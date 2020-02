Aperçu du combat: Mikey Garcia contre Jessie Vargas

Publié le 28/02/2020

Par: Rich Lopez

Après la grande épreuve de force des poids lourds le week-end dernier entre

Deontay Wilder et Tyson Fury, notre objectif sera dans la division des poids welters

ce samedi. DAZN diffusera une énorme carte de combat au Ford Center à

L’étoile à Frisco, Texas. L’événement principal sera un choc de l’ancien monde

champions entre Mikey Garcia et Jessie Vargas. Le undercard sera également

comportent deux combats pour le titre mondial et le retour d’un concurrent de haut niveau.

L’événement principal sera pour le titre WBC Diamond Welterweight vacant. L’ancien champion de la division quatre poids Mikey Garcia (39-1, 30 KO) de Moreno Valley, Californie, affrontera l’ancien champion de la division deux poids Jessie “The Pride of Las Vegas” Vargas (29-2-2, 11 KO) de Las Vegas, Nevada. Garcia, qui a remporté des titres à 126, 130, 135 et 140, est passé à la division des poids mi-moyens l’an dernier. Dans un effort pour remporter un titre dans une cinquième division de poids, il a combattu l’un des meilleurs poids welters d’Errol Spence Jr. Garcia a fini par perdre une décision unanime de douze rounds déséquilibrée mais dans un effort courageux. Avec près d’un an de congé, Garcia est de retour et prêt à tenter une nouvelle fois un titre mondial dans la division des poids mi-moyens. Tout d’abord, il doit se débrouiller avec la dure Jessie Vargas. Vargas, qui a remporté des titres à 140 et 147, cherche lui-même un titre majeur. Depuis qu’il a perdu son titre WBO World Welterweight contre Manny Pacquiao en 2016, il est allé 2-0-2 dans ses quatre derniers combats. Les deux combattants recherchent une grosse victoire ce week-end. Garcia est le favori pour gagner le combat car il est le boxeur le plus supérieur. Vargas, d’autre part, est le plus grand combattant naturel entre les deux. Il faudrait penser que Vargas a plus à perdre dans ce combat que Garcia. Si Vargas perd, cela peut remettre sa carrière en arrière et s’éloigner d’un coup du titre. Si Garcia perd, on lui rappellera de redescendre à 140 ou 135 où il est à son meilleur. Attendez-vous à un combat divertissant entre deux boxeurs boxeurs qui adorent le mélanger.

Crédit photo: compte Twitter Sky Sports Boxing

L’un des combats les plus intrigants sur l’undercard sera

la co-fonctionnalité dans la division super mouche. Roman “Chocolatito” Gonzalez

(48-2, 40 KO) du Nicaragua, est de retour pour une autre chance de devenir un monde

champion à nouveau. Gonzalez, qui était un champion de la division quatre poids, était une fois

annoncé comme le livre pour le roi livre. En 2017, Gonzalez a perdu dos à dos

se bat contre Srisaket Sor Rungvisai qui l’a fait reculer au point que certains

le critique pense qu’il n’est plus le même combattant. Cela peut changer samedi

avec une victoire mais ce ne sera pas facile. Son challenger est le Champion du Monde Super Poids Mouche WBA

Khalid Yafai (26-0, 15 KO) du Royaume-Uni. Yafai, qui était décoré

amateur, a remporté le titre mondial en 2016. Il a réussi cinq titres

défenses et va maintenant chercher sa sixième défense de titre. Yafai est un bon

boxeur avec vitesse et bon travail de pied. Cependant, il a encore besoin d’une victoire de signature

et une victoire sur Gonzalez le ferait. Ce sera un combat intéressant avec un

contraste dans les styles. Yafai cherchera à boxer et à bouger tandis que l’agressif

Gonzalez se manifestera. Yafai va-t-il percer en tant que nouvelle star du

division ou Gonzalez a-t-il encore une grosse victoire en lui?

L’autre combat pour le titre mondial sur l’undercard est dans le

division poids mouche. Julio Cesar “El Rey” Martinez, champion du monde de poids mouche WBC

(15-1, 12 KO) du Mexique, fera sa deuxième défense du titre. Il

affrontera Jay Harris (17-0, 9 KO) du Royaume-Uni. Martinez,

qui a perdu ses débuts professionnels en 2015 par décision partagée a remporté quinze

se bat depuis lors. L’année dernière, Martinez était sur le point de s’arrêter

Charlie Edwards dans un combat pour le titre WBC, mais le combat a été jugé non contesté.

Martinez a involontairement frappé Edwards alors qu’il était à terre. Cependant, Martinez a terminé

l’année remportant le titre WBC vacant avec une victoire d’arrêt sur l’ancien monde

champion Cristopher Rosales au neuvième tour. Martinez est l’un des plus

champions du monde passionnants aujourd’hui. Il a un style amical et il aime mélanger

ses coups de poing au corps et à la tête. De plus, Martinez a un style unique de

changer de position pendant qu’il attaque. Harris est un combattant rapide et aime lancer

combinaisons. Le Gallois invaincu est un boxeur qualifié et cherche le

bouleversé samedi soir. Harris peut-il détrôner le coup de poing dur Martinez ou

Martinez ajoutera-t-il une nouvelle victoire d’arrêt à son CV? Basé sur des styles, ce

devrait être un combat bourré d’action.

Également sur l’undercard, l’ancien champion des poids lourds Joseph

Parker (26-2, 20 KO) de la Nouvelle-Zélande, fait son retour. Il affrontera

Shawndell Terell Winters (13-2, 12 KO) de Harvey, Illinois. Parker était prévu

pour une confrontation avec Dereck Chisora ​​en octobre de l’année dernière. Cependant, un

la maladie a empêché Parker d’avancer dans la lutte. Dernier combat de Parker

était en juin de l’année dernière quand il a arrêté Alex Leapai au dixième round. Parker

vise un autre coup de titre mais doit secouer la rouille et prend

un combat d’échauffement contre les hivers.

Il y aura également d’autres perspectives invaincues présentées

sur la carte comme Alexis Espino (5-0, 4 KO), Diego Pacheco (8-0, 7 KO) et

Israil Madrimov (4-0, 4 KO).

La carte est empilée et ce devrait être une soirée amusante

action.