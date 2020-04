Amir Khan défie Manny Pacquiao avec un rappel d’entrainement

Phil Jay 18/04/2020

📸 SBL

Amir Khan a réédité son défi de longue date à l’ancien partenaire d’entraînement Manny Pacquiao et souhaite que la paire s’engage dans de sérieuses discussions de combat.

Pendant le verrouillage du coronavirus, Khan pense que les négociations pourraient être conclues rapidement car une énorme somme d’argent doit être gagnée.

S’ils sont d’accord maintenant, Pacquiao vs Khan pourrait avoir lieu plus tard dans l’année et voir les anciens résidents du Wild Card Gym entrer en collision dans une solide rencontre à 147.

“Je veux dire, j’adorerais combattre Manny Pacquiao”, Khan exclusivement dit World Boxing News. «À la fin de la journée, il est une légende du jeu.

«Vous voulez combattre les plus grands noms de la boxe et c’est certainement l’un des plus grands noms du monde.

“J’adorerais ce combat. Si ça arrive, ça arrive. Si cela ne se produit pas, c’est une de ces choses – même si je poursuis les plus grands noms depuis très longtemps. “

Team Pacquiao

Envoyant un doux rappel de la façon dont ils échangeaient des coups auparavant avec le formateur Freddie Roach qui supervisait, Khan a déclaré: «Avec Pacquiao, ce serait un honneur de partager l’anneau avec lui.

«C’est un si grand combattant. Alors qui sait?

“Comme je l’ai déjà dit, il sait comment les séances d’entraînement se sont déroulées entre nous, comment elles se sont déroulées. Il connaît également le type de combattant que je suis. »

Pour conclure sur les millions de dollars à réaliser, potentiellement si le combat obtient le feu vert pour le Pay-Per-View en dehors du Royaume-Uni, l’homme de Bolton a ajouté: «Il sait que ce combat fera beaucoup d’argent.

«Il est financièrement logique pour nous deux de le réaliser.

“Au bout du compte, c’est une entreprise. Il devrait donc y penser aussi. »

Ce n’est pas la première fois, ni peut-être la dernière, que le nom de Khan est mentionné aux côtés de Pacquiao. On pense que le sénateur philippin a une forte considération de six pour son prochain adversaire.

La première cible est évidemment Floyd Mayweather, devant Errol Spence, Terence Crawford et Mikey Garcia. Khan complète la liste restreinte aux côtés de l’ancien ennemi Danny Garcia.

Pacquiao pourrait être de retour en action d’ici décembre, bien que cela représente toujours une absence de seize mois pour une légende qui aura 42 ans à la fin de 2020.

COVID-19 n’a rendu service à aucune carrière sportive dans tous les domaines. Mais les goûts de Pacquiao et ceux qui ont encore quelques années dans leur discipline respective auront ressenti ce retard plus dur.

