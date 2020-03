Angel Gonzalez, Jr. fera ses débuts professionnels sur Fight Night In Framingham

RINGSIDE 05/03/2020

Le début professionnel tant attendu de l’amateur décoré Angel Gonzalez, Jr. aura lieu vendredi soir 20 mars sur la carte «Fight Night In Framingham», présentée par Shearns Boxing Promotions (SBP), au Sheraton Framingham Hotel à Framingham, Massachusetts .

«Fight Night In Framingham», le premier événement de boxe professionnelle jamais organisé à Framingham, se déroule au profit de Fighting Life, un programme de boxe pour les jeunes parascolaires et d’autonomisation académique, disponible à 100% gratuitement pour les élèves débutant au primaire l’école à travers l’enseignement secondaire.

Gonzalez n’a pas combattu depuis trois ans, depuis qu’il a déménagé de Hartford, sa ville natale, en Floride. “Il m’a fallu un certain temps pour m’installer après mon déménagement en Floride”, a expliqué Gonzalez. «Je suis allé dans un gymnase et maintenant je suis sur la bonne voie et je reviens pour devenir pro. J’ai le talent pour des choses plus grandes et meilleures. »

Le super poids mouche olldf de 26 ans avait un record amateur de 45-6, mis en évidence par trois New England Golden Gloves, deux Ringside National et 2014 National PAL championships.

Le problème pour Gonzalez, cependant, est de trouver des adversaires appropriés, en particulier là où il était un amateur hors concours. À l’heure actuelle, il n’a toujours pas d’adversaire signé, en grande partie parce qu’il y a si peu de boxeurs de 115 livres en Amérique en dehors de la Californie et du Sud-Ouest. “La plupart des super poids volants viennent du Mexique, du Japon ou d’autres pays étrangers”, a déclaré Gonzalez. “Peu importe pour qui je me bats. Je peux frapper ou boxer, selon mon adversaire. S’il est plus grand, je me battrai à l’intérieur; s’il est plus court, je boxerai de l’extérieur. Je vais m’adapter à mon adversaire. Mon meilleur coup de poing est mon droit. C’est solide et mortel. “

“J’ai offert ce combat à des gars avec 5 à 10 combats et après réflexion”, a expliqué le promoteur Chuck Shearns, “ils ont refusé de combattre Angel. Ces classes de poids plus faibles peuvent être assez difficiles à égaler, peu importe contre Angel. Ce que vous trouvez, c’est que ces petits gars doivent intensifier leur compétition plus tôt que les autres classes de poids, car il s’agit simplement d’un plus petit groupe de combattants. Nous verrons ce que Angel a très tôt dans sa carrière. »

Deux «diplômés» invaincus du programme Fighting Life Boxing, les super poids plume Timmy Ramos (5-0-2, 5 KOs) et Nelson «Chino» Perez (2-0, 2 KOs), seront respectivement en action à l’événement principal et l’événement co-présenté.

Ramos, se battant hors de Framingham, a été deux fois champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’amateur. Il est dans le tournoi principal de 6 rounds contre le super Carlos Marrero, III (2-3-1), de Bridgeport, Connecticut.

Perez, qui vient de Marlboro, MA, à proximité, est un autre champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, qui combattra le léger DeWayne Wisdom d’Indianapolis (7-52-2, 3 KO) en 6 rounds. événement co-présenté. Perez fait face

Le poids lourd Tracey Johnson de Boston (4-7-6), dont le frère est l’ancien olympien et champion en titre des super-moyens WBO Demetrius Andrade, affronte Larry “Hitman” Pryor (11-22-5, 5 KOs) dans un combat de 6 rounds.

Né en Albanie, le super poids moyen Kastriot «Slaughterhouse» Xhema, combattant à Greenwich, CT, fait ses débuts en boxe professionnelle contre le favori de Framingham, le Brésilien Saul «The Spider» Almeida (0-10-3, 20-11 en MMA) à une bataille de 4 combats de combattants d’arts martiaux mixtes.

Revere, MA super-moyen Jarel “Sandman” Pemberton (3-0, 1 KO), également ancien champion des Gants d’or de la Nouvelle-Angleterre, affronte Leandro Silva (2-3, 2 KO) en 4 rounds.

Southbridge, MA, poids mi-moyen Wilfredo “El Sucaro” Pagan (6-1, 3 KOs) contre Tyrone “Hands of Stone” Luckey (9-12-4, 7 KOs), se bat également sur le undercard dans les matchs à 4 tours. Worcester, MA super poids plume Ranse Andino (1-1) contre Henry Garcia (0-5-1), de New Bedford, MA.

Tous les combats et combattants sont susceptibles de changer.

Les prix des billets sont de 75 $, 0,00 $ au bord du ring (rangées 1-3), 60,00 $ (assis), 45,00 $ debout et des tables VIP (sur 10) pour 1000,00 $ et peuvent être achetés ICI, au gymnase UpperKuts ou chez n’importe quel combattant local sur la carte.

Ouverture des portes à 18h30 ET, premier combat à 19 h ET.