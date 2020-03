Anthony Yarde confirme que son père «sans problèmes de santé» est décédé de COVID-19

Phil Jay 29/03/2020

📸 Frank Warren / RCC

Le concurrent britannique des poids légers Anthony Yarde a révélé la triste disparition de son père de COVID-19 cette semaine.

Yarde, 28 ans, a révélé le décès tragique de son père sur les réseaux sociaux et dit que le coronavirus l’a tué malgré aucun problème de santé antérieur.

Le Londonien, qui a défié Sergey Kovalev pour le titre mondial l’année dernière, a révélé sa totale incrédulité en exhortant les gens à être responsables des règles d’isolement.

“Je suis une personne très privée et (pour être honnête), je suis toujours sous le choc, mais cela peut peut-être aider les gens à rester à la maison”, a déclaré Yarde.

«Mon père est décédé de ce virus hier. Il était en forme sans problème de santé.

«Plus les gens sortent et se mêlent, plus cet isolement durera et plus il se propagera.

“Je ne suis pas médecin. Mais je sais que si vous restez à la maison, vous êtes moins susceptible de l’attraper ou de le transmettre. Cela ne vaut vraiment pas le risque, a-t-il ajouté.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Le promoteur Frank Warren a publié une déclaration peu de temps après que Yarde eut informé de sa dévastation, demandant au public de suivre les instructions du gouvernement.

«Frank Warren et tout le monde chez Queensberry Promotions aimeraient exprimer leurs sincères condoléances à Anthony Yarde et à sa famille après le décès prématuré de son père.

«Le coronavirus est un problème qui nous concerne tous. Mais cela ne rend pas les victimes individuelles moins tragiques.

“Nous espérons que ses fans écoutent l’appel sincère d’Anthony pour que les gens prennent les conseils du gouvernement au sérieux afin que nous puissions essayer de minimiser la souffrance des autres.”

PANDÉMIE

Au moment d’écrire ces lignes, le Royaume-Uni comptait plus de 17 000 cas de COVID-19. Le père de Yarde était l’un des plus d’un millier de morts au Royaume-Uni, loin de la maladie.

L’épicentre s’est déplacé d’Europe vers New York aux États-Unis. NYC compte à elle seule plus de 50 000 cas.

Le président Trump a fait marche arrière après avoir envisagé une quarantaine de la ville alors qu’il prévoyait de lever les restrictions d’ici le 12 avril.

Pour le Royaume-Uni, il semble que quelques mois sombres soient en magasin. Le Premier ministre Boris Johnson a averti qu’il y en aura beaucoup d’autres qui décéderont dans les semaines et les mois à venir.

Il pourrait en juin, au plus tôt, avant que les règles d’isolement soient assouplies.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay