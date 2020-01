Andrade arrête Keeler submergé | BoxingInsider.com

Publié le 31/01/2020

Par: Sean Crose

Matchroom Boxing a fourni une carte intéressante jeudi soir au Meridian de Miami à Island Gardens avec le champion poids moyen WBO Demetrius Andrade (28-0) face au Luke Keeler (17-2-1). Tout d’abord, cependant, le champion des poids coq WBA et IBF Daniel Roman (27-2-1) a affronté Murodjon Akhmadaliev (7-0) dans une affaire de 12 rounds.

Le premier tour était serré, chaque homme atterrissant efficacement. Les choses sont restées proches dans la seconde, bien que les coups de poing de Akhmadaliev aient été plus impressionnants que les tirs de Roman. Le troisième a vu Akhmadaliev affirmer son général de ring supérieur. Pourtant, le champion en titre Roman gardait les choses proches. Roman avait une meilleure apparence au quatrième, atterrissant bien sur le corps derrière un jab impressionnant. Akhmadaliev a atteint son homme avec des tirs forts à la fin du cinquième. Les combattants ont échangé tout au long du sixième, mais c’est le challenger qui atterrit plus efficacement.

Le septième tour a montré à quel point le match d’échecs était un combat. Les deux combattants se sont positionnés et ont tiré intelligemment. Roman semblait être un peu plus actif au huitième. Les choses sont restées à indice d’octane élevé au neuvième. Akhmadaliev a atterri furieusement au dixième. À la fin du onzième, le combat semblait être trop proche pour appeler. Malgré quelques secondes furieuses, Roman a dominé la douzième. Akhmadaliev a remporté une décision partagée et les titres WBA et IBF.

Le combat suivant a vu le 30-4-1 Tevin Farmer défendre son titre IBF super poids plume contre le 30-1-0 Joseph Diaz. Le premier tour a été serré et assez rapide. Diaz a reçu une coupure considérable au-dessus de l’œil gauche au début du deuxième.

Malgré la coupure – qui a été jugée non intentionnelle – Diaz s’est battu avec acharnement dans le troisième. Diaz était effectivement actif dans le quatrième. Les choses étaient proches au cinquième. Ils sont restés proches dans le sixième, même si Diaz était le plus actif des deux combattants.

S’inspirant de son coin, Farmer a affronté Diaz au septième. Les deux combattants ont échangé au huitième, même si Diaz a semblé l’emporter. Le neuvième a vu Diaz continuer à couper chez Farmer. L’équipe de diffusion de DAZN, qui diffusait la carte en direct, a dit que Farmer ne ressemblait pas à son moi habituel. Ils avaient raison.

Le champion en titre a continué de paraître lent au dixième. Diaz s’est assuré que c’était une affaire de près et de meulage au onzième. Le fermier a essayé de l’apporter à Diaz dans le douzième, mais ne l’a pas fait régulièrement. Diaz a remporté une décision unanime bien méritée ainsi que la ceinture IBF.

Le combat suivant a mis en vedette deux YouTubers, Jake Paul et Gib, dans une bataille prévue de six rounds. Paul a lâché son homme trois fois lors de la première avant que l’arbitre arrête le combat.

Il était temps pour l’événement principal. Andrade a littéralement renversé son homme avec le premier coup de poing solide. Keeler a réussi à se relever et à traverser la manche, mais c’était un bon début pour Andrade. Une gauche tonitruante a fait reculer Keeler dans la seconde. Il semblait que le combat était peut-être terminé, mais Keeler a de nouveau pu se lever et terminer la manche. Keeler a réussi à rester debout tout au long du troisième. Il a également réussi à rester debout pendant le quatrième, même s’il n’était certainement pas dans le combat. Au cinquième, le combat semblait idiot. Keeler ne menait aucun combat efficace. Le sixième a vu la même chose.

Andrade s’est contenté de repérer son homme au septième. Il a continué de partir au huitième. Andrade a déchargé dans le neuvième, et l’arbitre a sagement arrêté le combat.