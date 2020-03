Apti Davtaev attend un combat difficile contre Lucas Browne

RINGSIDE 12/03/2020

Apti Davtaev, perforateur de poids lourd invaincu, a parlé des compétences qu’il a développées lors de sa formation au célèbre Kronk Gym de Détroit alors qu’il se prépare à affronter le vétéran Lucas Browne dans le co-main event de 10 rounds en direct sur SHOWTIME® (22 h HE / 7 pm PT) Samedi 28 mars du Park Theatre au Park MGM à Las Vegas dans un événement Premier Boxing Champions.

«L’entraînement à Détroit m’a rendu plus fort», a déclaré Davtaev. «J’ai un nouveau regard sur la boxe. Je suis plus confiant et expérimenté, et mon pouvoir a énormément augmenté. Je suis aussi devenu un combattant plus agressif. Je poursuis mes adversaires et j’essaye de les finir, plutôt que de simplement les battre.

«La majeure partie de ma journée est consacrée à l’entraînement. Nous avons une séance de boxe à Kronk le matin, et je continue avec un entraînement cardio ou de musculation et de conditionnement le soir. Je serai en parfait état pour ce combat. »

Davtaev est intervenu pour faire face à Browne après qu’il devait initialement affronter Otto Wallin, qui s’est retiré en raison d’une blessure. Cependant, Davtaev entre dans le match déjà en forme de combat, après avoir accumulé jusqu’à présent deux victoires à élimination directe en 2020.

“L’entraînement se passe bien et je me sens très bien de me battre si régulièrement”, a déclaré Davtaev. «Je monte définitivement l’intensité de cet important combat avec Lucas Browne, mais j’étais déjà en grande forme. J’ai combattu à Moscou en février et avant cela à Atlantic City en janvier. »

Browne, qui frappe fort, présente à ce jour l’adversaire le plus coriace de la carrière de Davtaev, ce qui a motivé le Russe de 30 ans à se diriger vers le 28 mars.

“Une victoire sur Lucas Browne est très importante pour moi”, a déclaré Davtaev. «La division des poids lourds est très excitante en ce moment avec de nombreux grands noms, et je crois que je suis l’un d’eux.

“Je n’ai vu que quelques-uns des combats de Browne. C’est un boxeur chevronné et expérimenté. Cela fait très longtemps que je cherche un adversaire de renfort. Ce sera un combat passionnant tant qu’il durera. Le 28 mars, j’ai l’intention de réaliser une performance spectaculaire. Les fans vont adorer. “

“Le paysage des poids lourds évolue à un rythme rapide”, a déclaré Dmitriy Salita, le promoteur de Davtaev. «Je crois qu’Apti a la taille, la puissance et les compétences nécessaires pour être une véritable force dans la division des poids lourds. Il devra montrer tout cela pour être victorieux dans son grand test contre Lucas Browne. »

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Mayweather Promotions, sont maintenant en vente et peuvent être achetés sur ticketmaster.com. Davtaev vs. Browne est promu en association avec Salita Promotions.