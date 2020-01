Anthony Joshua révèle comment l’oncle a prophétisé la perte d’Andy Ruiz Jr.en 2013

Nouvelles de boxe du monde 29/01/2020

📸 Club Wembley

Le champion du monde des poids lourds Anthony Joshua a révélé comment son oncle avait prédit par inadvertance sa défaite choc à Andy Ruiz Jr.

Discutant de la défaite de New York et du rachat ultérieur, Joshua a fait la révélation surprenante à un groupe de fans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pris Ruiz trop à la légère la première fois, Joshua a déclaré que son ancien rival avait été nommé dangerman en 2013.

“Mon oncle a rédigé une liste de poids lourds lorsque je suis devenu professionnel (en octobre 2013) et Andy Ruiz a été inscrit comme le” Roi bouleversé “”, a déclaré Joshua, qui participait à un événement pour les membres du Club Wembley à Londres. «Nous pensions qu’il était sous-estimé et sous-évalué, mais qu’il avait beaucoup de compétences et pouvait provoquer un bouleversement.»

Joshua a finalement rencontré l’adversaire prophétisé à l’intérieur du ring au Madison Square Garden six ans plus tard. Ce qui s’est passé a choqué tous ceux qui en ont été témoins.

Lâché quatre fois, Joshua s’est rendu coupable de se précipiter dans un dangerman et a payé le prix ultime.

Réfléchissant à ce qui s’est passé, Joshua a été philosophique dans sa réponse.

«Je pourrais vous dire un million de choses mais j’ai perdu. Telle est la situation. Ce que je devais faire, c’était partir. Je devais regarder ce que je devais changer », a-t-il déclaré.

“Si vous faites tous les éloges, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde se taise lorsque vous ne jouez pas. La critique vous donne une chance de vous perfectionner. Si tout le monde vous dit que vous êtes génial et que deux personnes vous disent que vous devez vous améliorer, je préfère écouter ces deux personnes.

«Les critiques repéreront toujours les défauts mineurs et les détails les plus fins, ce qui est bien parce que vous avez besoin de ces personnes pour vous perfectionner, donc je considère toujours la critique de manière positive.

«La chose qui me déconcertait était les légendes de la boxe et les icônes de la boxe qui disaient que je devrais prendre ma retraite si je perdais à nouveau. Dire, “Joshua n’a pas les compétences pour battre Ruiz” et “son manager est fou de le mettre tout de suite dans un match revanche.

«Vous apprenez à tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation et vous renforcez la résilience. Même si j’avais échoué à nouveau dans le match revanche, j’aurais compris que c’est comme ça que la vie se passe.

“À un moment donné, vous pouvez récolter les fruits”, a ajouté le double détenteur du titre.

WILDER ou FURY

Pour conclure en abordant les chances de combattre Deontay Wilder ou Tyson Fury », Joshua a expliqué sa préférence quant à leur rencontre.

«Ce sera mieux pour moi de combattre la fureur ou Wilder maintenant avant qu’ils ne subissent une défaite. D’une manière étrange, perdre vous fait quelque chose.

«L’expérience de la vivre peut faire ressortir le meilleur de vous. Un combat avec le vainqueur arrivera à coup sûr. “