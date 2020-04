Anthony Joshua ‘impatient de’ Tyson Fury vs Deontay Wilder III

Nouvelles de boxe du monde 16/04/2020

📸 JD Sports

Anthony Joshua dit qu’il attend avec impatience que Tyson Fury affronte à nouveau Deontay Wilder après que son rival britannique ait si bien fait lors de la deuxième rencontre.

Le Londonien, qui détient les versions IBF, WBA, IBO et WBO, a été lié à un super-combat britannique avec Fury mais doit attendre la fin d’une trilogie.

Fury et Wilder ont un contrat en place, signé et scellé. Il leur suffit de trouver une date appropriée en raison de la crise pandémique en cours.

Joshua a salué la performance de Fury en arrêtant Wilder au MGM Grand en février dernier. Mais dans le même souffle, AJ a déclaré qu’il n’avait jamais cru que Wilder était un opérateur de haut niveau chez les poids lourds.

“Je pensais que Tyson Fury pouvait potentiellement faire ce qu’il avait fait”, a déclaré Joshua exclusivement à Sky Sports.

«Je me sentais juste comme, Deontay Wilder est un formidable ancien champion et a une chance de revenir. Mais je savais juste que quand il atteindra le plus haut niveau, ce sera difficile.

«C’est une chose d’y arriver et c’est une autre chose d’y rester.»

Il a ajouté: «Nous avons vu dans certains de ses combats, cela a été difficile pour lui, puis il a réussi son coup et il a été victorieux.

«Je crois toujours que lorsque vous partez en guerre, vous ne pouvez pas avoir une arme dans votre arsenal, qui était sa main droite.

«Une fois que cela lui a été enlevé, ce que Tyson Fury a fait, je ne vais pas entrer dans la tactique, mais il a pu anéantir Deontay Wilder et l’exposer pour certaines de ses faiblesses.

“Tyson Fury a fait un excellent travail tactiquement et je suis impatient de leur revanche”, a conclu le joueur de 30 ans.

2021/22

Avec deux obligations pour passer avant que Fury puisse même être envisagé pour une collision incontestée, Joshua a les mains pleines.

L’épidémie de coronavirus a potentiellement repoussé la bataille de Fury jusqu’en 2022. Plus tôt, à condition que les affrontements de Kubrat Pulev et Oleksandr Usyk se terminent sérieusement.

Wilder n’abandonne pas son contrat et a signé la première fissure au titre WBC de Fury. Cela laisse Joshua libre de terminer ses fonctions avec la WBO et l’IBF.

