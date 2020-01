Anthony Tomlinson lance un avertissement à ses rivaux poids mi-moyens

RINGSIDE 28/01/2020

Anthony Tomlinson peut faire un pas de plus vers la réalisation d’une promesse faite à son fils lorsqu’il rencontrera Stewart Burt dans un Eliminator pour les titres britanniques et du Commonwealth Welterweight au FlyDSA Arena de Sheffield le samedi 8 février, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN dans le NOUS.

“ The Truth ” (11-0, 6 KOs) se bat pour combattre l’ancien champion écossais Burt sur le dessous du retour du ring de Kell Brook contre Mark DeLuca dans ce qui est une grande opportunité de percée pour l’homme né à Sheffield et son test de carrière le plus difficile à ce jour .

Bien qu’il ait emprunté une voie non conventionnelle dans les domaines de la boxe professionnelle, Tomlinson, 28 ans, a décroché 11 victoires consécutives depuis sa première victoire en points à Doncaster en 2017, sa forme actuelle de KO le voyant grimper dans le classement et s’établir comme une force nationale à 147lbs.

Après avoir remporté le titre de la zone centrale et la sangle continentale IBO dans ses huitième et onzième combats respectivement, Tomlinson se dirige vers le 8 février sur le dos de quatre victoires explosives de KO, le plus récent expédition de l’ancien champion des Midlands, Rob Hunt dans le sixième d’une dizaine prévue .

“Tous ceux que je combatte savent que j’ai le pouvoir de les faire sortir de là et je sais que si j’atterris, ce sera tôt le soir”, a déclaré Tomlinson. «Ce combat me rapproche un peu plus de l’endroit où je veux être. Il s’agit donc de surmonter ce défi et de montrer à tout le monde ce que je peux faire.

«Mes compétences et ma maladresse causeront des problèmes à quiconque dans cette division et je ne crois pas que Stewart Burt ait été sur le ring avec quelqu’un comme moi. Le pouvoir et la présence que j’ai dans le ring seront nouveaux pour lui et je suis plus que confiant de remporter la victoire le 8 février. “

Se battant hors de Doncaster sous la tutelle de Stefy Bull, Tomlinson est motivé par une promesse qu’il a faite à son jeune fils depuis qu’il a changé de vie et pense que sa capacité le verra bientôt combattre les meilleurs poids welters du pays.

“Mon fils était dans le gymnase et il a pointé du doigt une photo et m’a dit qu’il voulait cette ceinture arc-en-ciel, c’est donc ma motivation pour lui, pour tenir cette promesse faite à mon fils – je ne m’arrêterai pas avant d’avoir gagné cette ceinture”, il ajouta. «J’ai commencé la boxe à 22 ans et j’ai eu un passé troublé, étant impliqué dans des gangs et j’étais dans et hors de la prison. Quand mon fils est né et que j’ai commencé la boxe, cela a changé ma vie et m’a donné cette lumière supplémentaire.

«À l’origine, je me suis lancé dans la boxe pour commencer le MMA, mais tout semblait me tomber naturellement dans le ring. J’ai des gens formidables autour de moi qui m’ont aidé à être là où je suis maintenant.

«Je n’appelle pas les gens mais je crois que je suis au niveau pour combattre les meilleurs en Grande-Bretagne. Je pense que nous sommes tous au même niveau et ils doivent aussi combattre des gens comme moi pour prouver qu’ils sont les meilleurs. Si de grands combats nationaux surviennent, je serai plus qu’heureux de les prendre.

«Je n’ai jamais eu faim d’un combat que celui-ci parce que je sais à quel point je suis proche de tenir une promesse à mon fils. Je suis tellement reconnaissante pour tous ceux qui me soutiennent et ont acheté des billets parce qu’ils font de mes rêves une réalité. »

Tomlinson vs Burt fait partie d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera à se débarrasser de la rouille du ring et à renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tourné en 2020 lorsqu’il rencontrera le américain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23- 1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super- Le poids plume Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) revient, le prospect Sheffield Super-Featherweight Donte Dixon (2-0, 1 KO) revient, le super-poids moyen John Docherty (7-0, 5 KO) continue sa marche vers un premier titre, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.