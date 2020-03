Anthony Joshua vs Kubrat Pulev parvient à un accord tardif et évite une offre de bourse

Phil Jay 02/03/2020

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev a été convenu pour le 20 juin à Londres malgré un drame tardif sur la possibilité d’une offre de bourse entre les deux.

Le promoteur de haut rang Bob Arum avait informé WBN qu’il n’y avait pas d’accord en place pour la lutte obligatoire. Cela était dû au fait que Pulev voulait retirer le combat du Royaume-Uni.

Jeudi dernier, le Temple de la renommée a parlé à WBN, révélant que Joshua vs Pulev, initialement prévu pour le 20 juin à Londres, devait atteindre la date limite de l’IBF le 3 mars.

“Quiconque parle d’un combat d’Anthony Joshua avec Tyson Fury est très prématuré”, Arum exclusivement dit World Boxing News.

«Joshua doit combattre Pulev et nous avons un gros problème avec le site. Pour Pulev et Joshua, le British Board n’est pas très coopératif.

“Pulev va maintenant aller en bourse parce qu’il ne veut pas se battre au Royaume-Uni.”

Interrogé sur pourquoi – Arum a simplement déclaré: “Nous n’allons tout simplement pas combattre au Royaume-Uni parce que nous n’avons pas de règles du jeu équitables.”

Avec seulement 24 heures à perdre, Pulev a depuis confirmé qu’il acceptait les conditions qu’il avait initialement refusées.

“Officiel: Kubrat Pulev affronte Anthony Joshua!” – a déclaré un communiqué de Pulev et de son équipe.

«La date est le 20 juin, au nouveau stade de Tottenham à Londres, pour le championnat des poids lourds!

«Le contrat entre les deux pays est désormais officiellement signé et la bataille entre le boxeur bulgare, challenger incontournable de la ceinture de la Fédération Internationale de Boxe (IBF) et les Britanniques, est garantie!

“Je suis heureux d’avoir l’opportunité de montrer au monde à quel point je suis fort”, a commenté Pulev.

LE SOULAGEMENT

La nouvelle vient comme un grand soulagement pour le promoteur Eddie Hearn, qui voulait ramener AJ sur les côtes britanniques après avoir passé 2019 à l’étranger.

Joshua a perdu ses débuts américains de façon dévastatrice en juin dernier à New York. Il a ensuite retrouvé les sangles contre un gonflé Andy Ruiz Jr. six mois plus tard en Arabie saoudite.

En route vers Tottenham, comme WBN l’avait révélé en premier, le nouveau terrain d’Arsenal avait été le seul autre lieu en lice.

