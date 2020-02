Annonce du partage du contenu du partenariat BT Sport d’ITV sur Wilder vs Fury II

RINGSIDE 20/02/2020

BT Sport, ITV et Queensberry Promotions ont annoncé aujourd’hui qu’ils partageront le contenu et la programmation de boxe dans la perspective du match revanche très attendu de Tyson Fury avec Deontay Wilder au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le samedi 22 février.

Vendredi 21, les téléspectateurs ITV pourront profiter du premier combat épique Wilder v Fury de 00h15 – Wilder v Fury 1: Full Fight Replay.

Documentaire BT Sport [first aired on Tuesday 18th at 10.45pm and available on the ITV Hub], Round 12: Fury’s Resurrection, revient sur l’un des rounds les plus emblématiques de l’histoire de la boxe.

De grands noms du sport, dont Frank Warren, David Haye, George Foreman et Mike Tyson, discutent de leur réaction immédiate et de ce que cela a signifié pour la boxe et la division des poids lourds.

La semaine de boxe culmine le samedi 22 avec Live Boxing From York Hall sur ITV à 22h15, devant Wilder contre Fury 2.

UNE NUIT DE COMBAT

Diffusion simultanée sur BT Sport et BT Sport Twitter, Facebook et YouTube, BT Sport Fight Night en direct du célèbre lieu de l’Est de Londres en vedette par un combat pour le titre britannique entre Brad Foster et Lucien Reid de Super Bantamweight, dans un rematch de leur tirage controversé de septembre de l’année dernière .

La sensation des poids coqs et neuf fois champion amateur amateur Dennis «The Menace» McCann, dans son 6e combat professionnel, et le seul champion du monde amateur écossais Willy Hutchinson. Le programme comprendra également le renforcement de l’équipe BT Sport en direct à Las Vegas.

En plus de la programmation partagée, les téléspectateurs peuvent regarder le jeudi 20 février pour regarder l’épisode 2 d’ITV de Tyson Fury: The Gypsy King, une série en trois parties qui offre un accès exclusif dans les coulisses et un aperçu sans précédent de la vie de Tyson Fury alors qu’il se prépare à affronter Deontay Wilder pour la deuxième fois