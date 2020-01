Anthony Joshua promet aux fans de se battre avec Deontay Wilder

Ringside 27/01/2020

📸 Mikey Williams / Mark Robinson

Anthony Joshua vs Deontay Wilder – AJ a déclaré qu’il n’y avait rien de spécial à propos d’une rencontre potentielle avec son compatriote champion du monde des poids lourds Deontay Wilder, mais promet qu’ils se rencontreront.

Dans une interview sur le podcast In The Duffle Bag de JD, Joshua a minimisé la compétition Wilder en disant: “Il est juste un autre combattant pour moi.”

S’adressant à 150 fans enthousiastes lors d’une rencontre dans le magasin phare de JD à Oxford Street, le champion unifié des poids lourds a déclaré: «Je me suis fixé pour objectif d’être le meilleur possible. Partout où cela m’emmène, c’est mieux que quand j’ai commencé.

«En allant là -bas et en combattant constamment champion après champion. Cela montre au moins à la personne qui n’a pas la moindre idée de la boxe, “ah ce geezer là -bas est définitivement en train de combattre des combattants décents.” “

«Wilder est un combattant talentueux. Mais il est juste un autre combattant pour moi que je voudrais défier. “

Le camp de Wilder a fermement réfuté les affirmations d’AJ concernant un combat potentiel de “courbe”. Ce qui verrait un combat d’unification avec le boxeur né à Watford au lieu d’un combat de conclusion de trilogie avec Fury.

JD Sports

Joshua a promis aux fans que son combat Wilder aurait lieu. Même en suggérant que ce sera «fou pour l’histoire de la boxe» si les deux ne se rencontrent jamais sur le ring.

“Nous sommes dans la même ère en termes comme l’ère 2000 (s). La même division, poids lourd. Nous avons tous les deux des ceintures.

“Ce sera fou pour l’histoire de la boxe dans 1000 ans – quand tout le monde n’est pas là – pour qu’ils aient l’air de ne pas se battre, ça n’a pas de sens.”

HÉRITAGE

AJ a terminé en ajoutant: “Pour l’héritage et l’histoire, le combat aura certainement lieu.”

Joshua faisait sa première apparition publique de la nouvelle année, se joignant à 150 fans impatients lors d’une rencontre intime dans le magasin phare du détaillant et est également apparu sur leur podcast – “ In the Duffle Bag ” – qui était animé par DJ Chuckie et le joueur Elz la sorcière.

Vous pouvez écouter le podcast complet ICI.