Anthony Joshua aurait fait face à Kubrat Pulev en juin

Publié le 28/02/2020

Par: Sean Crose

De nombreuses sources signalent maintenant que Kubrat Pulev, 38 ans, obtiendra un autre coup de feu à la gloire des poids lourds. Le concurrent bulgare 28-1 devrait affronter Anthony Joshua, le champion du monde WBA, IBF et WBO, le 20 juin en Grande-Bretagne. Il a été question après la brillante victoire de Tyson Fury contre le champion WBC Deontay Wilder le week-end dernier qu’un match Fury-Joshua pourrait se terminer, avec tous les principaux titres des poids lourds en jeu. Bien que la bataille des rois poids lourds britanniques puisse finalement se produire, Joshua semble désormais affronter Pulev en premier, tandis que Fury semble en voie d’affronter son rival Wilder pour la troisième fois sur le ring.

La première tentative de Pulev de suprématie des poids lourds a eu lieu en novembre 2014, lorsque le combattant alors invaincu a affronté le dirigeant incontesté de la division, Wladimir Klitschko, à la célèbre O2 Arena en Allemagne. Ce fut une soirée difficile pour Pulev, que Klitchcko a laissé tomber trois fois au total avant d’envoyer Pulev à la cinquième place. Depuis, Pulev a affronté huit adversaires, les battant successivement. Le combat contre Klitschko reste la seule perte de Pulev à ce jour dans une carrière qui a maintenant duré plus de dix ans.

Quant à Joshua, l’Anglais de 30 ans fera sa première défense après avoir récupéré ses titres d’Andy Ruiz en décembre dernier en Arabie Saoudite. Il y a un an, Joshua semblait être le premier de la division des poids lourds parmi ses pairs. Fury et Wilder étaient peut-être également invaincus, mais Joshua était celui avec les multiples ceintures. Tout cela s’est écroulé au Madison Square Garden en juin dernier, quand Andy Ruiz a stupéfait le monde en emportant le record invaincu de Joshua, ainsi que les titres de Joshua. Pour ne pas être dissuadé, Joshua a magnifiquement performé dans le match revanche et a battu Ruiz via une décision unilatérale.

«Je tiens à féliciter AJ et Eddie d’avoir regagné le titre», a tweeté Pulev à l’époque, «et j’ai hâte d’affronter AJ lors de son prochain combat, comme l’IBF l’a ordonné. Le résultat va être différent cette fois, je vous le garantis! » Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, un match entre Joshua et Pulev est attendu depuis un certain temps maintenant. Ce sera le premier combat de Joshua en Angleterre en près de deux ans. Il s’est battu pour la dernière fois à domicile le 9 septembre 2018, alors qu’il avait du mal à vaincre le concurrent russe éternel Alexander Povetkin au stade de Wembley.

Bien que la plupart des fans préfèrent probablement regarder Joshua s’engager dans un rassemblement avec Fury, Pulev est le mandataire de Joshua, ce qui signifie que Joshua respecte les règles du jeu en donnant à Pulev une autre fissure au royaume du championnat. Il convient également de noter que, bien qu’il ait lamentablement échoué dans le match revanche, Andy Ruiz a prouvé que tout était possible dans le sport de la boxe. Les fans qui regardent trop loin concernant Joshua – ou n’importe quel combattant – le font à leurs risques et périls.