Aperçu de Ray Robinson vs Fernando Vargas

Après une semaine d’action des poids lourds, il est temps pour les légendes des poids moyens de concourir pour le trophée eAli. L’ouverture du tournoi à 19 h (GMT) sur la page Facebook de la World Boxing Super Series ne présente rien d’autre que le grand Sugar Ray Robinson de tous les temps contre le phénomène «féroce» Fernando Vargas.

Une nouvelle semaine, un nouveau tournoi eWBSS et un nouveau match fantastique fantastique, simulé sur le «Fight Night Champion» d’EA Sports, attendent les fans de combat du monde entier.

L’Américain Sugar Ray Robinson est l’icône livre pour livre, qui a remporté les couronnes mondiales de poids welter et de poids moyen dans une carrière s’étalant de 1940 à 1965 – sans aucun doute l’un des meilleurs à avoir jamais lacé une paire de gants. «Doux comme du sucre» Robinson était connu pour sa vitesse au pied et à la main. «Mon ego», a-t-il déclaré dans son autobiographie «Sugar Ray», écrite en collaboration avec Dave Anderson, «me fait tic-tac».

L’adversaire américano-mexicain de Sugar Ray, Fernando Vargas, était un combattant passionné et coloré, fan-friendly avec le feu dans les deux mains. “El Feroz” est devenu le plus jeune boxeur de l’histoire à remporter un titre mondial de poids moyen léger, à l’âge de 21 ans et a continué à assurer son héritage à travers des combats épiques avec Oscar De La Hoya, Ronald Wright, Shane Mosley et Felix Trinidad. Malgré des mérites honorables, un W pour Vargas contre Robinson serait un bouleversement majeur.

Alignement du tournoi «eWBSS Middleweight Legends»:

Sugar Ray Robinson (1), Sugar Ray Leonard (2), Marvin Hagler (3), Carlos Monzon (4), Jake LaMotta, Ronald Wright, Kelly Pavlik & Fernando Vargas.

Quarts de finale:

Ray Robinson vs Fernando Vargas, 30 mars

Marvin Hagler vs Kelly Pavlik, 31 mars

Ray Leonard vs Ronald Wright, 1 avril

Carlos Monzon vs Jake LaMotta, 2 avril

L’ensemble du tournoi «eWBSS Middleweight Legends» sera diffusé sur la page Facebook de la World Boxing Super Series à 19h00 (GMT) tous les jours du lundi 30 mars jusqu’à la finale du dimanche 5 avril.

Les tournois eWBSS sont créés par la vraie World Boxing Super Series pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

L’eWBSS a fourni des knockdowns en lockdown tous les jours depuis le 23 mars.

Regardez les précédents combats eWBSS Heavyweight Legends sur YouTube ici.

