Anthony Joshua UNIFIERA toutes les ceintures

Wladimir Klitschko, l’homme qui a combattu et perdu contre Tyson Fury et Anthony Joshua, a exprimé son point de vue sur un éventuel super-combat au Royaume-Uni.

Le formidable Ukrainien, qui continue d’être lié au défi le plus ancien record de champion poids lourd de George Foreman, a même fait une prédiction sur qui serait finalement incontesté.

Ayant affronté la paire, Klitschko est en première position pour juger.

Malheureusement pour Fury, «Dr. Steelhammer ’soutient fermement AJ pour remporter le titre Wury de Fury et régner en maître sur la division.

«Les styles rendent les combats excitants ou non. Joshua est un athlète supérieur, un grand combattant, champion olympique. Plus important encore, c’est un gars formidable. Il porte parfaitement le flambeau de cette image d’un champion des poids lourds », a déclaré Klitschko au National lors du Milken Institute Summit Middle East and Africa Summit à Abu Dhabi.

“Je suis fier de l’appeler un ami. Même si nous étions (ennemis sur le ring). Et je pense et je souhaite qu’à terme, Joshua va unifier toutes les ceintures. C’est le plan éventuel.

“Mais jusque-là , il y aura des bosses sur la route. Alors laissez-nous simplement nous détendre et en profiter. “

Joshua doit affronter Kubrat Pulev le 20 juin dans le nouveau et impressionnant stade de Tottenham. Fury, pour sa part, fait la queue pour une trilogie avec Deontay Wilder à Las Vegas.

S’ils devaient accomplir ces tâches respectives, une bataille entièrement britannique est prévue pour novembre ou décembre.

Cela signifie que Fury obligatoire Dillian Whyte devra attendre plus longtemps que sa date limite initiale du 21 février pour obtenir son tir.

Whyte attend depuis plus de 800 jours depuis qu’il est devenu numéro un au World Boxing Council.

ARABIE SAOUDITE

Le promoteur Eddie Hearn, qui représente Joshua et Whyte, a fait du premier sa priorité absolue sur le «Bodysnatcher» obstiné.

Mais cette décision ne s’est pas bien passée avec Whyte, qui affrontera maintenant Alexander Povetkin le 2 mai.

Hearn pourrait tenter de lisser les choses avec Whyte offrant au Londonien une place sur le undercard, que le patron de Matchroom veut amener en Arabie saoudite.

Les gestionnaires américains et britanniques de Fury, Bob Arum et Frank Warren, auront quelque chose à dire à ce sujet. Ils voudront que le choc ait lieu en Angleterre ou à Las Vegas.

Plus sera révélé, quand et si Fury et Joshua passent par Wilder et Pulev en temps voulu.