Antonio Tarver affirme que Joe Calzaghe s’est retiré du super-combat convenu

Phil Jay 12/04/2020

ūüďł PBC

La l√©gende de la boxe am√©ricaine Antonio Tarver a affirm√© que Joe Calzaghe s’√©tait retir√© d’un combat convenu et avait choisi de combattre Roy Jones Jr. pour son dernier combat.

En 2008, Calzaghe a finalement fait le mouvement tant attendu √† travers l’Atlantique apr√®s avoir amass√© une carri√®re de 44-0 en campagne exclusivement en Europe.

Selon Tarver, Calzaghe devait combattre Bernard Hopkins la semaine avant de se battre contre le compatriote britannique gallois Clinton Woods. La paire devait ensuite se rencontrer si les deux gagnaient.

Tarver a battu Woods via un d√©compte de points large et unanime. Calzaghe, d’autre part, a remport√© une victoire serr√©e contre Hopkins.

Mais avant que les n√©gociations ne puissent √™tre achev√©es, Calzaghe a vir√© dans la direction de Roy Jones Jr. que le ¬ędragon italien¬Ľ a battu pour assurer son h√©ritage.

Sorti de la boucle, Tarver a ensuite affronté Chad Dawson et a perdu ses deux ceintures légères-lourdes mondiales.

Calzaghe avait voulu affronter Hopkins ou Jones pour une couronne de bonne foi afin de quitter le sport en tant que champion du monde √† deux poids, m√™me si c’√©tait Tarver qui √©tait le plus grand nom √† d√©tenir l’or.

Malheureusement pour le ¬ęMagic Man¬Ľ, Jones a obtenu le feu vert sur sa r√©putation de Tarver une fois de plus rat√© une √©norme rencontre.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Rappelant le combat de Woods √† l’occasion du douzi√®me anniversaire. Un combat qui aurait d√Ľ √™tre l’√©chauffement pour Calzaghe vs Tarver, le joueur de 51 ans a d√©clar√©: ¬ęTarver vs Woods – 12 avril 2008 Tampa, FL.

L’accumulation √©tait folle. Je me suis envol√© pour l’Angleterre avec le regrett√© grand Jimmy Williams et ils pensaient que je venais de vendre le combat!

¬ęApr√®s avoir d√©mantel√© Woods, son compatriote Joe Calzaghe √©tait cens√© √™tre le prochain. Disons simplement qu’il a d√©cid√© de prendre la route avec moins de r√©sistance!

“J’√©tais le risque que les grands avaient peur de prendre”, a-t-il ajout√©.

POIDS LOURD

Apr√®s avoir remport√© des titres mondiaux √† 175 et 200 livres, Tarver avait d’√©normes ambitions de passer aux poids lourds pour d√©fier un champion.

Cela ne lui est jamais arriv√©. Tarver l’appelle depuis “la plus grande histoire jamais racont√©e”. √Ä la recherche d’une chance dans la premi√®re division, Tarver a parl√© √† WBN en 2016.

Dans ses ambitions de rivaliser avec les meilleurs du monde, Tarver a d√©clar√© exclusivement √† World Boxing News: ¬ęJe suis pr√™t √† me battre. J’ai d√©fi√© certains des meilleurs combattants, m√™me des champions, et comme toujours, tout ce que j’entends, ce sont des grillons.

“Je suppose qu‚Äôils attendent le P√®re Temps pour venir frapper √† ma porte. Mais je vais rester fid√®le au jeu.

¬ęIls manquent de noms √† moins qu’ils ne pr√©voient de continuer √† recycler tous ces adversaires s√Ľrs. Je peux √™tre pr√™t d√®s que nous aurons une date officielle et le bon adversaire.

! Comme vous le savez, je n’ai pas beaucoup de temps donc je n’ai pas besoin d’une mise au point. Je n’ai rien √† prouver. Si je ne pouvais pas me battre, ils ne se d√©roberaient pas. “

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay