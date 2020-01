Anthony Joshua vs Andy Ruiz 2 Royaume-Uni confusion record PPV

Phil Jay 04/01/2020

ūüďł Mark Robinson

La confusion a régné samedi alors que les chiffres de Pay-Per-View pour Anthony Joshua contre Andy Ruiz 2 le 7 décembre en Arabie saoudite ont été arrondis.

Les chiffres officiels publi√©s vendredi de 1,54 m sur Sky Sports Box Office ont √©t√© soudainement modifi√©s par le British Broadcasters ‘Audience Research Board (BARB).

Au d√©part, on pensait que le match revanche Ruiz Jr. avait d√©pass√© Joshua vs Wladimir Klitschko en 2017 avec seulement 8000 achats. Il a depuis √©t√© r√©v√©l√© que Joshua vs Ruiz 2 l’a finalement fait, mais seulement une semaine plus tard.

Selon BARB, Joshua vs Ruiz 2 n’a fait que 1,28 million d’achats la nuit du combat, car 256 000 achats ont √©t√© enregistr√©s la semaine suivante.

Par cons√©quent, l’√©v√©nement se situe actuellement √† la troisi√®me place de la liste des plates-formes britanniques de tous les temps sur les achats de date d’√©v√©nement.

Joshua vs Klitschko reste en t√™te sur 1,53 m. La deuxi√®me place est occup√©e par l’effort de Joseph Parker face √† AJ en mars 2018 √† 1,45 m.

Dans l’ensemble, cependant, Joshua a l√©g√®rement √©tendu sa propre r√©f√©rence au sommet.

Les chiffres sont le seul avantage du marché britannique en une année terrible. Le PPV britannique est en train de mourir lentement en 2019.

Les chiffres sont les pires depuis un certain temps lorsque Joshua a fait campagne sur DAZN et s’est battu devant son domicile toute l’ann√©e.

À la place de Joshua, Dillian Whyte, Josh Taylor et Luke Campbell ont eu du mal à atteindre 300 000 achats.

M√™me une offre YouTube de deux pr√©sentateurs avec des millions de followers n’a vu que 216k d√©bours√© les 10 ¬£ √† regarder.

Un retour au Royaume-Uni au printemps prochain contre Kubrat Pulev sera d√©sormais essentiel pour l’avenir de Joshua sur Pay-Per-View.

TOP 1o UK Pay-Per-Views (De tous les temps)

1/7 décembre 2019 РAndy Ruiz Jr. vs Anthony Joshua II

(Sky Box Office) 1,54 m (y compris les achats ultérieurs)

2/29 avril 2017 – Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko

(Sky Box Office) 1,53 m

3/31 mars 2018 – Anthony Joshua vs Joseph Parker

(Sky Box Office) 1,45 m

4/2 juillet 2011 – Wladimir Klitschko contre David Haye

(Sky Box Office) 1,17 m

5/8 décembre 2007 РFloyd Mayweather contre Ricky Hatton

(Sky Box Office) 1,15 m

6/22 septembre 2018 – Anthony Joshua vs Alexander Povetkin

(Sky Box Office) 1,11 m

7/26 ao√Ľt 2017 – Floyd Mayweather vs Conor McGregor

(Sky Box Office) 1,007 m

8/2 mai 2015 – Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao

(Sky Box Office) 1 m

9 / mai 2009 – Manny Pacquiao contre Ricky Hatton

(Sky Box Office) 900k

10 / mars 2017 – David Haye vs Tony Bellew

(Sky Box Office) 890 Ko

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay