Aqib Fiaz signe pour Eddie Hearn, veut une place à Manchester sur Whyte vs Povetkin

RINGSIDE 01/04/2020

Rising Super-Featherweight prospect Aqib Fiaz a signé un accord promotionnel multi-combats avec Matchroom Boxing d’Eddie Hearn.

Formé par le célèbre entraîneur Jamie Moore au VIP Gym d’Astley aux côtés du champion du monde de poids deux Carl Frampton et de l’ancien dirigeant des super-moyens de la WBA, Rocky Fielding, Oldham’s Fiaz s’améliore rapidement à chaque combat et a déjà amassé un public impressionnant dans sa ville natale.

Il a pris la décision de devenir professionnel en mars 2019 à la suite d’un passage réussi dans le code amateur dans lequel il a représenté son pays deux fois au niveau senior. En 75 combats amateurs, Fiaz a remporté neuf titres de zone et un titre national jeunesse à 60 kg en 2017.

Fiaz a réalisé un rêve de toute une vie lorsqu’il a combattu à la Manchester Arena le mois dernier sous la défaite de Jono Carroll contre Scott Quigg, gagnant un point de blanchissage avec plus de Dean Jones pour passer à 5-0, et le joueur de 20 ans espère pour de plus grandes nuits dans le Nord-Ouest suite à son lien avec Matchroom.

“J’ai travaillé toute ma vie pour un accord comme celui-ci”, a déclaré Fiaz. “Je voudrais remercier Eddie Hearn et Matchroom Boxing. Je ne peux pas les remercier assez de me donner cette opportunité. Je n’ai que 20 ans et je suis déjà formé par l’un des meilleurs entraîneurs du pays à Jamie Moore. Maintenant, en plus de cela, j’ai été signé avec les meilleurs promoteurs de boxe au monde.

«Je suis vraiment excité et j’ai hâte de revenir et de me lancer dans le prochain chapitre de ma carrière. Je me sens comme un animal en cage avec cet isolement et je suis prêt à partir maintenant. Je m’entraîne toujours dans mon garage à la maison, je reste en forme et prêt à faire mes débuts dans Matchroom plus tard cette année.

“Je suis un combattant de la pression et j’ai toujours étudié les goûts de Michael Gomez, Ricky Hatton et Jamie Moore. Je peux aussi boxer parce que j’ai boxé pour l’Angleterre, j’ai boxé à un haut niveau en tant qu’amateur et il y a beaucoup de côtés à mon jeu que je n’ai pas encore montrés sur le ring.

«J’ai commencé à boxer vers l’âge de onze ans, c’est-à-dire quand j’ai eu mon premier combat. J’étais très en surpoids quand j’étais enfant. Au début, il s’agissait de perdre du poids, mais j’ai fini par tomber amoureux de ce sport. J’ai perdu mon premier combat amateur mais j’ai apprécié la compétition, être frappé au visage et frapper quelqu’un en retour.

«J’ai été invité pour la première fois au VIP Gym en tant que partenaire d’entraînement pour Carl Frampton lorsqu’il a boxé Josh Warrington. De là, j’ai demandé à Jamie s’il voulait me former et il a dit oui. J’y suis depuis le début de 2019 et je m’améliore constamment. J’apprends beaucoup de Carl, Jack et Rocky et je m’imprègne de tout.

“Dillian Whyte contre Alexander Povetkin est le prochain spectacle à Manchester, donc je serais ravi de monter sur celui-là pour mon premier combat avec Eddie. C’est absolument énorme et l’un des spectacles auxquels je serais fan si je ne boxais pas. Vous avez Katie Taylor contre Amanda Serrano et Callum Johnson dans un combat pour le titre européen. Si je suis là-dessus, ce sera la cerise sur le gâteau. “

«Je suis ravi d’ajouter l’excellent espoir Super-Featherweight Aqib Fiaz à notre écurie croissante de talents», a déclaré Eddie Hearn. «J’ai été très impressionné par sa performance sur le undercard Jono Carroll contre Scott Quigg le mois dernier et Jamie Moore ne tarit pas d’éloges sur ses talents depuis un certain temps. Cela aide toujours d’être un gros vendeur de billets dans ce jeu et Aqib a déjà un énorme succès à Oldham. J’ai hâte de voir sa carrière se développer au cours des prochaines années. »

Vous pouvez suivre le parcours d’Aqib sur Twitter: @AqibFiazBoxing et Instagram: aqib_fiaz