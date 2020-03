Aperçu du combat: Adam Kownacki se rapproche d’un tir au titre mais doit dépasser Robert Helenius

Publié le 03/05/2020

Par: Rich Lopez

Le Premier Boxing Champions revient ce samedi au Barclays Center de Brooklyn, New York. Trois combats devraient être télévisés sur la télédiffusion Fox et l’accent sera mis sur la division des poids lourds. Trois poids lourds invaincus cherchent à se faire un nom et tous les trois auront de dignes challengers.

Crédit photo: Stephanie Trapp / Promotions TGB

Dans l’événement principal, l’un des poids lourds les plus excitants est de retour et vise maintenant plus près d’un coup de champion du monde. Adam “Babyface” Kownacki (20-0, 15 KO’s) de Pologne, fera sa dixième apparition au Barclays Center. Kownacki était un bon boxeur amateur qui a remporté les championnats des Golden Gloves de New York en 2006 et 2009. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2009 et il a eu une brève absence du sport de 2011-2012 en raison de blessures. Il a repris sa carrière en 2013 et a commencé à se faire un nom. En 2017, Kownacki nous a vraiment ouvert les yeux en arrêtant ses compatriotes Artur Szpilka dans une confrontation totale en Pologne. Kownacki a fait une énorme déclaration et a arrêté Szpilka au quatrième tour. Il a connu une excellente année 2019 avec deux victoires impressionnantes contre Gerald Washington et Chris Arreola. Son combat avec Arreola a été l’un des meilleurs combats de 2019. Les deux hommes l’ont frappé pendant douze rounds, ce qui a produit un record de poids lourds CompuBox de 667 coups de poing reçus et de 2172 coups de poing des deux combattants combinés. C’est l’une des raisons pour lesquelles Kownacki doit voir la télévision. C’est un combattant d’action agressif. Il a également du pouvoir et il lance de nombreux coups de poing.

Samedi, il combattra dans un éliminateur du titre mondial des poids lourds de la WBA et son adversaire sera Robert Helenius (29-3, 18 KO) de Finlande. Helenius, qui est connu sous le nom de «The Nordic Nightmare», était en fait l’un des meilleurs poids lourds lorsque Kownacki commençait à peine sa carrière professionnelle. Helenius a remporté des victoires sur Samuel Peter, Siarhei Liakhovich et Dereck Chisora ​​en 2010 et 2011. On parlait de lui comme d’un adversaire pour éventuellement détrôner Wladimir Klitschko à cette époque. De 2012 à 2014, sa carrière a été ralentie en raison de blessures et de mises à pied. Depuis son retour sur le ring en 2015, Helenius a eu du mal à se remettre en tête et a perdu en s’intensifiant en compétition. Plus récemment, lors de ses débuts américains l’année dernière, il a été arrêté par Gerald Washington au huitième tour. Il a rebondi avec une victoire en novembre contre une compétition facile avec un TKO sur Mateus Roberto Osorio.

Kownacki cherchera une autre victoire par élimination directe dans son

ville natale devant ses fans polonais. Il se rapproche d’un plus grand combat

mais il doit d’abord dépasser Helenius. Quant à Helenius, 36 ans, cette

sera probablement son dernier coup dans un grand combat et il essaiera de tirer le meilleur parti

de celui-ci.

Dans le co-événement principal, Efe Ajagba (12-0, 10 KO) du Nigéria,

cherche à poursuivre son ascension dans la division poids lourds. Ajagba est un ancien 2016

Olympien qui a commencé rapidement sa carrière professionnelle et a

gagné beaucoup d’attention. Depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle en 2017, il a gardé

un horaire chargé avec la plupart de ses victimes KO ne voyant pas passé le cinquième

rond. Le poids lourd 6’6 “est un poinçon redoutable avec un droit dévastateur

main. Ajagba est également connu pour être impliqué dans le match de boxe le plus court

l’histoire en 2018. Son adversaire Curtis Harper est sorti du ring dans le premier

tour lorsque la cloche a sonné, ce qui a entraîné une victoire de disqualification pour Ajagba. Dans

Le dernier combat d’Ajagba en décembre de l’année dernière, il a dû se battre

adversité. Après avoir lâché son adversaire Iago Kiladze au premier tour, Ajagba

a été abandonné au troisième tour. Finalement, Ajagba a récupéré et s’est arrêté

Kiladze au cinquième tour. Samedi, Ajagba affrontera la bataille

testé Razvan Cojanu (17-6, 9 KO) de Roumanie. Cojanu est 1-4 dans ses cinq derniers matchs

combat mais sur le papier ce sera un test solide pour Ajagba. Cojanu n’a perdu que

aux meilleurs combattants de sa carrière.

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, Frank Sanchez (14-0, 11

KO’s) de Cuba, cherche également à poursuivre son ascension dans le

division. Sanchez était un amateur décoré qui a fait ses débuts chez son professionnel

carrière en 2017. Sanchez a été sur un démarrage rapide et a semblé bon jusqu’à présent dans

sa carrière. Il a montré des mains rapides et une bonne puissance. Il prendra son

adversaire le plus coriace à ce jour. Son adversaire sera Joey “Tank” Dawejko (20-7-4,

11 KO) de Philadelphie, Pennsylvanie. Ne vous laissez pas berner par le record. Hors de

ses sept défaites, il n’a été arrêté qu’une seule fois plus tôt dans sa carrière,

ancien champion des poids lourds Charles Martin. Dawejko est solide et a une bonne

compétences et devrait servir de test solide pour Sanchez.