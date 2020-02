Anthony Crolla rejoint les hôtes Johnny Nelson et Richard Poxon sur le nouveau spectacle “Black Eye Barber Shop”

Ringside 21/02/2020

L’ancien champion du monde Anthony Crolla rejoint les hôtes Johnny Nelson et Richard Poxon dans le tout nouveau salon «Black Eye Barber Shop».

L’épisode 1 est sorti ce week-end avant le match revanche Wilder vs Fury II.

Dans cet épisode de The Black Eye Barber Show, Johnny Nelson et Richard Poxon sont rejoints par l’ancien champion du monde des poids légers Anthony Crolla.

Le trio discute de la performance de Kell Brooks après une absence de 14 mois du ring et s’ils croient qu’il a encore ce qu’il faut pour devenir 2x champion du monde.

Les gars discutent également de la performance de Kid Galahad et de ce qui va se passer maintenant que Josh Warrington sera de retour à Matchroom Boxing.

Avec le combat Deontay Wilder contre Tyson Fury II qui a lieu ce week-end, les gars discutent de leurs pensées sur qui, selon eux, sera victorieux cette nuit. Gareth A Davies se joint à la conversation via Skype lors de son passage à Las Vegas pour l’événement.

Laurence Vincent-Lapointe ayant gagné son cas après que des traces d’un médicament améliorant la performance aient été trouvées dans son test, Richard Poxon l’a nommée pour le Dweeb de la semaine après son excuse de consommer trop de liquides corporels de son partenaire.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Canelo pourrait affronter Billy Joe Saunders. Les gars discutent de la possibilité que cela se produise et de ceux qui, selon eux, gagneraient si c’était le cas.

Tout cela et bien plus encore dans le tout premier épisode du Black Eye Barber Shop avec les hôtes Johnny Nelson et Richard Poxon.

