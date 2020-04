Anthony Joshua fait l’éloge de Tyson Fury: “Il a anéanti Deontay Wilder”

Publié le 16/04/2020

Par: Hans Themistode

Alors que le reste du monde a collectivement ramassé leurs mâchoires du sol en raison du choc de la domination de Tyson Fury contre Deontay Wilder dans leur revanche de février, le champion unifié des poids lourds Anthony Joshua ne l’était pas.

Avec le premier concours de Fury et Wilders en 2018, qui s’est terminé par un tirage serré de décision partagée, tout le monde pouvait deviner qui gagnerait le match revanche. Celui avec qui vous avez décidé de vous rallier n’aurait pas été débattu car les deux hommes avaient de grandes chances de gagner. Mais personne, peut-être en dehors de Fury, n’a vu à quel point ce match a été facile.

Fury a laissé tomber Wilder deux fois tout au long et l’a frappé pendant sept rounds jusqu’à ce que son coin crie «pas de mas» et jette l’éponge.

Wilder a toujours été un peu unidimensionnel dans sa carrière. Mais cette dimension est sans doute la meilleure de tout le sport. Sa main droite. Pourtant, quand il n’a pas pu trouver de logement, un passage à tabac s’ensuivit.

Leur concours a peut-être eu lieu il y a environ deux mois, mais la plupart des fans et des experts des médias essaient de le comprendre. Wilder était aussi dominant que possible. Et avant ce match, il avait toujours été le marteau et non le clou.

Bien que Joshua connaisse son deuxième règne en tant que champion, sa véritable vocation pourrait être révélatrice en voyant ce qui est arrivé à Wilder à un kilomètre.

“Je pensais que Tyson Fury pouvait potentiellement faire ce qu’il avait fait”, a déclaré Joshua à Sky Sports. «Je me sentais juste comme, Deontay Wilder est un formidable ancien champion. Il a également une chance de revenir. Mais je savais juste que quand il atteindra le plus haut niveau, ce sera difficile. C’est une chose d’y arriver et c’est une autre chose d’y rester. »

«Nous l’avons vu dans certains de ses combats, cela a été difficile pour lui. Mais ensuite il atterrit et il a été victorieux. Mais je crois toujours que lorsque vous partez en guerre, vous ne pouvez pas avoir une arme dans votre arsenal. C’était sa main droite. »

«Une fois que cela lui a été enlevé, ce que Tyson Fury a fait, je ne vais pas entrer dans la tactique, mais il a pu anéantir Deontay Wilder et l’exposer pour certaines de ses faiblesses. Tyson Fury a fait un excellent travail tactiquement et je suis impatient de leur revanche. “

Un troisième combat avec Wilder et Fury devait initialement avoir lieu en juillet. Mais avec COVID-19 interférant avec tous les sports du monde, une date provisoire en octobre a été fixée.