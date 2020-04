Amir Khan réfléchit à la retraite: “Dois-je me battre?”

Publié le 04/03/2020

Par: Hans Themistode

Alors que le reste du monde de la boxe se demande quand ils se battront, l’ancien champion du monde en deux divisions, Amir Khan, se demande s’il réintégrera jamais le ring.

Cela fait plusieurs années que Khan est considéré comme un prétendant au titre. Et ça fait encore plus longtemps qu’il portait de l’or autour de sa taille. Le médaillé d’argent unique peut avoir un certain nombre de noms crédibles qu’il a vaincu dans le ring sur son curriculum vitae, mais il n’a pas battu un adversaire de premier plan depuis que ses points ont gagné Devon Alexander en 2014.

Depuis lors, Khan a gratté par Chris Algieri mais a été brutalement arrêté par Canelo Alvarez peu de temps après. Sa victoire sur Billy Dib lors de sa dernière apparition sur le ring était loin d’être impressionnante, car Dib a progressé de plusieurs catégories de poids pour prendre le combat.

La victoire de Khan était plus d’un déodorant pour couvrir sa perte décevante contre Terence Crawford. Pendant le concours, Khan a été battu et a probablement démissionné au sixième tour. Avec les pertes s’accumulant au fil des ans, Khan semble inquiet de son avenir.

“Vais-je me battre à nouveau?” Dit Khan. “Je ne sais pas, je suis dans deux esprits. Dois-je me battre? Financièrement, je me suis très bien débrouillé. Dois-je faire un combat de plus qui pourrait ruiner tout mon héritage? Je ne connais pas la réponse. Je suis contre moi-même. Je discute avec moi-même dois-je continuer ou l’appeler un jour? “

À 33 ans, il est encore un peu tôt dans la carrière de Khan pour raccrocher complètement les gants. Mais avec les guerres et les pertes brutales qu’il a subies au fil des ans, la retraite pourrait être imminente.

Quelle que soit sa décision, la carrière que Khan s’est taillée est quelque chose dont la plupart des combattants ne rêvent que. Mais lui et ses fans pourraient regretter cette décision.

Pendant près de 15 ans, Khan a passé sa carrière face à certains des meilleurs noms du sport de la boxe. En cours de route, il a remporté d’énormes victoires, mais il a également subi des pertes dévastatrices. Pourtant, quel que soit le résultat, Khan n’a jamais esquivé une âme.

Mais dans le cas de son plus grand rival Kell Brook, Khan a tout de même choisi de ne pas sauter sur le ring contre lui. Les chances que les deux se fassent face sont au mieux sombres. Ses fans peuvent encore garder espoir, voyant comment Khan n’a pas encore officiellement pris sa retraite. Mais le temps presse certainement.

«Je vais juste attendre et voir comment je me sens après un camp d’entraînement complet. Même si je sens que je ne peux plus le faire, je peux m’en aller en sachant que j’ai tout fait. Mon amour pour la boxe est toujours là et j’adore la boxe en morceaux. Mais jusqu’à ce que je voie ce que je ressens après un camp long, dur et exténuant, je n’en suis pas sûr. »