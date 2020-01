Angel Garcia: “Nous voulons une revanche avec Thurman Bad”

Publié le 25/01/2020

Par: Hans Themistode

L’avenir est en dehors de tous les sports. Avant même que l’événement ne commence, la première question qui se pose est “quelle est la prochaine?”

En boxe, en particulier, l’idée d’un grand combat est toujours dans l’esprit de tout le monde. Cela peut sembler cliché et un peu exaspérant, mais quand un boxeur dit “Je ne peux pas regarder devant moi, je dois me concentrer sur le combat devant moi”, les fans jouent simultanément leurs yeux.

Cette rhétorique constante utilisée par les combattants n’est tout simplement pas ce que les fans veulent entendre de manière cohérente, mais c’est la formule qui les aide à se tailler une carrière au niveau du Temple de la renommée.

Lorsque vous regardez Danny Garcia, ancien champion du monde en deux divisions (35-2, 21 KO), il est devenu l’enfant vedette pour cela. Il est difficile sinon carrément impossible pour quiconque de le faire mentionner un autre combattant autre que celui qui est actuellement placé devant lui.

Son entraîneur et son père, Angel Garcia, d’autre part, maintenant, c’est une histoire entièrement différente.

Le 25 janvier, au Barclay Center de Brooklyn à New York, Garcia affrontera Ivan Redkach. Ce n’est pas considéré comme le match le plus difficile au monde pour Danny. En fait, s’il devait perdre ce week-end, vous pourriez faire valoir que cela se classerait parmi les plus grands bouleversements de l’histoire du sport.

Le match avec Redkach (23-4-1, 18 KO) est important, mais ce n’est pas exactement dans l’esprit des fans. Les compétitions contre le champion unifié Errol Spence Jr et le détenteur de la ceinture WBA Manny Pacquiao sont plus intrigantes.

Vous ne pourrez peut-être pas faire dire à Danny ce qui nous attend pour son avenir, mais son père est un livre ouvert.

«N’importe qui. Nous les prendrons tous », a déclaré Angel lors d’une récente interview. “Écoutez, nous sommes ici pour nous battre donc nous allons combattre n’importe lequel d’entre eux. Peu importe que nous devions nous battre sur DAZN, nous pouvons travailler avec eux. »

Si vous croyez aux grondements, vous comprendrez parfaitement que Danny a une confrontation potentielle avec l’un des combattants susmentionnés qui l’attendent s’il remporte la victoire ce samedi.

Le problème pour Danny est que Spence n’a été autorisé que récemment pour des activités de boxe à la suite d’un horrible accident de voiture, tandis que Pacquiao est un inconnu.

Pacquiao a fait à peu près tout dans le sport de la boxe et à ce stade, il est presque comme le ticket d’or. Une victoire sur lui et vous avez une chance de gagner votre propre billet pour le Temple de la renommée, tout en empochant également un jour de salaire élevé en carrière.

Danny a un cas du Temple de la renommée à part entière et il ne fait certainement pas de mal à l’argent non plus, mais plus ne pourrait pas faire mal non? Danny adorerait se battre avec la légende vivante, mais cela ne veut pas dire qu’il attendra simplement ou le suppliera.

«Nous pouvons combattre Manny, ce n’est pas un problème, mais le point est le suivant. L’année dernière, nous étions censés combattre Manny. Nous nous sommes assis et avons attendu, puis il a fini par choisir Thurman. Nous avons donc perdu une date l’année dernière. Nous voulons nous battre au moins deux fois cette année. »

En parlant de Thurman, il a bien sûr remis la première défaite à Danny de sa carrière. Cela fait peut-être plus de deux ans, mais ne pense pas que Danny ou Angel l’aient oublié.

«Nous voulons un match revanche avec Thurman mauvais. Nous avons besoin de ce match revanche pour venger le L. Mais si nous ne l’obtenons pas, nous prendrons l’un des autres meilleurs. »

Avant que l’un de ces affrontements de rêve puisse réellement se produire, les fans devront revenir à ces mots qu’ils détestent entendre. “Je dois me concentrer sur le combat devant moi.” Ce n’est peut-être pas le genre de déclaration que les fans veulent dire, mais c’est ce avec quoi ils doivent vivre, pour l’instant.

Angel ne regarde pas au-delà de Redkach mais il s’attend à ce qu’il ne soit rien de plus qu’un ralentisseur sur la route des grands combats.

«Écoute, quand Danny commencera à jeter du cuir, Redkach pourra-t-il rester là et le prendre? J’en doute. Danny va le mettre KO. ”