Andy Ruiz Jr. revient à l’essentiel sur le terrain de football et perd du poids pour le retour

Nouvelles de boxe du monde 18/02/2020

@ andy_destroyer13

L’ancien champion des poids lourds unifié Andy Ruiz Jr. travaille dur dans le gymnase et sur le terrain de football avant un retour imminent à l’action.

Ruiz a déjà visiblement perdu du poids alors que le premier dirigeant de la division supérieure du Mexique prépare un retour sur le ring dans les mois à venir.

‘The Destroyer’ a perdu ses titres et une certaine estime de soi lors de sa défaite contre Anthony Joshua en décembre. Ruiz a été critiqué pour ne pas s’être entraîné correctement lors de la montée en puissance.

Un coach-split plus tard, et Ruiz s’efforce de retrouver la forme dont il se vantait dans les semaines précédant le match retour de Joshua.

Svelte à un moment donné avec quelques semaines avant l’Arabie saoudite, Ruiz a empilé les livres à l’approche de la bataille de Diriyah.

Incapable d’être aussi mobile que leur première rencontre, Joshua a dansé autour de Ruiz pour une victoire aux points.

Avec le découragement des fans et des médias qui résonnent dans ses oreilles, Ruiz est déterminé à être en pleine forme pour une sortie de printemps.

“Je ne poste pas à ce sujet, mais la mouture ne s’arrête jamais. Pouvez-vous me battre dans une course? ” – a demandé Ruiz lors de sa publication sur Instagram récemment.

“Ils ne comprennent pas la vision. Le refus de régler. Le désir de bien faire votre famille. Seuls les escrocs comprennent les escrocs. Vous ne pouvez pas arrêter une bête qui meurt de faim pour une vie meilleure.

«L’entraînement est terminé et je me sens vraiment bien. Merci à DIEU pour toutes mes bénédictions qu’il m’a données. Beaucoup de travail acharné, de sueur et de larmes. Ne laissez personne vous rabaisser et dire que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Faites confiance à DIEU Et croyez en vous. Tout est possible.”

PBC

Représenté par Al Haymon, Ruiz devrait figurer sur une carte Premier Champions de boxe avant l’été. Ceci malgré le fait de ne pas être d’accord avec Dillian Whyte pour se battre lors d’un matchroom.

Haymon détient les droits sur la signature du candidat le mieux classé alors que Ruiz poursuit un possible tir au championnat WBC de Deontay Wilder.

Une victoire ou deux en 2020 pourrait conduire à une collision interne promue par Haymon si Wilder traversait sa saga avec Tyson Fury indemne.