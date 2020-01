Andrew Cancio signe un accord promotionnel avec Top Rank

Ringside 23/01/2020

ūüď∑ √Čquipe Cancio

L’ancien champion du monde WBA des super-plumes, Andrew ¬ęEl Chango¬Ľ Cancio, le h√©ros de l’homme qui a atteint le sommet du sport, a sign√© un contrat promotionnel multi-combats avec Top Rank. Cancio, qui d√©tient toujours un emploi √† temps plein chez Southern California Gas Company, devrait faire son premier rang sur ESPN d√©buts en avril.

“Andrew Cancio est l’un des meilleurs combattants √† 130 livres, un jeune homme travailleur qui m√©rite une autre occasion de se battre au plus haut niveau du sport”, a d√©clar√© le pr√©sident de Top Rank, Bob Arum. “Il √©tait un agent libre, miraculeusement, et nous n’avons pas h√©sit√© √† conclure un accord avec lui et son √©quipe.”

“Je suis tr√®s reconnaissant de commencer le prochain chapitre de ma carri√®re avec Bob Arum et toute l’√©quipe de Top Rank dans mon coin”, a d√©clar√© Cancio. ¬ęJ’ai h√Ęte de retourner sur le ring devant mon arm√©e de supporters et je suis tout √† fait pr√™t √† me frayer un chemin pour redevenir champion du monde. Merci beaucoup √† mon √©quipe, en particulier √† mon manager, Ray Chaparro, qui a toujours cru en moi et a √©t√© incroyablement favorable √† ma carri√®re et a contribu√© au succ√®s que j’ai obtenu. “

Dit Chaparro: ¬ęAndrew et moi sommes honor√©s de rejoindre Top Rank alors que nous progressons vers le reste de sa carri√®re. Je sais depuis longtemps qu’Andrew est un combattant de classe mondiale et je suis tr√®s heureux de commencer √† travailler avec Bob Arum et son √©quipe exceptionnelle dans notre marche vers un autre titre mondial. Je tiens tout particuli√®rement √† remercier l‚Äôentremetteur de premier rang Brad Goodman, qui a travaill√© avec diligence pour nous souhaiter la bienvenue √† Top Rank. Nous avons tous deux h√Ęte de travailler en √©troite collaboration avec lui √† l’avenir. ¬Ľ

Cancio (21-5-2, 16 KO), de Blythe, en Californie, a √©limin√© Alberto Machado en f√©vrier dernier en quatre manches pour remporter le titre mondial WBA des super-plumes. Quatre mois plus tard, il a r√©p√©t√© l’acte, arr√™tant cette fois Machado en trois tours. Le r√®gne de Cancio a pris fin en novembre dernier lorsque le v√©t√©ran nicaraguayen Ren√© Alvarado l’a √©limin√© en sept rounds.

LIB√ČR√Č

Cancio est l’un des meilleurs vendeurs de billets r√©gionaux du sport, car il attire r√©guli√®rement des foules √† guichets ferm√©s au Fantasy Springs Casino d’Indio, en Californie, √† 90 minutes de route de Blythe. Apr√®s la d√©faite d’Alvarado, Cancio a √©t√© lib√©r√© par son ancien promoteur, lui ouvrant la voie √† signer avec Top Rank.

Le champion du monde WBO Jamel “Semper Fi” Herring, le champion du monde WBC Miguel “El Alacran” Berchelt, l’ancien champion du monde poids plume Oscar Valdez, l’ancien champion du monde deux poids Carl “The Jackal” Frampton et l’ancien champion du monde Masayuki “The Judge” Ito sont Les combattants les mieux class√©s qui font actuellement campagne √† 130 livres, laissant Cancio avec une pl√©thore d’options alors qu’il reprend sa carri√®re.