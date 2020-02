Anthony Joshua reste discret alors que se déroule le “ plus grand événement poids lourd ”

Nouvelles de boxe du monde 19/02/2020

📸 Mark Robinson

Il manque une pièce du puzzle à Las Vegas cette semaine alors que le champion unifié des poids lourds Anthony Joshua a choisi de rester à l’écart de ses deux principaux rivaux.

En vacances en famille, AJ garde un profil bas, même sur les réseaux sociaux, alors que la plus grande bataille de première division en deux décennies se déroule à des milliers de kilomètres.

Joshua doit être intelligent, au moins un peu, que ses réalisations au cours des sept dernières années ont été négligées lors de la construction.

Les fans et les médias américains sont pompés pour le match revanche de Deontay Wilder avec Tyson Fury, à tel point que ces déclarations d’avant-combat n’ont jamais été remises en question.

Le consensus général est que Wilder vs Fury II est la bataille la plus médiatisée avec deux poids lourds depuis Lennox Lewis contre Mike Tyson en 2002.

Plus encore, le meilleur de Las Vegas depuis Tyson vs Evander Holyfield ‘Bite Fite’ en 1997.

Alors que le Britannique est resté à l’écart des projecteurs et a choisi de ne pas être vu autour du concours, même s’il a déclaré qu’il voulait combattre le vainqueur, le promoteur de Fury a rendu un verdict accablant sur le mandat de Joshua en tant que double champion à quatre ceintures.

«En ce qui concerne Joshua, les seules personnes qui pensent que Joshua est un poids lourd d’élite sont les Britanniques. Il ne l’est pas », a déclaré Arum à Sky Sports.

La

«Andy Ruiz est un bon poids lourd, mais il n’est pas un combattant de haut niveau. Tout combattant éliminé par Andy Ruiz n’est pas un combattant de niveau élite, malgré ce que Eddie Hearns ne cesse de répéter.

“Tout d’abord, il n’y aura pas d’Anthony Joshua après juin lorsqu’il combattra Pulev.

«Je veux dire que sérieusement, Andy Ruiz est un combattant OK. Il ne se compare pas à un Pulev, qui est plus grand, plus fort, plus mobile et qui sera en forme.

FORME

“Andy Ruiz n’était vraiment pas en forme pour le premier combat (lors de l’assommement de Joshua) et pas moins pour le deuxième combat.

«Je pense donc que Pulev va battre Joshua. Ensuite, nous pourrons peut-être continuer à parler de Dillian Whyte, qui est vraiment un bon combattant. »

Lorsqu’on lui a demandé si Joshua vs Fury pouvait encore se produire plus tard dans l’année, une fois la saga avec Wilder terminée, Arum a répondu: «Pas si Anthony Joshua perd contre Kubrat Pulev, ce ne sera pas le cas.

“Je vous dis que ça va arriver.”

Vers l’infini et au-delà 👑 pic.twitter.com/8SRNjY8sde

– Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 18 février 2020

BOURDONNER

Dans une publication solitaire sur les réseaux sociaux, se rapprochant même de mentionner Wilder ou Fury, Joshua a simplement dit: «Vers l’infini et au-delà».

C’était une référence claire au documentaire britannique actuellement diffusé sur les côtes britanniques dans lequel Fury a prononcé les mots lors de la description de son voyage.

Il est clair que Wilder vs Fury II est dans l’esprit de Joshua. Mais il est très improbable qu’il soit sur l’un ou l’autre de ces matchs alors que la semaine de combat continue.