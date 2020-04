Arum pense que Crawford-Pacquiao pourrait arriver

Publié le 17/04/2020

Par: Sean Crose

Si COVID-19 a fait quelque chose, cela donne aux gens beaucoup de temps pour réfléchir. Ceux de la boxe ne font pas exception. Il n’y a pas si longtemps, par exemple, qu’un combat entre Manny Pacquiao et Terence Crawford semblait être une impossibilité. Pacquiao était trop vieux. De plus, il a combattu sous la bannière PBC tandis que Crawford a combattu sous l’ancienne bannière de Pacquiao au Top Rank. Comme les choses peuvent vite changer. Dans une récente interview avec l’iFL, l’honcho de haut rang Bob Arum a affirmé qu’un rassembleur de titres poids mi-moyens entre les deux grands opposants était une «réelle possibilité». De telles taquineries sont souvent faites dans la boxe, mais à une époque où le monde entier semble verrouillé, même la bouffée de bonnes nouvelles peut suffire.

Pacquiao, qui a maintenant 41 ans, reste l’un des combattants les plus populaires du sport. Il a longtemps été considéré comme dépassé son apogée quand il a étonné beaucoup de gens en battant le plus jeune Keith Thurman l’été dernier par décision partagée, une victoire qui a donné à l’icône philippine la couronne WBA welterweight. Crawford, d’autre part, est considéré comme l’un des meilleurs – sinon le meilleur – combattant de la planète. Le problème pour Crawford est qu’il n’a pas d’adversaires majeurs à combattre pour le moment. La plupart des compétitions de haut niveau chez les poids mi-moyens, comme Pacquiao, Errol Spence Jr et d’autres, sont des combattants PBC. Dans un monde de politique de boxe intense, les entités promotionnelles agissent comme un mur de Berlin.

Si Arum, le promoteur de Crawford, et Al Haymon, le conseiller de Pacquiao, s’assoient et concluent un accord, alors le champion de la WBO Crawford pourrait affronter le champion de la WBA Pacquiao pour les deux titres masculins. Un tel match ravirait la base de fans, ferait probablement de gros salaires à la vue et ajouterait une grande dose d’excitation dans le sport. Pour l’instant, cependant, le monde devra attendre. Arum a également déclaré à iFL que le secteur de la boxe devra changer dans un monde post-COVID-19. Avec moins d’argent, selon Arum, les salaires et les coûts à la carte devront être ajustés.

Les fans pourraient être réconfortés par le fait qu’Arum et Haymon se sont réunis pour faire de Wilder-Fury 2, un énorme événement à la carte qui a vu Fury sortir victorieux de son rival. De plus, une troisième bataille entre les deux poids lourds surdimensionnés serait en cours. “Nous avons travaillé de manière transparente avec son personnel”, a déclaré Arum à propos de Haymon. «C’étaient de bons gars et femmes intelligents, et ils ont bien travaillé avec nous. C’était une vraie équipe. »

Si une telle coopération pouvait fonctionner avec des poids lourds, elle pourrait peut-être aussi fonctionner avec des poids welters.