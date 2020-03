Angel et Chavez Barrientes parmi les gagnants à Tijuana, au Mexique

RINGSIDE 16/03/2020

📷 Kyte Monroe

Angel et Chavez Barrientes, ainsi que leur camarade de table Demler «DJ» Zamora lll, ont tous gagné samedi soir au Big Punch Arena de Tijuana, au Mexique.

Chavez Barrientes (2-0, 2 KO) a décroché la deuxième victoire de sa carrière professionnelle en éliminant son adversaire au premier tour. Chavez, qui fait campagne au super poids coq, a remporté tous les combats par élimination directe dans sa carrière.

“Cela fait du bien de se faire éliminer”, a déclaré Chavez Barrientes. «Combattre sur la même carte que mon frère, et pour nous deux gagner des KO, c’était génial. Je vais rester actif et chercher à me battre bientôt. »

Le super poids coq Angel Barrientes (2-0, 2 KO) a gagné via un KO au troisième tour après avoir laissé tomber son adversaire une fois au premier tour, puis à nouveau au deuxième. Le coin de son adversaire a jeté l’éponge au troisième round après avoir été trop puni.

“Je suis vraiment content de la performance, mon adversaire a été dur”, a déclaré Barrientes, le boxeur de 17 ans. «Je suis confiant en mes capacités et je sais que lorsque je ferai mes débuts aux États-Unis, ce sera spécial. J’espère combattre en Amérique lors de mon prochain combat. “

Également présent sur la carte, le super poids plume DJ Zamora lll (3-0, 2 KO) a remporté une décision unanime en quatre tours. Zamora a dominé le combat pendant les quatre rounds.

“Ce fut un grand combat pour m’amener là où je dois aller”, a déclaré le joueur de 16 ans de Las Vegas. «Je m’améliore à chaque combat et ce fut un combat qui me rendra meilleur.»