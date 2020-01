Ashley Theophane parle de carrière, de retour au Royaume-Uni et d’un nouveau gymnase de boxe au trésor

Mick Kane 30/01/2020

Avec l’âge le rattrapant, l’ancien challenger du titre mondial Ashley Theophane cherche ce qui va arriver après avoir raccroché les gants.

Theophane a été un homme occupé au cours des deux dernières années, parcourant le monde de la boxe.

Il a enregistré sa 50e victoire au Danemark en octobre dernier et cherche toujours à se battre cette année. Il prévoit également d’ouvrir un gymnase.

“J’ai 40 ans cette année, donc je suis quelqu’un qui pense toujours à la suite”, a déclaré Théophane exclusivement à World Boxing News.

«Depuis que j’ai battu l’ancien champion du monde Kassim Ouma au Danemark le 5 octobre et remporté mon dixième combat d’affilée dans un neuvième pays au cours de ma tournée mondiale sur une période de deux ans, j’ai pensé qu’il était enfin temps de prendre des mesures pour faire du Treasure Boxing Club une réalité.

«Ce sera un gymnase de boxe pour les gens ordinaires intéressés par le sport et pour les jeunes de faire partie du club amateur.

«Il y a un besoin de plus de places pour les jeunes. J’aimerais que mon club de boxe soit l’un de ces endroits.

“On m’a demandé de gérer des combattants qui m’intéresseraient. J’ai eu une carrière intéressante, donc je suis sûr qu’il y a des connaissances que je peux transmettre à la prochaine génération.”

Il y a beaucoup de planification, de recherche et de travail pour créer un club de boxe. Je me sens béni que tant de gens au bon cœur souhaitent voir @TreasureBoxing Club prendre vie. Je suis reconnaissant! Coach Ash en plein effet. Chaque jour, je bouscule #TeamTreasure pic.twitter.com/ygSxgWlhml

– Ashley Theophane (@AshleyTheophane) 8 janvier 2020

Bien qu’il ait l’air de vivre après la compétition, Théophane n’est pas tout à fait fini sur le ring.

“J’ai été champion britannique”, a expliqué Théophane. «J’ai battu des combattants de rang mondial et j’ai combattu au MGM Grand et fait la une des journaux à Las Vegas. Défié pour le titre mondial.

«A combattu et gagné dans douze pays et réalisé 50 victoires professionnelles. Je n’ai plus grand-chose à faire maintenant, mais j’ai quitté Mayweather Promotions il y a cinq ans et 18 mois pour me battre chez moi.

«Eddie Hearn m’a offert Josh Kelly trois fois. La troisième fois, j’ai dit oui mais ils se sont tus.

«Hennessy Sport, MTK Global et Ultimate Boxxer m’ont tous offert des combats mais pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit.

«On m’a proposé des combats en Roumanie, au Canada et au Danemark cette année. J’ai essayé de me battre avec Vergil Ortiz en décembre dernier. Et j’ai mis mon nom dans le chapeau de Chris Van Heerden cette année, mais Top Rank le fait «en interne».

“Je continuerai de me battre jusqu’à la fin de ma séquence de victoires.”

Théophane a beaucoup voyagé mais n’a pas combattu dans sa patrie depuis 2012. Il veut rectifier cette statistique.

“J’essaie de me battre ici depuis juin 2018. Les fans me le demandent tout le temps. Malheureusement, c’est plus facile à dire qu’à faire », a-t-il déclaré. «Je ne connais pas vraiment la scène britannique, car j’ai été à l’étranger la plupart de ma carrière.

«J’aurais signé le contrat d’or de MTK car c’est un tournoi amusant. Je voudrais combattre quelques noms décents puis me retirer.

ÉTRANGER

Combattre à l’étranger, pense Theophane, est une chose que plus de boxeurs britanniques devraient faire.

«J’adore me battre à l’étranger. Les fans me montrent toujours de l’amour. Quand j’étais au Royaume-Uni et que les choses étaient lentes, je me battais toujours à l’étranger pour rester occupé.

«De nos jours, plus de Britanniques s’entraînent et se battent à l’étranger, ce qui est agréable à voir. Travailler avec des entraîneurs internationaux et combiner différents styles ne peut que vous améliorer.

“J’ai entraîné 30 champions du monde et combattants de rang mondial.”

Avec sa victoire la plus récente étant une 50e victoire d’étape, Theophane décrit comment il s’est senti pour atteindre un tel accomplissement.

«C’était incroyable de remporter ma 50e victoire. J’ai accompli plus que ce que j’espérais en 2002 lorsque je suis devenu professionnel.

“Kassim Ouma a fait campagne avec un poids plus élevé pendant la majeure partie de sa carrière, j’ai donc ressenti la différence de poids, mais à part ça, c’était bon de voir qu’il me restait encore plus de combat en moi.”

CARRIÈRE

Revenant sur sa longue carrière, Theoohane sélectionne quelques-uns de ses points forts.

“Les combats dans le pays d’origine de mon père, Sainte-Lucie, seront toujours spéciaux pour moi”, a-t-il déclaré. «Sur le undercard d’André Ward.

«Je suis juste fier de toute ma carrière, car j’ai commencé sans que personne ne me connaisse, sauf ma communauté. J’ai fait le tour du monde, connu des fans. Qu’il y a tout! “

Mick Kane