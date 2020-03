Ancien poids lourd d’Al Haymon, classé WBC, les tests COVID-19 sont positifs

Phil Jay 26/03/2020

Un ancien adversaire des champions du monde des poids lourds Luis Ortiz et Chris Arreola s’est révélé positif pour COVID-19, a-t-on appris jeudi.

Travis Kauffman, qui devait revenir le 11 avril après une absence d’un an, a lui-même confirmé la nouvelle.

«Veuillez garder moi et ma famille dans la prière. Testé positif pour Covid-19. Cela aussi passera », a déclaré le joueur de 34 ans.

Né en Pennsylvanie, Kauffman a un dossier de 32-3 avec 23 KO. Il était une fois sur le point d’un World Boxing Council tiré sur Deontay Wilder.

Les défaites contre Amir Mansour et Luis Ortiz ont mis fin à ces espoirs, bien que Kauffman n’ait jamais renoncé à son rêve.

Maintenant, Kauffman fait face à une lutte similaire à plus de 75 000 compatriotes américains en raison du pays saisi par le coronavirus.

Située juste à côté de New York, la région la plus touchée des États-Unis, la Pennsylvanie a enregistré près de 1 500 cas et 15 décès depuis le début de la pandémie.

WBN souhaite à Kauffman tout le succès possible dans sa guérison de la maladie alors que le monde reste au point mort.

ATOUT

Le président Trump a de nouveau été critiqué pour avoir voulu que les citoyens reviennent à la normale le plus tôt possible.

Ciblant Pâques pour revoir les restrictions à la circulation, Trump affirme que l’économie doit se stabiliser dès que possible.

Trump a également blâmé certaines parties des médias pour une chasse aux sorcières, malgré les cas de Covid-19 s’envolant tous les jours.

“J’entends que Fake News . vient de rapporter que je suis isolé à la Maison Blanche, me demandant à haute voix,” quand la vie reviendra-t-elle à la normale? ” Quelqu’un y croit-il vraiment?

«Il n’y a pas eu de fuite, ils l’ont inventée – ce sont des CORRUPT & FAKE NEWS», a déclaré Trump.

«J’ai été emballé toute la journée avec des réunions. Je n’ai pas de temps pour la stupidité. Nous travaillons sans relâche pour GARDER L’AMÉRIQUE EN SÉCURITÉ! “

Il a ajouté: «Les médias LameStream sont la force dominante pour essayer de me faire garder notre pays fermé aussi longtemps que possible dans l’espoir que cela nuira à ma réussite électorale.

«Les vrais gens veulent se remettre au travail le plus tôt possible. Nous serons plus forts que jamais! »

