Par conséquent, Khan n’a jamais rien reçu d’officiel… jusqu’à présent.

WBN a commandé une réplique spéciale du trophée pour Khan, qui a posé avec fierté de l’avoir finalement remis cette semaine.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

L’homme de Bolton a déclaré que le prix serait désormais affiché à côté de son embrayage de ceintures de titre dans un cabinet à la maison.

“Je suis honoré de recevoir le World Boxing News Award du combattant de l’année 2010. Même si c’était il y a quelques années”, rigola Khan exclusivement à WBN.

“J’aime cela. Ça fait tellement longtemps. J’ai oublié que je l’ai vraiment gagné!

«Mais c’est incroyable et ça ira avec tous mes titres. Je voudrais remercier Phil et tous les membres de WBN pour le trophée. “

REVENIR

Khan devrait être de retour dans le ring au cours des prochains mois après être revenu dans la colonne des victoires l’été dernier.

Une victoire sur Billy Dib était la 34e de la carrière du «Roi» Khan. Son prochain combat sera la 40e sortie professionnelle d’un relais distingué.

Récemment devenu père pour la troisième fois de son nouveau fils Muhammad, Khan sera actif jusqu’à ce qu’il commence un autre camp d’entraînement dans les semaines à venir.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay