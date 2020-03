Andy Ruiz Jr.veut l’échauffement de l’automne, nomme Luis Ortiz sur la liste des trois succès

Nouvelles de boxe du monde 02/03/2020

📸 Mark Robinson

L’ancien champion des poids lourds unifié Andy Ruiz Jr. a nommé le vétéran cubain Luis Ortiz comme un possible adversaire pour un grand combat fin 2020.

Alors que le Mexicain souhaite reprendre sa carrière sur la bonne voie après avoir perdu ses ceintures face à Anthony Joshua lors d’une revanche de décembre, Ruiz espère revenir à l’automne.

En compétition dans un échauffement pour revenir dans la colonne des victoires, “The Destroyer” espère ensuite organiser une bataille avec Ortiz – potentiellement en décembre.

“J’ai parlé à Al et il m’a dit si je voulais choisir celui-ci ou celui-là”, a expliqué Ruiz au Inside PBC Boxing de Premier Boxing Champions. «J’ai dit oui parce que je veux me battre en août.

«Il y a quelques gars là-bas, et ils ont également mentionné Luis Ortiz. Mais je pense que je veux me battre avant de combattre Ortiz pour reprendre le rythme, revenir dans la routine. »

Ruiz nominant deux partenaires de danse plus grands et plus improbables, Ruiz était optimiste quant à l’appel proviendrait de l’un des champions du monde britanniques actuels.

«Tout le monde parle de moi et d’Ortiz. Ce sera un grand combat. Sinon, si Tyson Fury cherche quelqu’un?

«Je veux juste me battre et ensuite (voir ce qui se passe) après cela.

Lorsqu’on lui a demandé si Anthony Joshua était possible pour une trilogie, Ruiz a répondu: “Il y a quelque chose comme ça, mais j’espère que nous pourrons négocier et nous battre d’ici la fin de cette année.”

PBC FOES

Ruiz a amélioré sa réputation avec une victoire dévastatrice sur Joshua en juin dernier. Démantelant complètement le Britannique, Ruiz effaçant l’aura précédemment impénétrable d’AJ.

Personne ne pourrait jamais lui retirer cette victoire, mais la probabilité que Joshua revienne pour un autre versement avec Ruiz est mince.

WBN avait auparavant spéculé sur les futurs ennemis de Ruiz, avec l’un des poids lourds PBC actuels qui serait certainement le prochain joueur de la première division du Mexique.

Ortiz fait l’affaire pour une rencontre de premier ordre, tandis que Chris Arreola, Dominic Breazeale ou Travis Kauffman seraient des choix décents pour août.