Anthony Sims Jr a opposé Roamer Alexis Angulo à Miami le 30 janvier

RINGSIDE 21/01/2020

📷 Mark Robinson.

Anthony Sims Jr se battra pour son premier titre professionnel lors de sa rencontre avec Roamer Alexis Angulo pour le titre WBO Latino Super-Middleweight le jeudi 30 janvier au Meridian in Island Gardens à Miami, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni. .

Sims Jr (20-0 18 KOs) a remporté trois victoires en 2019 pour souligner davantage ses références pour avoir déclenché des affrontements majeurs en 2020, terminant l’année avec une victoire d’arrêt à Chicago en octobre après avoir parcouru la distance de dix tours pour la première fois en avril en Californie.

WBO # 9 Angulo (25-1 22 KOs) représente un test rigoureux pour les aspirations de Sims Jr avec l’artiste colombien KO basé à Miami n’ayant qu’un seul défaut sur son record, venant contre Gilberto Ramirez quand il a défié le Mexicain pour son titre mondial WBO en Juin 2018.

“Je suis ravi de me battre pour ma première ceinture à Miami – je prévois d’en faire la première”, a déclaré Sims Jr. “Je suis prêt pour cette étape depuis un certain temps et je vais prouver que je suis prêt à le mélanger avec les meilleurs avec une performance dévastatrice le 30 janvier – il est temps d’apporter le funk! “

“Je suis toujours bien préparé lorsque je monte sur le ring”, a déclaré Angulo. «Le 30 janvier, mon adversaire sera confronté à l’épreuve la plus difficile de sa jeune carrière. Je ferai tout mon possible pour qu’il échoue. J’espère que beaucoup de mes fans et collègues colombiens vivant à Miami sortiront pour me voir tout donner. »

Sims Jr et Angulo s’affrontent lors d’une soirée remplie d’action de championnat du monde de boxe à Miami, surmontée par le champion du monde WBO Demetrius Andrade (28-0 17 KOs) défendant sa couronne contre le challenger irlandais Luke Keeler (17-2-1 5 KOs) .

Tevin Farmer (30-4-1, 6 KOs) défend son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs), le champion du monde des Super Bantam Daniel Daniel (27-2-1, 10 KOs) défendant son titres contre Murodjon Akhmadaliev (7-0, 6 KOs).