Anthony Joshua manque de farcies obligatoires, un headcratcher complet

Ce n’est pas la premi√®re fois que la situation obligatoire de la division des poids lourds est vue comme la blague de la boxe. Mais le manque de d√©fenses de titre stipul√©es par Anthony Joshua dans ce sens devient grotesque.

Malgr√© plusieurs ordonnances des organismes de sanction ces derni√®res ann√©es, on peut compter d’une part le nombre de fois o√Ļ Joshua a mis ses sangles en jeu contre le pr√©tendant num√©ro un.

Gagnant de la version IBF en 2016 contre Charles Martin, Joshua a rapidement commencé à enrichir sa collection divisionnaire.

Pas avant d’avoir fait deux d√©fenses de la ceinture IBF contre l’opposition volontaire.

Reprenant les titres WBA et IBO contre Wladimir Klitschko en 2017, AJ √©tait sur une lanc√©e et s’est rapidement impos√© comme l’un des meilleurs √† 200 livres et plus.

Enfin condamn√© √† faire une d√©fense IBF obligatoire, Joshua devait √™tre oppos√© √† Kubrat Pulev fin 2017. Ce combat n’a jamais eu lieu.

Rappelé à la dernière minute par Pulev, le promoteur Eddie Hearn avait déjà Carlos Takam en disponibilité pour prendre la place du Bulgare.

Cinq mois plus tard, Joshua a vaincu Joseph Parker pour la WBO et avait maintenant quatre ceintures en sa possession en deux ans.

Pendant ce temps, le Londonien n’avait rendu aucun mandataire.

Six mois plus tard, et malgr√© sa victoire √† la WBA apr√®s l’IBF, Joshua a combattu l’ancien concurrent de Alexander Povetkin. La premi√®re rencontre obligatoire, deux ans et demi apr√®s √™tre devenu champion du monde des poids lourds.

Depuis lors, Joshua n’a combattu aucun combat obligatoire.

Andy Ruiz Jr. √©tait un autre rempla√ßant. Personne ne savait qu’il finirait par d√©tr√īner le joueur de 30 ans. Une revanche devrait alors avoir lieu afin de r√©cup√©rer Joshua son tr√©sor.

Mais un isolement obligatoire a eu lieu en quatre ans, Hearn d√©clarant maintenant que l’ordonnance Pulev pourrait ne pas avoir √† √™tre suivie.

NUM√ČRO UN

C‚Äôest un sc√©nario sans pr√©c√©dent et montre √† quel point ces positions n ¬į 1 signifient peu.

Hearn veut que Joshua se batte contre Fury ensuite, peut-√™tre deux ou trois fois s’il le voulait, ce qui laisse tous Joshua sur la touche. Sans parler de la stipulation de Fury dans Dilian Whyte.

De plus en plus, les syst√®mes de classement deviennent obsol√®tes. Les combattants occupent la premi√®re place mais sont contraints de continuer √† se battre jusqu’√† ce que l’in√©vitable se produise et qu’ils perdent.

Les organisations doivent commencer √† appliquer leurs r√®gles, sinon toute personne ayant du pouvoir dans le sport pourra d√©tourner son attention ailleurs, apparemment aussi longtemps qu’elle le voudra.

AJ TITLE DEFENSES

Dominic Breazeale (volontaire)

Eric Molina (volontaire)

Wladimir Klitschko (Unification)

Carlos Takam (IBF Remplacement obligatoire)

Joseph Parker (Unification)

Alexander Povetkin (WBA obligatoire)

Andy Ruiz Jr. (volontaire)

Andy Ruiz Jr. (volontaire)

