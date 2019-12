Aperçu de la semaine 16 de la NFL: nous pouvons enfin trier ce mess NFC East

Il y aura trois matchs de la NFL samedi. Bizarre. Il est encore plus étrange que la télédiffusion des matchs de la NFL avant ce week-end soit illégale. Il y a cinquante-neuf ans, la Ligue américaine de football a créé le modèle commercial moderne du sport tel que nous le connaissons. Plutôt que de laisser ses équipes négocier des contrats de télévision individuels, l'AFL a regroupé les droits de tous les jeux de ses équipes et a vendu l'ensemble à ABC. Le commissaire de la Ligue nationale de football Pete Rozelle était préoccupé par la compétition. L'année suivante, Rozelle a vendu les droits groupés de tous les jeux de la NFL à CBS pour 4,6 millions de dollars par an, mais l'accord a été bloqué après qu'un juge a décidé qu'il monopoliserait le marché. Rozelle a réussi à faire pression sur le Congrès et a convaincu le président John F. Kennedy de signer la Sports Broadcasting Act, qui a permis à la ligue de négocier en tant que cartel. Soixante ans après avoir vendu les droits de télévision pour 4 millions de dollars par an, la NFL les vend désormais pour plus de 3 milliards de dollars par an.

La loi est venue avec une prise (c'était à l'époque où la NFL savait ce qu'était une prise). Dans le cadre de la loi, la NFL était interdite de diffuser des matchs de football le vendredi ou le samedi soir du deuxième week-end de septembre au deuxième week-end de décembre. Cela a cimenté le calendrier des sports d’automne en Amérique. Le football au lycée et au collège est le vendredi et le samedi tandis que la NFL est le dimanche. Finalement, la NFL s'est étendue aux lundis et jeudis, et dès que le troisième week-end de décembre arrive, elle se glisse dans les samedis. Voici votre leçon d'histoire. Jusqu'à la semaine 16.

Football du samedi (présenté par un cartel monopolistique qui a agité de manière agressive le Congrès il y a six décennies)

Houston Texans (9-5) @ Tampa Bay Buccaneers (7-7)

Heure du coup d'envoi: Samedi, 13 h ET

Canal: Réseau NFL

Annonceurs: Rich Eisen, Nate Burleson, Joe Thomas, Melissa Stark (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Tampa Bay -1 (maintenant Houston -3)

Plus / moins: 53

Blessures et absences des Texans clés: Le receveur Will Fuller V (ischio-jambiers), le porteur de ballon Carlos Hyde (cheville), l'ailier serré Darren Fells (main), le plaqueur Tytus Howard (ménisque), l'ailier défensif J.J. Watt (pectoral), secondeur Benardrick McKinney (commotion cérébrale), secondeur Jacob Martin (genou)

Blessures et absences des boucaniers clés: Quarterback Jameis Winston (pouce / genou), récepteur Mike Evans (ischio-jambiers), récepteur Chris Godwin (ischio-jambiers), tacle Donovan Smith (cheville / genou), centre Ryan Jensen (coude), sécurité Justin Evans (pied)

Que regarder: Jameis Winston et Deshaun Watson le jettent

Si les Texans gagnent ce match, ils remportent la division AFC Sud. Les Buccaneers ont longtemps été éliminés des séries éliminatoires. Le quart-arrière Jameis Winston est le premier quart-arrière de l'histoire de la NFL à lancer pour plus de 450 verges dans des matchs consécutifs, mais il sera privé de ses deux meilleurs receveurs à Mike Evans et Chris Godwin. Avec l'entraîneur-chef Bruce Arians et le coordinateur offensif Byron Leftwich qui complotent les jeux, cela n'a pas d'importance. Les Texans font pression sur le quart-arrière au deuxième plus bas taux de football, de sorte que Winston pourrait avoir beaucoup de temps pour que ses récepteurs moins performants s'ouvrent.

Buffalo Bills (10-4) @ New England Patriots (11-3)

Heure du coup d'envoi: Samedi, 16 h 30 ET

Canal: Réseau NFL

Annonceurs: Mike Tirico, Kurt Warner, Peter Schrager (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Nouvelle-Angleterre -7

Plus / moins: 38,5

Blessures et absences liées aux principaux projets de loi: Tackle Ty Nsekhe (cheville), tacle défensif Corey Liuget (genou), secondeur Maurice Alexander (genou)

Blessures et absences des Patriots clés: Receveur Julian Edelman (genou / épaule), arrière James Develin (cou), centre David Andrews (maladie), plaqueur défensif Danny Shelton (épaule), demi de coin Jason McCourty (aine), demi de coin Jonathan Jones (aine), botteur Stephen Gostkowski (hanche) )

Que regarder: Défense, équipes spéciales, rinçage, répétition

Les 10-4 Bills ont déjà décroché leur deuxième place en séries éliminatoires du 21e siècle, mais ce match consiste à renverser l'hégémonie divisionnaire des Patriots et à entamer une révolution. Les chances des Bills de remporter l'AFC East sont minces, mais c'est possible s'ils gagnent ce match et battent les Jets la semaine prochaine, et que les Dolphins battent les Patriots lors de la semaine 17. C'est peu probable, mais Buffalo a une vraie chance samedi. La dernière fois que ces équipes ont joué, c'était lors de la semaine 4 à Buffalo, lorsque Buffalo a perdu par six points en un match, elle a retourné le ballon quatre fois. Les seuls touchés de la Nouvelle-Angleterre dans ce match sont survenus après avoir obtenu le ballon sur un terrain court et un botté de dégagement bloqué. La défense des Bills a été l’une des meilleures de la ligue cette année, et le déluge des Patriots aura probablement du mal à déplacer le ballon dans ce match.

L'offensive de Buffalo pourrait avoir une période tout aussi difficile. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n'ont pas autorisé 300 verges par la passe cette saison. Pour le contexte, 27 équipes ont permis que beaucoup d'ici la semaine 4. Même ce nombre vend les Patriots à découvert. Personne n'a dépassé 276 verges contre la Nouvelle-Angleterre cette saison, et Josh Allen est peu susceptible de briser cette séquence. Allen n'a jamais dépassé 266 verges au cours de ses 26 matchs en carrière. Le match de samedi devra peut-être se dérouler sur le terrain.

Los Angeles Rams (8-6) @ San Francisco 49ers (11-3)

Heure du coup d'envoi: Samedi, 20 h 15 ET

Canal: Réseau NFL

Annonceurs: Kevin Burkhardt, Charles Davis, Pam Oliver (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Pick 'em (Maintenant 49ers -6,5)

Plus / moins: 46,5

Blessures et absences des Rams: Tacle droit Rob Havenstein (ménisque), extrémité serrée Gerald Everett (genou), centre Brian Allen (MCL), sécurité John Johnson III (épaule), cornerback Troy Hill (pouce), kicker Greg Zuerlein (jambe)

Blessures et absences des 49ers clés: Centre Weston Richburg (rotule), ailier défensif Dee Ford (ischio-jambiers), plaqueur défensif D.J. Jones (cheville), ailier défensif Damontre Moore (avant-bras), aileron défensif Ronald Blair (ACL), plaqueur défensif Jullian Taylor (coude), secondeur intérieur Kwon Alexander (pectoral), sécurité Jaquiski Tartt (côtes), arrière défensif K'Waun Williams (commotion cérébrale)

Que regarder: Les tranchées

L'offensive de Kyle Shanahan a pu faire ce qu'il veut cette saison car elle peut bloquer. L'offensive de Sean McVay à Los Angeles ne l'a pas été parce qu'elle ne le peut pas. La disparité de blocage entre ces équipes pourrait être exacerbée cette semaine. La ligne défensive des 49ers est conçue sur mesure pour dominer la ligne offensive des Rams, bien que San Fran manque D.J. Jones et Ronald Blair, et Dee Ford est entravé. Pourtant, chaque joueur de ligne défensive des 49ers peut battre son bloqueur des Rams en tête-à-tête. Le meilleur joueur de ligne de Los Angeles est le plaqueur gauche Andrew Whitworth, et regardez ce que la recrue défensive de l'année Nick Bosa lui a probablement fait lorsque les 49ers ont battu les Rams lors de la semaine 6:

San Francisco pourrait connaître un succès similaire en attaque ce samedi. La semaine dernière, les Rams ont été déchiquetés au sol par Dallas, qui a couru 45 fois pour 263 verges (5,8 verges par course) et trois touchés. Les 49ers sont derrière seulement Baltimore dans les verges au sol par match (147,0). San Francisco n'avait perdu que cette saison contre les Seahawks et les Ravens, actuellement tête de série n ° 1 de l'AFC et de la NFC, mais les 49ers ont fait exploser leur match la semaine dernière contre Atlanta. Comme Spider-Man l'a dit un jour: «Tout le monde en a un.» Attendez-vous à ce que les 49ers se remettent sur la bonne voie.

Le moins NFC

Cowboys de Dallas (7-7) @ Eagles de Philadelphie (7-7)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 16 h 25 ET

Canal: Renard

Annonceurs: Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Pick 'em (Now Dallas -1.5)

Plus / moins: 47,5

Blessures et absences clés des Cowboys: Quarterback Dak Prescott (épaule / index droit / entorse au poignet gauche), garde Connor Williams (ACL), tacle défensif Tyrone Crawford (hanche), secondeur Leighton Vander Esch (cou), secondeur Luke Gifford (bras), cornerback Anthony Brown (triceps ), sécurité Jeff Heath (épaule), dos défensif CJ Goodwin (pouce), parieur Chris Jones (abdomen)

Blessures et absences des Eagles clés: Le porteur de ballon Jordan Howard (épaule), le receveur Alshon Jeffery (pied), le receveur DeSean Jackson (abdomen), le receveur Nelson Agholor (genou), l'attaquant droit Lane Johnson (cheville), l'ailier défensif Derek Barnett (cheville), le cornerback Ronald Darby (hanche) fléchisseur)

Que regarder: Échec vers le haut

Si les Cowboys gagnent, ils remportent le titre de division. Si les Eagles gagnent, ils doivent battre les Giants la semaine prochaine ou faire battre Washington à Dallas pour gagner. Quoi qu'il en soit, le vainqueur sera le troisième champion NFC East de cette décennie à avoir moins de 10 victoires. Au cours des quatre dernières décennies, cela ne s'était pas produit une seule fois. C'est le pire tronçon de saison régulière de l'histoire de la NFC East, mais certainement pas en séries éliminatoires. Au milieu de la futilité, les Giants et les Eagles ont chacun remporté le Super Bowl.

La division de cette année dépendra probablement de la santé. Le quart-arrière de Dallas Dak Prescott a été limité à l'entraînement cette semaine avec des blessures à l'épaule et à l'index droit (lancer) et à son poignet foulé gauche (non-jet). C'est la première fois qu'il ne s'entraîne pas pleinement dans sa carrière dans la NFL, bien qu'il n'ait jamais raté un match à cause d'une blessure et qu'il devrait commencer dimanche. S'il est en pleine santé, les Cowboys ont un excellent match contre le secondaire des Eagles, qui n'a pas pu arrêter les receveurs extérieurs toute la saison.

La seule partie de Philadelphie plus en proie à des blessures que son secondaire est son corps de réception large, ce qui rendra difficile pour les Eagles de déplacer le ballon si Dallas saute en tête tôt. Les Cowboys ne veulent rien de plus que de se lever tôt et de s'asseoir sur leur adversaire avec leur jeu de course, ce qui est exactement ce que Dallas a fait aux Rams lors de leur victoire 44-21 la semaine dernière. C’est aussi ce qu’ils ont fait aux Eagles lorsqu’ils ont battu Philly 37-10 lors de la semaine 7, lorsque Dallas a pris une avance de 27-7 en première mi-temps. Dallas ne sera pas aussi dominant dans ce match, mais les Eagles n'ont pas montré grand-chose ces dernières semaines pour suggérer qu'ils sont au niveau de Dallas.

Impact des séries éliminatoires de l'AFC

New Orleans Saints (11-3) @ Tennessee Titans (8-6)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Kenny Albert, Ronde Barber, Sara Walsh (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Nouvelle-Orléans -1,5

Plus / moins: 51

Blessures et absences des Saints clés: Garde gauche Andrus Peat (avant-bras), garde droite Larry Warford (genou), extrémité défensive Marcus Davenport (pied), plaqueur défensif Sheldon Rankins (cheville), secondeur extérieur Kiko Alonso (quad), arrière défensif Patrick Robinson (veau), sécurité Vonn Bell (genou), arrière défensif Chauncey Gardner-Johnson (commotion cérébrale), arrière défensif Johnson Bademosi (pied), arrière défensif Saquan Hampton (non divulgué)

Blessures et absences des Titans clés: Running back Derrick Henry (ischio-jambiers), running back Dion Lewis (cheville), receiver Corey Davis (cheville), tight end Delanie Walker (cheville), pass rusher Cameron Wake (ischio-jambiers), cornerback Adoree 'Jackson (foot), cornerback Malcolm Butler (poignet), cornerback Chris Milton (cheville), kicker Ryan Succop (genou)

Que regarder: Ryan Tannehill sauve la saison du Tennessee

Les Titans doivent probablement gagner ce match pour se qualifier pour les éliminatoires, et c'est une tâche difficile. Les Saints viennent de remporter une victoire dominante de 34-7 contre Indianapolis au cours de laquelle Drew Brees est devenu le leader de tous les temps en passes de touché.

Alvin Kamara (@ A_kamara6) n'est devenu que le 4ème joueur de l'histoire de la NFL à avoir effectué plus de 2 000 verges au sol ET 2 000+ verges au cours de ses 3 premières saisons dans la NFL.

Il rejoint Christian McCaffrey, Herschel Walker et Roger Craig. @ Saints | #MondayNightFootball

– NFL Research (@NFLResearch) 17 décembre 2019

Même si les Titans gagnent, ils seront éliminés de la course AFC Sud avec une victoire des Texans samedi. Cela mettrait le Tennessee dans une course avec Pittsburgh pour le deuxième joker, qui se résumera à la semaine 17, quoi qu'il arrive ce week-end.

Pittsburgh Steelers (8-6) @ New York Jets (5-9)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Ian Eagle, Dan Fouts, Evan Washburn (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Pittsburgh -3

Plus / moins: 38,5

Blessures et absences des Steelers clés: Récepteur JuJu Smith-Schuster (genou), ailier rapproché Vance McDonald (commotion cérébrale), ailier défensif Stephon Tuitt (pectoral), sécurité Sean Davis (labrum)

Blessures et absences des Jets clés: Le porteur de ballon Bilal Powell (cheville), le receveur Demaryius Thomas (ischio-jambiers / genou), l'ailier droit Ryan Griffin (cheville), le plaqueur Chuma Edoga (MCL), le plaqueur défensif Quinnen Williams (cou), le secondeur CJ Mosley (aine), la sécurité Jamal Adams (cheville), cornerback Brian Poole (commotion cérébrale), cornerback Arthur Maulet (veau)

Que regarder: Pittsburgh, remarquable manche des éliminatoires

Les Steelers obtiendront la place finale pour les séries éliminatoires de l'AFC s'ils peuvent terminer 2-0. Cela signifie battre les Jets cette semaine, puis Baltimore lors de la semaine 17. Le premier est facile et le dernier n'est peut-être pas aussi dur qu'il y paraît. Si les Ravens battent Cleveland, ils obtiendront le non. 1 tête de série et avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires de l'AFC, afin que les Ravens puissent mettre leurs partants au banc dans la semaine 17.

Baltimore Ravens (12-2) @ Cleveland Browns (6-8)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Jim Nantz, Tony Romo, Tracy Wolfson (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Baltimore -7

Plus / moins: 49

Blessures et absences clés des corbeaux: Tacle gauche Ronnie Stanley (commotion cérébrale), centre Matt Skura (genou), secondeur Chris Board (commotion cérébrale), secondeur Pernell McPhee (triceps), sécurité Tony Jefferson (ACL)

Blessures et absences des Browns clés: Récepteur Odell Beckham Jr. (hernie sportive), tacle Kendall Lamm (genou), ailier défensif Olivier Vernon (genou), sécurité Eric Murray (genou), sécurité Morgan Burnett (Achilles), dos défensif Robert Jackson (cheville)

Que regarder: Les espoirs des éliminatoires des Browns se terminent enfin

Les chances des éliminatoires de Cleveland sont inférieures à 1%. Pendant ce temps, Baltimore peut décrocher le 1-tête de série avec une victoire. La victoire des Browns sur les Ravens lors de la semaine 4 est la seule aberration sur le record de 12-2 de Baltimore (leur autre défaite est proche de Kansas City). Depuis ce match des Browns, les Ravens ont marqué le plus de points par match (33,7) et permis le deuxième moins (15,7). Ils ont surclassé leurs adversaires de 180 pendant cette période, tandis que les 49ers sont la seule autre équipe de plus de 100. Attendez-vous à ce que les Ravens corrigent le record de ce match.

Intrigue NFC

Arizona Cardinals (4-9-1) @ Seattle Seahawks (11-3)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 16 h 25 ET

Canal: Renard

Annonceurs: Chris Myers, Daryl Johnston, Laura Okmin (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Seattle -9,5

Plus / moins: 48,5

Blessures et absences des cardinaux clés: Tackle Jordan Mills (genou), secondeur extérieur Haason Reddick (aine), ailier défensif Zach Allen (cou), aileron défensif Jonathan Bullard (ischio-jambiers), plaqueur défensif Rodney Gunter (orteil), plaqueur défensif Clinton McDonald (cou), secondeur Brooks Reed (ischio-jambiers), secondeur Tanner Vallejo (côtes)

Blessures et absences majeures des Seahawks: Running back Rashaad Penny (ACL), extrémité serrée Will Dissly (Achille), extrémité serrée Ed Dickson (genou), extrémité serrée Luke Willson (ischio-jambiers), centre Justin Britt (ACL), extrémité défensive Jadeveon Clowney (noyau), extrémité défensive Ezekiel Ansah (cou), secondeur Bobby Wagner (cheville), secondeur Mychal Kendricks (ischio-jambiers), demi de coin Shaquill Griffin (ischio-jambiers), arrière défensif Quandre Diggs (cheville), sécurité Tedric Thompson (labrum)

Que regarder: Seattle essaie de garder le non. 1 graine

Bienvenue dans la seconde des temps infinis, nous nous souviendrons que Russell Wilson et Kyler Murray sont tous deux des joueurs de football qui ont également joué au baseball. Il est important de noter que Kyler Murray aurait pu jouer au baseball professionnel, alors que Russell Wilson apprécie simplement le cosplay de baseball.

Venez voir les gars de baseball courts lancer de longues passes (à partir de plates-formes de lancement multi-angulaires!), Restez pour voir si les Seahawks de Seattle peuvent obtenir une victoire décisive. Seattle a une fiche de 11-3, mais la seule victoire de l'équipe de la saison de plus de huit points est survenue… l'Arizona dans la semaine 3. Les Seahawks ont disputé 11 matchs déterminés par une possession (!) Et sont 10-1 dans ces matchs ( !!!). Les calculs du football suggèrent que gagner 90,9% des matchs en une possession est absurdement chanceux. Les Seahawks ont devancé leurs adversaires de seulement 26 points, à égalité au 11e rang dans la NFL, mais ils sont en quelque sorte actuellement non. 1 graine dans un NFC chargé. Même si les Seahawks perdent ce match, leur match de la semaine prochaine contre San Francisco déterminera probablement qui remportera la division et recevra le laissez-passer au premier tour. Tout ce que nous obtiendrons de celui-ci, c'est de voir si les Seahawks peuvent battre l'Arizona par deux touchés deux fois et un tas de photos de Russell Wilson se présentant à l'entraînement du printemps parce qu'il s'ennuyait.

Repêchage de la NFL

Les quatre équipes en lice pour les quatre premiers choix au repêchage de la NFL se jouent cette semaine.

Bengals de Cincinnati (1-13) @ Dolphins de Miami (3-11)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Andrew Catalon, James Lofton, Michael Grady (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Miami -3

Plus / moins: 45,5

Blessures et absences clés des Bengals: Récepteur A.J. Vert (cheville), receveur Auden Tate (genou), garde Alex Redmond (biceps), garde John Miller (commotion cérébrale), plaqueur défensif Renell Wren (hanche), extrémité défensive Kerry Wynn (commotion cérébrale), demi de coin Dre Kirkpatrick (genou)

Blessures et absences des dauphins clés: Le porteur de ballon Kalen Ballage (Achilles), le receveur Preston Williams (ACL), le receveur Gary Jennings (épaule), le plaqueur défensif Gerald Willis (hanche), le secondeur intérieur Raekwon McMillan (ischio-jambiers), le demi de coin Xavien Howard (genou), le demi de coin Aqib Talib (côtes) ), le demi de coin Ryan Lewis (ischio-jambiers), le dos défensif Ken Webster (cheville), le demi de coin Cordrea Tankersley (ACL), la sécurité Reshad Jones (poitrine), la sécurité Bobby McCain (épaule)

Que regarder: Jusqu'où peut aller la ligue

En février, Miami accueillera le Super Bowl. Dimanche, Miami accueillera l'exact opposé du Super Bowl. Ce jeu sera dégoûtant. Il sera également difficile de détourner le regard. Les Bengals de Cincinnati, qui ont presque décroché le non. 1 choix dans le repêchage de Joe Burrow NFL (c'est son nouveau nom), se heurtera aux Dolphins de Miami, qui sont sur le point de s'affronter parmi les trois premiers.

Les Dolphins ont traversé tellement de gars par le biais du commerce et des blessures qu'ils ont utilisé 80 joueurs cette saison, un record de la NFL, malgré le fait qu'il reste deux matchs. Leur principal adversaire est Ryan Fitzpatrick, qui compte 219 verges en 44 courses. Miami n'a pas de joueur qui a une moyenne de 30 verges au sol par match. L'équipe a subi tellement de retours en arrière qu'elle n'a pas de rush qualificatif, ce qui est défini comme une moyenne de 6,25 rushs par match. Ils ont placé leurs gardes de départ au banc deux semaines de suite. Ils devront peut-être remplacer plus de la moitié de leurs partants en attaque et en défense pendant l'intersaison. Tout a mal tourné pour cette équipe imaginable, et pourtant ils ont encore deux victoires et accordent trois points aux Bengals.

Giants de New York (3-11) @ Washington (3-11)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Thom Brennaman, Chris Spielman, Shannon Spake (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Washington -3

Plus / moins: 43

Blessures et absences des Giants clés: Quarterback Daniel Jones (cheville), extrémité serrée Evan Engram (pied), extrémité serrée Rhett Ellison (commotion cérébrale), garde Kevin Zeitler (cheville), demi de coin Janoris Jenkins (libéré), secondeur Chris Peace (genou), sécurité Jabrill Peppers (arrière) , vivaneau long Zak DeOssie (genou)

Blessures et absences à Washington: Coureur arrière Derrius Guice (MCL), receveur Paul Richardson Jr. (ischio-jambiers), receveur Trey Quinn (commotion cérébrale), extrémité serrée Jordan Reed (commotion cérébrale), extrémité serrée Vernon Davis (commotion cérébrale), garde droite Brandon Scherff (coude), secondeur extérieur Ryan Kerrigan (mollet), cornerback Quinton Dunbar (ischio-jambiers), cornerback Jimmy Moreland (pied), cornerback Fabian Moreau (ischio-jambiers), arrière défensif Deshazor Everett (épaule)

Que regarder: Bengals-Dolphins

Ce jeu est tout aussi pathétique et triste que les Bengals voyageant vers les dauphins, mais sans les parties amusantes. La seule intrigue aurait été de savoir si Eli Manning ajouterait une victoire ou une défaite à son record de carrière 117-117, mais Daniel Jones reviendra probablement pour ce match. Si vous allez vous brancher sur une misère abjecte, faites-le bien et regardez les dauphins et les bengals.

Jouer pour la fierté

Oakland Raiders (6-8) @ Los Angeles Chargers (5-9)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 16 h 05 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Greg Gumbel, Trent Green, Melanie Collins (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Chargeurs -6,5

Plus / moins: 47

Blessures et absences des Raiders clés: Le porteur de ballon Josh Jacobs (épaule), le receveur Hunter Renfrow (côtes / poumon), le plaqueur Trent Brown (pectoral), le garde Richie Incognito (cheville), l'ailier défensif Arden Key (pied), le secondeur Kyle Wilbur (cheville), le demi de coin Daryl Worley ( cou), sécurité Johnathan Abram (labrum), sécurité Karl Joseph (pied)

Blessures et absences des chargeurs clés: Attaquant gauche Russell Okung (aine), centre Mike Pouncey (cou), garde Forrest Lamp (jambe), arrière défensif Desmond King (non divulgué), arrière défensif Nasir Adderley (ischio-jambiers)

Que regarder: Dernier match «à domicile» de Philip Rivers?

S'il reste quelque chose à Philip Rivers dans son réservoir d'essence, il doit le montrer ici. Rivers a eu trois interceptions lors de trois de ses cinq derniers matchs et a semblé atroce, même selon les normes élevées des Chargers. Il n'aura pas de match plus facile cette année – et peut-être dans sa carrière – que cette défense des Raiders, qui a renoncé à 16 passes de plus de 40 verges en tête de la ligue cette saison plus 66 matchs de 20 verges et plus, à égalité. pour la tête de la ligue. Rivers le jette comme si sa carrière en dépendait – ou comme si sa carrière était déjà terminée et qu'il n'avait plus rien à donner. Quoi qu'il en soit, s'il a un autre jour à trois choix, il sera temps pour lui de frapper le foin.

Si Rivers, dont le contrat expire après cette année, prend sa retraite, ce sera son dernier match à domicile. Ironiquement, le jeu pourrait être envahi par les fans de Raiders. Cela signifierait que le dernier match des Raiders à Oakland a eu lieu la semaine dernière, mais le dernier match des Raiders d'Oakland devant leurs propres fans est cette semaine.

Detroit Lions (3-10-1) @ Denver Broncos (5-9)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 16 h 05 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Kevin Harlan, Rich Gannon, Jay Feely (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Pick 'em (Now Denver -7)

Plus / moins: 37,5

Blessures et absences clés des Lions: Quarterback Matt Stafford (hanche / dos), porteur de ballon Kerryon Johnson (genou), porteur de ballon Bo Scarbrough (côtes), receveur Marvin Jones Jr. (cheville), attaquant droit Rick Wagner (genou), extrémité défensive Da'Shawn Hand (cheville) ), plaqueur défensif Mike Daniels (bras)

Blessures et absences clés des Broncos: Garde Ron Leary (commotion cérébrale), plaqueur droit Ja'Wuan James (genou), arrière Andy Janovich (coude), secondeur extérieur Bradley Chubb (ACL), extrémité défensive Derek Wolfe (coude), extrémité défensive Adam Gotsis (genou), extrémité défensive Dre'Mont Jones (cheville), ailier défensif DeMarcus Walker (cheville), sécurité Kareem Jackson (suspendu)

Que regarder: David Blough contre Drew Lock (yeesh)

La propriétaire des Detroit Lions, Martha Firestone Ford, a déclaré aux journalistes cette semaine que l'entraîneur-chef Matt Patricia ne sera pas licencié cette saison, ce qui en fait immédiatement le favori par excellence pour le premier entraîneur à être licencié la saison prochaine. Patricia a dû faire face à des blessures subies par le quart-arrière Matthew Stafford, qui ont affecté l'infraction. Ces blessures n'ont pas affecté la défense, qui est la quatrième moins efficace de la ligue par le DVOA pondéré de Football Outsiders. Martha doit peut-être des excuses à l'ancien entraîneur des Lions, Jim Caldwell. Caldwell a été licencié après 9 à 7 saisons consécutives, et Patricia pourrait ne pas dépasser ce total de victoires lors de ses deux premières saisons combinées.

Panthers de la Caroline (5-9) @ Colts d'Indianapolis (6-8)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Dick Stockton, Mark Schlereth, Jennifer Hale (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Indianapolis -6,5

Plus / moins: 46,5

Blessures et absences des Panthers clés: Quarterback Kyle Allen (banc), tacle Greg Little (cheville), guard Greg Van Roten (orteil), tacle défensif Kawann Short (épaule), tacle défensif Dontari Poe (quadriceps), ailier défensif Marquis Haynes (genou)

Blessures et absences des Colts clés: Récepteur T.Y. Hilton (mollet), récepteur Parris Campbell (pied), récepteur Devin Funchess (clavicule), récepteur Chester Rogers (genou), extrémité serrée Eric Ebron (chevilles), extrémité défensive Kemoko Turay (cheville), plaqueur défensif Denico Autry (commotion cérébrale), secondeur intérieur Anthony Walker (ischio-jambiers), cornerback Kenny Moore (cheville), cornerback Quincy Wilson (épaule), kicker Adam Vinatieri (genou)

Que regarder: Le nombre de followers sur Instagram de Grier

Grande journée pour la famille Grier. Le troisième rond de Virginie-Occidentale, qui est également la troisième personne la plus célèbre de sa propre famille d'influenceurs Instagram, prend la relève de Kyle Allen. Si ses frères et sœurs Instagram vivent du jeu, il pourrait obtenir beaucoup d'exposition.

Jouer pour la fierté (et les emplois de leurs entraîneurs)

Jacksonville Jaguars (5-9) @ Atlanta Falcons (5-9)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Joe Davis, Brady Quinn, Jenny Taft (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Atlanta -7

Plus / moins: 46

Blessures et absences clés des Jaguars: Récepteur DJ Chark (cheville), extrémité serrée Josh Oliver (arrière), extrémité serrée Geoff Swaim (commotion cérébrale), extrémité serrée James O'Shaughnessy (ACL), garde Brandon Thomas (genou), extrémité défensive Josh Allen (épaule), secondeur intérieur Myles Jack (genou), secondeur Jake Ryan (ischio-jambiers), secondeur Najee Goode (genou), secondeur DJ Alexander (pied)

Blessures et absences des Falcons: Récepteur Calvin Ridley (abdomen), tacle Ty Sambrailo (ischio-jambiers), garde James Carpenter (commotion cérébrale), ailier défensif Takkarist McKinley (épaule), demi de coin Desmond Trufant (avant-bras), arrière défensif Johnathan Cyprien (pied), sécurité Keanu Neal (Achille)

Que regarder: Avant-dernier stand de Dan Quinn et Doug Marrone

L’entraîneur-chef des Falcons, Dan Quinn, fera probablement son dernier combat après l’effondrement du noyau du Super Bowl d’Atlanta. Le seul entraîneur ayant un sort plus certain à renvoyer peut être Doug Marrone de Jacksonville. Les Jags ont déjà licencié leur chef des opérations de football, Tom Coughlin, qui a empoisonné la culture des vestiaires et Marrone pourrait être partie dès cette semaine.

Football du dimanche soir

Kansas City Chiefs (10-4) @ Chicago Bears (7-7)

Heure du coup d'envoi: Dimanche, 20 h 20 ET

Canal: NBC

Annonceurs: Al Michaels, Cris Collinsworth, Michele Tafoya (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Kansas City -4

Plus / moins: 45

Blessures et absences des chefs clés: Running back Damien Williams (côtes), running back Darrel Williams (ischio-jambiers), guard Martinas Rankin (genou), guard Andrew Wylie (maladie / cheville / épaule), ailier défensif Emmanuel Ogbah (pectoral), aileron défensif Alex Okafor (pectoral), demi de coin Morris Claiborne (épaule), arrière défensif Rashad Fenton (ischio-jambiers)

Blessures et absences des ours clés: Receveur Taylor Gabriel (commotion cérébrale), extrémité serrée Trey Burton (mollet), extrémité serrée Adam Shaheen (pied), extrémité serrée Ben Braunecker (commotion cérébrale), tacle Bobby Massie (cheville), gardien Kyle Long (hanche), tacle défensif Roy Robertson- Harris (pied), secondeur Roquan Smith (pectoral), secondeur intérieur Danny Trevathan (coude)

Que regarder: Patrick Mahomes et Mitchell Trubisky

Mitchell Trubisky a été interrogé cette semaine sur l'affrontement avec Patrick Mahomes, le MVP en titre que Chicago a transmis pour prendre Trubisky no. 2 en 2017.

"Les comparaisons sont là et elles ne vont jamais s'arrêter", a déclaré Trubisky aux journalistes. «C'est un peu moi, Pat et Deshaun (Watson) sont un peu tous regroupés parce que nous sommes dans la même classe de draft, repêchée au premier tour et tout ça. Mais il n'y a pas de relance. Nous sommes là où nous en sommes."

Bien dit.

Football du lundi soir

Packers de Green Bay (11-3) @ Vikings du Minnesota (10-4)

Heure du coup d'envoi: Lundi, 20 h 15 ET

Canal: ESPN

Annonceurs: Joe Tessitore, Booger McFarland, Lisa Salters (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Minnesota -4,5

Plus / moins: 46,5

Blessures et absences des Key Packers: Garde Cole Madison (ACL), garde Lane Taylor (biceps)

Blessures et absences des Vikings: Running back Dalvin Cook (épaule), running back Alexander Mattison (cheville), centre Brett Jones (MCL), secondeur extérieur Ben Gedeon (commotion cérébrale), cornerback Xavier Rhodes (cheville)

Que regarder: Le Minnesota dévoile les poseurs

Ce match de la veille de Noël est le dernier football du lundi soir de l'année, et les enjeux sont étonnamment amusants. Si les Packers gagnent, ce sont les champions de la NFC Nord, mais ils auraient besoin d'une victoire lors de la semaine 17 pour conclure. Si les Vikings gagnent, ils décrochent une place en séries éliminatoires mais ont besoin que les Lions battent les Packers pour avoir la chance de gagner la division. Cette partie est ennuyeuse. Le véritable impact d'une victoire des Vikings pourrait être de faire tomber les Packers au non. 3 têtes de série, ce qui mettrait ces équipes sur la bonne voie pour un match revanche à Lambeau à Green Bay pour le premier tour des séries éliminatoires. Des rivaux amers en séries éliminatoires sont toujours excellents. Des rivaux jouant pour la deuxième fois en trois semaines, c'est encore mieux.

