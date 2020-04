Arrète la folie! Tyson Fury vs Anthony Joshua ne se produira pas en 2020

Phil Jay 03/04/2020

Chaque jour, je lis un autre commentaire fait par la partie Anthony Joshua sur un combat potentiel avec Tyson Fury qui se produira dans un avenir proche. Soyons francs, c’est absolument absurde.

Non seulement nous sommes au milieu d’une pand√©mie pour commencer, mais il y a d√©j√† plusieurs barrages routiers et les raisons pour lesquelles le combat ne peut pas.

Au risque de sonner comme un record battu, Fury vs Joshua est franchement impossible à réaliser en 2020.

Quiconque dit le contraire vit à Cloud Cuckoo Land.

D’une part, Fury est engag√© pour combattre Deontay Wilder ensuite. Tous deux ont d√©clar√© publiquement que c’√©tait leur intention. Ajoutez √† cela un autre clou dans le cercueil d’un super-combat britannique, car Joshua a √† cent pour cent r√©ussi √† combattre Kubrat Pulev, comme stipul√© par l’IBF.

S’il ne le fait pas, l’IBF d√©pouillera Joshua de son titre, ce que le Londonien a d√©clar√© qu’il ne voulait pas se produire. AJ veut conserver tous ses titres afin de faire du Fury Fight une unification incontest√©e.

Par conséquent, une fois que Joshua a terminé avec Pulev, il doit ensuite passer à Oleksandr Usyk Рla WBO obligatoire. Encore une fois, accepter ce challenger va de pair avec le fait de conserver la version World Organisation de boxe.

Maintenant, revenons √† Fury. Celui qui remporte le combat pour la trilogie a d√©j√† re√ßu l’ordre de faire face √† Dillian Whyte, qui est promu par le m√™me gestionnaire que Joshua dans Eddie Hearn.

Je veux dire, pourquoi Hearn veut ferrer son propre concurrent dans tout cela est une histoire entièrement différente. Mais celui qui ne devrait pas et ne pourra pas se produire.

C’est √©galement surprenant √©tant donn√© que le Matchroom Boss a donn√© au WBC les deux barils pour permettre √† Fury vs Wilder 2 d’avoir lieu avant que Whyte ne se fasse tirer.

Se manifester publiquement comme Hearn l’a fait, √† maintes reprises, ne fait que confondre le public. Pourquoi ne pas simplement √©noncer les faits?

2021/22

Fury vs Joshua est plus susceptible de se produire en 2021 et très probablement pas avant 2022 compte tenu de la situation actuelle de la planète.

Peut-√™tre que Hearn va devenir fou d’√™tre en lock-out? – Mais le beuglement constant de la Brit Battle dans la presse devient fastidieux.

Shelly Finkel ne prendrait même pas la peine de commenter les récents rapports dirigés par Hearn dans la presse. Celui qui déclare que Fury veut que Wilder se retire.

Finkel a d√©j√† d√©clar√© √† WBN Wilder qu’il ne se retirerait JAMAIS et a fermement l’intention de combattre Fury la prochaine fois. Je ne sais pas ce qui est si difficile √† comprendre dans tout √ßa.

Fury vs Joshua est un √©norme combat quand cela se produit, mais pourquoi ne pas devenir compl√®tement r√©el et ouvert avec les fans et le franchir quand c’est possible?

Les gens ont suffisamment de choses à gérer en ce moment sans jeter de faux espoirs dans le marché.

Les opinions exprim√©es dans cet article sont celles de l’√©diteur, Phil Jay. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay