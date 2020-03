Anthony Yarde revient dans une bataille toute britannique sur la carte Dubois vs Joyce à l’O2 Arena

RINGSIDE 04/03/2020

L’épreuve de force “Seek and Destroy” entre Daniel Dubois et Joe Joyce à l’o2 Arena le 11 avril a maintenant un soutien de chef à succès avec Anthony Yarde prêt à affronter l’invaincu Lyndon Arthur.

Dans ce qui est un autre énorme duel national, Yarde – qui a perdu dans un défi de titre mondial contre Sergey Kovalev sur le sol extérieur en août de l’année dernière – entre avec l’ancien produit de l’équipe GB de Manchester et le champion du Commonwealth Arthur dans ce qui est certainement une pulsation collision de poids lourds légers à poinçonnage important.

Avant son aventure à Tcheliabinsk – la ville natale de Kovalev – Yarde avait stoppé tous ses adversaires sauf un et s’était frayé un chemin vers la position de n ° 1 avec la WBO, remportant ainsi les titres Southern Area, WBO European et WBO Intercontinental.

Avant cela, l’explosif de 28 ans connu sous le nom de «The Beast» n’avait pas été pris au-delà de sept rounds et il détient actuellement un ratio KO de 90%. Le record du ring de Yarde est de 19-1 (18 KO).

L’amateur décoré Arthur, également âgé de 28 ans, a enregistré 12 KO de ses 16 combats professionnels et a remporté sa couronne du Commonwealth la dernière fois contre Emmanuel Anim en décembre.

Entraîné par Pat Barrett au Collyhurst and Moston Gym, ‘King Arthur’ se considère depuis longtemps comme le cheval noir de la division actuellement chaude et attendait patiemment une opportunité de percée contre l’un des poids lourds légers nationaux.

Son attente est presque terminée et nous pouvons nous attendre à un affrontement fascinant entre une ancienne star amateur très expérimentée et une qui a explosé sur la scène et prospéré malgré un bagage amateur limité.

Une autre action pour le titre se présente sous la forme d’un match revanche du championnat poids welter britannique entre Chris Jenkins (22-3-3, 8 KOs) de Garnant au Pays de Galles et «The Pexican», Johnny Garton de Peckham (21-2-1, 10 KOs).

Le couple s’est rencontré en mars 2019 lorsque Garton était champion – après avoir remporté la ceinture dans un thriller contre Gary Corcoran – au Royal Albert Hall. Jenkins a prévalu via les tableaux de bord après une rencontre passionnante et maintenant il fait sa troisième défense, après avoir remporté une victoire sur Paddy Gallagher et un nul technique la dernière fois avec Liam Taylor, où le combat a été arrêté en raison d’une coupure sévère.

Le champion d’Europe WBO des super-plumes, Archie Sharp (18-0, 9 KOs) sera en action au titre à l’O2, avec le champion d’Europe WBO des super-poids moyens Hamzah Sheeraz (10-0, 6 KOs).

«Sharpshooter» Sharp a décroché son statut de champion en octobre 2018 avec la défaite de Lyon Woodstock, alors invaincu, à Leicester. Il a depuis réussi trois défenses réussies de son titre et s’est classé parmi les cinq premiers du classement mondial WBO.

Sheeraz, à peine âgé de 20 ans, a remporté sa ceinture avec un arrêt impressionnant du militant expérimenté de Birmingham Ryan Kelly en novembre.

Denzel Bentley (12-0, 10 KOS), le poids moyen de gros calibre, le meilleur espoir des poids lourds et son partenaire d’entraînement Tyson Fury David Adeleye (1-0, 1 KO) et le talent précoce des poids coqs Dennis McCann ( 6-0, 4 KO).

Les coéquipiers de McCann’s Queensberry iBox Gym Sam Noakes (3-0, 3 KOs), Henry Turner (2-0) et Micky Burke jr (3-0) le rejoignent dans le grand spectacle.

