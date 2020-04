Andy Ruiz Jr. s’apprête à rejoindre Canelo, Ryan Garcia s’entraînant avec Eddy Reynoso

Nouvelles de boxe du monde 16/04/2020

📸 Mark Robinson

L’ancien champion du monde des poids lourds, Andy Ruiz Jr., a confirmé son intention de s’entraîner avec Canelo et Ryan Garcia au sein de l’équipe d’entraînement d’Eddy Reynoso.

Ruiz Jr. a quitté Manny Robles après un désaccord sur l’effort du camp pour le choc Anthony Joshua alors que le Mexicain-Américain a perdu sa ceinture de champion du monde.

Depuis lors, Ruiz s’entraîne et perd du poids en excès de son propre gré.

Maintenant, “The Destroyer” a indiqué son désir de rejoindre Canelo, qui était en Arabie saoudite pour assister à sa défaite contre Joshua.

S’adressant au président de la WBA, Gilberto Jesús Mendoza via Instagram, Ruiz a décrit son intention de rejoindre Reynoso et son père Chepo.

“Nous discutons avec l’équipe Reynoso et je pense que ce serait bon pour moi. Pour l’instant, il n’y a pas de contrat signé mais j’aimerais aller avec l’équipe Canelo », a confirmé Ruiz.

En remportant puis en perdant la couronne mondiale, Ruiz a poursuivi: «Je pensais que c’était ma chance pour le titre mondial parce que j’avais perdu le premier (contre Parker).

«Je m’entraînais dur et je me concentrais sur la victoire. Toute ma famille priait pour une chance et elle est venue (contre Joshua).

«Je lui ai dit qu’ils (les ceintures) étaient très jolis et il m’a demandé si je voulais les voir. Quand je les avais tous dans ma main, j’ai demandé à Dieu de m’aider à gagner. En fin de compte, ce que je souhaitais s’est produit.

REMATCH

«(Dans le match revanche) j’étais trop gros pour le poursuivre et chercher des combinaisons. Et je n’ai pas bien frappé.

«Je pense que je dois me concentrer sur moi-même. Ce n’était jamais comme la première fois. Il y a beaucoup d’opportunités. Je dois me concentrer et penser que je peux redevenir champion », a conclu le joueur de 30 ans.

On pense que Reynoso n’aurait aucun problème à ajouter un poids lourd à ses rangs, en particulier un qui a déjà été champion du monde.

Eddy a expérimenté la prise de jeunes combattants au plus haut niveau, mais prendre Ruiz serait certainement un camp intéressant pour toutes les personnes concernées.

Canelo et Ruiz sont de bons amis.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.