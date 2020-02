Arthur Abraham propose un combat de retour pour Felix Sturm et soutient Vincent Feigenbutz dans la course au titre

RINGSIDE 07/02/2020

đŸ“· Sebastian Heger

L’ancien champion du monde Arthur Abraham a offert Ă son rival allemand Felix Sturm un combat de retour dans ce qui serait une affaire massive dans son pays d’origine.

L’un des boxeurs les plus dĂ©corĂ©s d’Allemagne a Ă©galement fait pencher Vincent Feigenbutz (31-2, 28 KOs) pour devenir le dernier champion du monde d’Allemagne le 15 fĂ©vrier lorsqu’il affrontera Caleb Plant (19-0, 11 KOs) pour le titre mondial IBF Super Middleweight Ă la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.

Abraham, double champion du monde à deux poids, a détenu deux fois le titre mondial IBF Middleweight et le titre WBO Super Middleweight World tout au long de son illustre carriÚre, est convaincu que Feigenbutz peut bouleverser les probabilités et battre la plante native de Nashville dans sa ville natale.

«Ça va ĂȘtre un combat difficile parce que Caleb Plant est l’un des meilleurs super poids moyens qui existe», a dĂ©clarĂ© Abraham. «Cependant, Vincent a une grande chance de remporter le titre mondial. S’il est courageux, dur et dĂ©montre sa puissance de frappe, il peut gagner le combat.

«Quel que soit le pays, la boxe est la mĂȘme partout. Si vous ĂȘtes le combattant Ă l’extĂ©rieur, il est toujours beaucoup plus difficile de prendre la dĂ©cision. Je pense que l’Ă©limination de l’usine de Caleb facilitera beaucoup la victoire de Vincent.

«Vincent doit rester concentrĂ© mais aussi rester dĂ©tendu», a poursuivi Abraham. «Je sais que Vincent s’est entraĂźnĂ© dur, il le fait toujours. Mais comme je l’ai mentionnĂ©, il doit ĂȘtre courageux, dur et aussi confiant. Une victoire serait trĂšs importante pour le dĂ©veloppement de la boxe en Allemagne et l’aiderait Ă retrouver le succĂšs. »

“ King Arthur ” a Ă©tĂ© en action pour la derniĂšre fois en avril 2018 lorsqu’il a laissĂ© tomber le Danois Patrick Nielsen en route vers une victoire aux points et le joueur de 39 ans a Ă©tĂ© associĂ© Ă un retour sur le ring contre son compatriote Felix Sturm, champion du monde Ă deux poids. Lorsqu’on lui a demandĂ© s’il envisagerait de faire face Ă son ancien ennemi, Abraham a simplement rĂ©pondu:

“Si Felix Sturm veut me boxer, je suis toujours prĂȘt Ă le faire.”

Le combat pour le titre IBF Super Middleweight World entre Caleb Plant et Vincent Feigenbutz se dĂ©roule le 20 fĂ©vrier Ă Bridgestone Arena de 20000 places et toute l’action sera diffusĂ©e en direct sur Fox aux États-Unis et dans d’autres territoires qui sera publiĂ©e sous peu.