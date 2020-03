Amir Khan parmi plusieurs grands noms éligibles pour WBC tourné à Errol Spence

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

📸 Philip Sharkey

L’ancien roi super-léger et livre pour star de la livre Amir Khan est fermement de retour pour un titre WBC tiré à la limite des poids mi-moyens.

Khan est maintenant classé douze par le WBC, ce qui signifie qu’une fissure chez Errol Spence Jr. pourrait se produire à titre volontaire.

Après avoir vaincu Billy Dib en juillet 2019, Khan reste sur le point d’être choisi par “The Truth” – qui est un champion unifié.

Actuellement, Spence a l’obligation de poursuivre avec l’IBF mais pourrait choisir Khan pour un tir WBC dans son prochain combat – s’il le souhaite.

En regardant le classement actuel, Khan est aux côtés de goûts de Danny Garcia, Mikey Garcia, Keith Thurman et Josesito Lopez en lice.

Le concurrent numéro un est Shawn Porter, à la suite de sa bataille épique avec Spence en 2019.

La paire s’est imbriquée dans un classique instantané et pourrait certainement se revoir à un moment donné dans le futur.

Pour le Britannique Khan, l’opportunité de se battre pour un titre mondial de plus alors que sa carrière tire à sa fin serait trop difficile à refuser.

Une fois que le climat actuel sera plus lumineux, Khan espérera sûrement débarquer Spence dans ce qui serait une bataille de haut niveau aux États-Unis.

Titulaire d’un titre ex-140 livres Maurice Hooker est notée par le WBC un peu prématurément mais devrait augmenter complètement de poids d’ici la fin de l’année.

Compatriote de Khan Josh Kelly se faufile dans les notes de mars malgré le fait qu’il n’ait pas encore accompli les formalités du programme Clean Boxing, selon le WBC.

📸 Stéphanie Trapp

CLASSEMENTS WBC WELTERWEIGHT

(Mars 2020)

CHAMPION: ERROL SPENCE

1 / Shawn Porter US

2 / Danny Garcia US SILVER

3 / Yordenis Ugas Cuba

4 / Mikey Garcia US

5 / Keith Thurman US

6 / David Avanesyan Russie UER

7 / Vergil Ortiz Jr. US

8 / Kudratillo Abdukakhorov Ouzbékistan

9 / Josesito Lopez US

10 / Sergey Lipinets Kazakhstan

11 / Maurice Hooker US

12 / Amir Khan GB INTL

13 / Egidijus Kavaliauskas Lituanie / États-Unis

14 / Sebastian Formella Allemagne * CBP / P

15 / Josh Kelly GB * CBP / P

INTERRUPTION VOLONTAIRE

16 / Kiryl Relikh Bélarussie

17 / Ray Robinson US

18 / Mikael Zewski Canada

19 / Alexis Rocha AMÉRIQUE AMÉRICAINE

20 / Jaron Ennis US

21 / Santiago Dominguez Mexique / US USNBC

22 / Thulani Mbenge Afrique du Sud

23 / Ahmed El Mousaoui France

24 / Abel Ramos US

25 / Chris Van Heerden Afrique du Sud

26 / Omar Figueroa Mexique / US

27 / Adrian Granados US

28 / Alessandro Riguccini Italie ARGENT par intérim

29 / Custio Clayton Canada

30 / Mauricio Pintor Mexico CONTINENTAL LATINO

31 / Radzhab Butaev Russie

32 / Nursultan Zhangabayev Kazakhstan

33 / Daniyar Yeleussinov Kazakhstan

34 / Riku Nagahama Japon OPBF

35 / Rashidi Ellis US

36 / Ivan Golub Ukraine / US USNBC

37 / Jon Miguez Espagne JEUNES

38 / Chris Jenkins GB BBBofC / COMM

39 / Danny Ball GB INTL SILVER

40 / Kenbati Haiyilao Chine ABCO

Légende: * CBP / P = Formulaires du programme de boxe propre non remplis

