Anthony Joshua a-t-il une chance de vaincre Tyson Fury?

Nouvelles de boxe du monde 23/04/2020

📸 Mikey Williams / Mark Robinson

Anthony Joshua continue de faire pression pour l’opportunité d’une unification incontestée avec le rival britannique Tyson Fury une fois le verrouillage du coronavirus terminé.

La domination du roi gitan sur Deontay Wilder la deuxième fois a certainement attiré l’attention des parieurs.

Selon SportsBettingDime Fury a ouvert ses portes en tant que favori -150 dans un combat potentiel avec son compatriote Anthony Joshua, qui est revenu à +130.

Sortant du vig, les paris sportifs donnaient à Fury 58% de chances de gagner et Joshua seulement 42%.

Heureusement pour Joshua, ils n’ont donné le combat que 31,5% de celui qui se déroulait réellement en 2020 (+200 sur oui, -260 sur non).

C’est s’ils entament même des négociations.

D’autres bookmakers, ceux basés au Royaume-Uni, voient Joshua comme un 7/4 contre l’opprimé. Fury est un 1/2 sur favori.

C’est largement considéré comme une bataille difficile pour Joshua.

S’adressant à Sky Sports récemment, Joshua a déclaré son intention de demander des démarches pour Kubrat Pulev et Deontay Wilder afin d’affronter Fury.

Ceci malgré le fait que Joshua et Fury aient tous deux des contrats en place avec Pulev et Wilder pour leurs prochains concours.

Il a déclaré à Sky Sports: “Ce serait incroyable de dire à Pulev:” Je pense que c’est mieux si vous vous retirez pour l’instant “.

“Et pour dire à Wilder” nous avons de plus gros poissons à faire frire “.

“‘ Profitez de votre poulet de l’Alabama pendant que nous faisons craquer au Royaume-Uni.

“Ce combat doit avoir lieu car il n’y aura plus jamais de temps comme celui-ci”, a-t-il ajouté.

ARUM

Le promoteur Bob Arum, s’adressant exclusivement à World Boxing News, a pratiquement anéanti tous les espoirs que Joshua avait de sécuriser le combat Fury de sitôt.

Le Temple de la renommée a déclaré: «Je n’étais pas au courant de ce qu’Anthony Joshua a dit jusqu’à ce que World Boxing News me vienne. Honnêtement, je ne sais pas ce que Anthony Joshua fume.

«Il n’y a aucune chance que Kubrat Pulev se retire pour permettre le combat. De plus, Tyson Fury combat Deontay Wilder. »

C’est une mauvaise nouvelle pour Joshua sur tous les fronts, semble-t-il.

Les oddsmakers ne le voient pas provoquer un bouleversement, tandis que les promoteurs des opposants respectifs ne veulent pas ouvrir la voie au combat contre Fury.

La défaite de Joshua contre Andy Ruiz plane fermement sur sa carrière comme une ombre. Et sur la base de ce que Fury a fait à Wilder, cela pourrait être une tâche encore plus facile pour le détenteur du titre WBC face à son plus grand rival britannique.

Tout sera révélé une fois que le combat aura finalement commencé. Plus probable en 2021 ou 2022.