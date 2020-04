Arrête ça maintenant, Dana White

Nouvelles de boxe du monde 02/04/2020

📸 UFC

Une des grandes questions posées par les fans cette semaine a été répondue. Tout ce dont nous avons besoin maintenant est de savoir pourquoi l’honcho du chef de Zuffa Boxing, Dana White, tente d’organiser un événement UFC dans le climat actuel.

Après que Martin Bakole ait reconnu sa publication d’une horrible vidéo sur Twitter, tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que Dana White admette sa défaite sur une prochaine carte.

L’UFC 249 reste valable le 18 avril. Qui sait pourquoi c’est le cas?

La situation en Amérique est critique en raison du coronavirus et l’ensemble du pays devrait être verrouillé bientôt.

Même le président Trump a reconnu sa défaite dans ses propres tentatives d’autoriser des rassemblements à partir du 12 avril, car les États restants qui ne sont pas entièrement mis en quarantaine ressentent la pression de suivre le reste de la nation.

Alors pourquoi White est-il catégorique que son émission se produira toujours, même après que la star principale Khabib Nurmagomedov se soit retirée.

Les restrictions de voyage en provenance de Russie signifient que Khabib est coincé dans son pays d’origine. Still White est activement à la recherche d’un remplaçant pour Tony Ferguson.

Le patron de haut rang et le Temple de la renommée, Bob Arum, a exprimé ses préoccupations et a critiqué White pour ne pas avoir reculé.

“Il (Dana White) devrait avoir honte de lui-même”, a déclaré Arum à CBS Sports. “Ce qui se passe dans ce pays et dans le monde avec ce virus, la dernière chose dont nous avons besoin est qu’un événement ait lieu sans spectateurs juste pour que l’événement ait lieu.

«Mais la vérité est que Dana White est quelqu’un avec une intelligence défectueuse.

HONTEUX

“Il ne va pas avancer avec la carte. Si la carte arrive avec des personnes décédées dans des hôpitaux partout aux États-Unis, il devrait avoir honte de lui-même.

«Le message devrait être de rester à la maison et de se retirer jusqu’à ce que ce soit fini. Ne propagons pas le virus, contrôlons le virus et faisons ce que nous pouvons pour doter ces hôpitaux et prendre soin des personnes qui sont hospitalisées en soins intensifs.

“Soyons tous de grandes personnes et de grands garçons à ce sujet et arrêtons la grande tribune. Cela se terminera à la fin et cela se terminera plus rapidement si nous restons tous ensemble et faisons ce que nous sommes censés faire. Pas aller crier des chevrons qui,

“Je ne suis pas un p — y et je vais continuer ce combat. Je m’en fiche. “Ce n’est absolument pas le bon message à envoyer.”

WBN fait écho à ce sentiment et espère que White a du sens pour arrêter cela maintenant quand il s’agit d’organiser l’UFC 249 pendant la pandémie de COVID-19.