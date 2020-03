Anthony Joshua a désormais aligné QUATRE défenses pour son titre d’éliminateur

Nouvelles de boxe du monde 08/03/2020

Anthony Joshua a un calendrier chargé au cours des deux prochaines années alors qu’une autre défense obligatoire a été ajoutée au mélange à Brooklyn hier soir.

Une victoire inattendue pour Robert Helenius contre Adam Kownacki hier soir a vu le «Nordic Nightmare» gagner un coup au titre des poids lourds de la WBA.

Helenius a arrêté Kownacki sur le terrain du New Yorker, mettant fin à un record invaincu qui, selon beaucoup, se terminerait en une chance de championnat.

Ne pas être pour Kownacnki car Helenius a gagné son crack chez Joshua à l’avenir.

Avant cela, Joshua a une stipulation IBF contre Kubrat Pulev le 20 juin. AJ doit ensuite combattre Oleksander Usyk d’ici l’automne.

Ajoutez à cela le fait que l’ancien ennemi Charles Martin, que Joshua a dominé et écrasé tôt pour remporter sa première ceinture de champion, a récemment remporté un éliminateur IBF pour la deuxième place.

Cela signifie que Martin est potentiellement une victoire ou une ratification IBF loin d’être obligatoire pour Joshua au début de 2021.

Cela pourrait être dix-huit mois occupés pour le poids lourd numéro deux britannique.

Le numéro un actuel, Tyson Fury, est la cible principale de Joshua, mais plusieurs longueurs de paperasse devront peut-être être négociées pour que le concours soit approuvé.

Les délais ont déjà été longs depuis que Joshua a choisi Andy Ruiz Jr. comme son prochain défi en avril 2019, pour perdre toutes ses bretelles.

Six mois plus tard, Joshua les a récupérés. Mais dans le processus, une nouvelle attente de six mois a été imposée aux mandataires de Pulev et Usyk.

On s’attendait à ce que Joshua abandonne l’un de ses titres afin de réduire l’arriéré de stipulations, bien que la victoire de Fury au championnat WBC contre Wilder signifiait que le promoteur Eddie Hearn voulait que son homme les garde tous intacts pour une possible unification incontestée.

Comment Joshua va-t-il intégrer cela lorsque Pulev, Usyk, Helenius et Martin attendent tous?

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a déjà expliqué à World Boxing News que Fury n’avait aucune obligation envers eux jusqu’en février 2021.

Fury doit faire face à Dillian Whyte. Ou du moins signaler ses intentions de combattre son rival britannique d’ici là. Par conséquent, Fury peut combattre Wilder et Joshua dans l’intervalle.

Joshua, d’autre part, devait probablement avoir promis à la WBO qu’il s’attaquerait à 100% à Usyk pour ne pas être dépouillé.

2021

Ainsi, les fans désireux d’espérer Fury vs Joshua au cours des douze prochains mois seront certainement déçus.

En toute honnêteté, il est probable que ce soit l’été 2021 au moins avant que le combat puisse avoir lieu.

Avec Fury nécessaire pour faire face à la situation de Whyte, et AJ devant Pulev, Usyk et peut-être Helenius pour s’en occuper avant cela, cela pourrait prendre dix-huit mois au moins jusqu’à ce que le super-combat britannique franchisse la ligne d’arrivée.

Exprimant son désir de prendre sa retraite dans deux combats, Fury pourrait avoir ses gants suspendus d’ici là.

HORAIRE POSSIBLE DE JOSHUA

Juin 2020 – Kubrat Pulev

Novembre 2020 – Oleksandr Usyk

Avril 2021 – Robert Helenius

Septembre 2021 – Tyson Fury

Mars 2022 – Charles Martin II

HORAIRE POSSIBLE FURY

Juillet 2020 – Deontay Wilder

Décembre 2020 – Dillian Whyte

Mai – Retraite ou volontaire

Septembre – Retraite ou Anthony Joshua