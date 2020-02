Anthony Fowler vise le match revanche de Scott Fitzgerald alors que l’ennemi est nommé pour le retour du 7 mars

RINGSIDE 17/02/2020

📷 Mark Robinson

Anthony Fowler défendra son titre WBA International Super-Welterweight contre Jack Flatley sur l’undercard de Scott Quigg contre Jono Carroll à Manchester Arena le samedi 7 mars, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

‘The Machine’ (11-1, 8 KOs) tentera d’impressionner lors de son premier combat sous le nouveau coach Shane McGuigan après s’être associé au célèbre entraîneur de sa base de Canterbury aux côtés des camarades de matchroom Lawrence Okolie et Luke Campbell le mois dernier.

Une revanche avec l’amer rival Scott Fitzgerald reste au sommet de la liste de souhaits de Fowler en 2020, mais le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth est trop conscient de la menace posée par Flatley et reste pleinement concentré sur la tâche à accomplir.

Flatley (16-1-1, 4 KOs), un ancien champion anglais de super-welterweight, n’a perdu qu’une seule fois dans sa carrière de 18 combats, il a été éliminé par Harry Scarff après dix rounds durs au stade de l’Université de Bolton en septembre l’année dernière.

Le favori de Bolton, âgé de 25 ans, a rapidement rebondi après cette défaite, pointant Alistair Warren trois mois plus tard dans sa ville natale et espère qu’une victoire sur Fowler à Liverpool offrira encore plus d’opportunités de titre en 2020.

“J’ai regardé son combat contre Troy Williamson lors de la finale de l’ABA en tant qu’amateur et quand ils ont boxé en tant que pros, c’est un garçon coriace avec un grand cœur et il vient se battre”, a déclaré Fowler. «Les fans verront certainement un changement en moi depuis que je fais équipe avec Shane, je ne veux pas en dire trop mais cela devrait être évident dans la nuit.

«Évidemment, les styles font des combats, Flatley ne pouvait pas faire face à la maladresse de Scarff quand ils se battaient, mais je le pouvais parce que je l’avais déjà vu auparavant, c’était pour le titre anglais, je me vois beaucoup plus que cela et je montrerai quand nous nous battons.

«Le seul combat que je veux, c’est le match revanche de Fitzgerald. Une bonne victoire contre Flatley réussit bien pour le titre britannique, disons à Scott de donner aux fans ce qu’ils veulent. »

«Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rencontrer Anthony Fowler au Manchester Arena», a déclaré Flatley. «Je sais à quel point il est bon, et je sais qu’il attend le grand match revanche avec Scott Fitzgerald, mais c’est ma chance d’y aller et de bouleverser le chariot à pommes.

«Je vais prouver que j’appartiens à ce niveau. Il est classé dans le top 13 avec la WBA, donc c’est une excellente opportunité pour moi et de me battre devant des millions de personnes à travers le monde sur Sky Sports et DAZN dans une incitation massive pour moi.

«Je me suis entraîné dur et j’attendais une grande opportunité comme celle-ci, donc naturellement je l’ai saisie à deux mains quand elle s’est présentée. Je ne suis pas trop en train de lire qu’il change d’entraîneur pour Shane McGuigan parce que Dave Coldwell est un brillant entraîneur de toute façon. Je me concentre uniquement sur moi et sur ce que je dois faire. “

Fowler vs Flatley fait partie d’une énorme soirée d’action à Manchester.

L’événement principal voit Scott Quigg (35-2-2, 26 KOs) affronter Jono Carroll (17-1-1, 3 KOs) dans un excitant match Super-Featherweight, les prétendants N ° 1 et 2 WBO Super-Middleweight Zach Parker (18-0, 12 KOs) et Rohan Murdock (24-1, 7 KOs) entrent en collision, le concurrent Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs rencontre Pavel Sour (11-2, 6 KOs), Bolton’s Jack Cullen (17-2, 8 KO) revient après son prétendant FOTY avec Felix Cash, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait ses débuts au Royaume-Uni dans un concours de poids welter, Ricky Hatton formé Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a de l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0).

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat maintenant via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www. matchroomboxing.com).