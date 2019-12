Au box-office, «The Rise of Skywalker» Underperforms and «Cats» Bombs

Avec tout le respect dû à l'enfer de Tom Hooper Cthulhuian connu sous le nom de Cats, la question n'était pas de savoir si Star Wars: The Rise of Skywalker allait dominer le box-office du week-end; c’était à quel point cela dépassait la concurrence. Et avec un week-end d'ouverture brut de 175,5 millions de dollars, par Box Office Mojo, The Rise of Skywalker a organisé la troisième ouverture de décembre la plus élevée de tous les temps – un énorme coup de pouce accru par la prise de près de 200 millions de dollars du film sur les marchés internationaux. Mais les résultats, bien que stupéfiants, étaient légèrement doux-amers pour Disney: un rappel que le contexte est tout aussi important que les recettes du box-office.

Les deux films avec des ouvertures de décembre plus élevées que Rise of Skywalker? Ce serait les entrées de Star Wars qui l'ont précédé dans la soi-disant Skywalker Saga: The Force Awakens (avec près de 248 millions de dollars) et The Last Jedi (220 millions de dollars). Ce n'est pas comme si l'intérêt du public pour Star Wars s'est complètement dissipé – la chose la plus proche que cette franchise puisse obtenir à une bombe au box-office est Solo: A Star Wars Story, qui a encore rapporté 393 millions de dollars – mais cette spirale descendante pourrait suggérer une réponse un peu moins enthousiaste à cette trilogie, qui s'est retrouvée embourbée dans ce qui semble être des visions concurrentes entre les réalisateurs JJ Abrams (The Force Awakens, The Rise of Skywalker) et Rian Johnson (The Last Jedi).

Quelle que soit votre position sur le fossé apparent entre Abrams et Johnson, la dissonance entre les trois films semble avoir affecté la façon dont les cinéphiles réagissent à Rise of Skywalker. Le film, dans son histoire, est un peu partout et laisse beaucoup de questions déroutantes et sans réponse, y compris ne jamais expliquer correctement comment l'empereur Palpatine a survécu en étant jeté dans un puits d'air par son protégé. (Je suis également marqué de façon permanente – alerte de spoiler – par la connaissance que l'Empereur a canoniquement baisé.) The Rise of Skywalker a obtenu une note B-plus de CinemaScore, ce qui ne sonne pas mal, mais c'est le seul Star Wars d'action en direct entrée qui n'a pas reçu un A. Même les préquelles tant décriées de George Lucas ont toutes obtenu des scores A-moins; le seul autre grade Star Wars B est venu avec la permission du film d'animation Clone Wars 2008.

Les derniers détracteurs Jedi, qui se sont manifestés de manière ennuyeuse en ligne, voudraient vous faire croire que les problèmes ont commencé avec le film de Johnson. Et, regardez, les fans ont totalement le droit d'avoir leurs problèmes avec le film – tant qu'ils ne harcèlent pas les actrices sur les réseaux sociaux – mais dans l'ensemble, les fans de Star Wars semblaient bien répondre à la première suite. Comme The Force Awakens, The Last Jedi avait un grade A.

Une partie de ce gâchis aurait pu être évitée par Disney, s'il y avait eu plus de surveillance sur des scénarios importants – tels que la filiation de Rey – et un peu plus de synergie de type Marvel. Mais ne vous sentez pas trop mal pour l'une des sociétés de divertissement les plus puissantes de la planète: The Rise of Skywalker continue de faire de la banque et, mis à part les problèmes, dépassera probablement le milliard de dollars au box-office. La question est de savoir où partira Star Wars d'ici.

L'avenir de la franchise sur grand écran est beaucoup plus sombre que ses perspectives sur Disney +, où The Mandalorian prospère avec un flux constant de camées comiques aléatoires, Werner Herzog, et bien sûr, Baby Yoda. (Un spectacle Obi-Wan et une série dirigée par Cassian Andor qui peuvent voir ou non Diego Luna toucher la peau visqueuse de Jabba le Hutt – les doigts croisés pour notre adorable weirdo – sont également en route.) Rian Johnson est toujours, en théorie, va travailler sur sa propre trilogie Star Wars – bien que les deux parties aient été relativement calmes depuis cette annonce initiale en 2017. David Benioff et DB Weiss, mieux connu sous le nom des gars responsables de l'arrivée au hasard de Game of Thrones, a laissé ses propres plans pour une trilogie dans une galaxie très, très loin pour des pâturages plus verts (lire: 200 millions de dollars) chez Netflix. L'avenir imminent de Star Wars peut résider dans le streaming, et peut-être que la franchise a besoin d'un peu de réinitialisation après cette trilogie. Et quand le jour vient de faire plus de films Star Wars, Disney peut faire bien pire que d'être dirigé par la main ferme de Kevin Feige.

Maintenant que nous avons mis Star Wars à l'écart, il est temps d'aborder la question la plus urgente: la schadenfreude des chats. Internet a d'abord bondi sur ce cauchemar éveillé en été, lorsque la première bande-annonce a évoqué le genre d'horreur surréaliste que vous voyez rarement en dehors de la filmographie de David Lynch. Mais juste parce qu'Internet aimait faire des mèmes et des critiques du film sur les chats étaient hilarantes, cela ne signifiait pas nécessairement que les gens paieraient pour se torturer – en conséquence, le film a bombardé de 6,5 millions de dollars le premier week-end, selon Box Office Mojo. C'est vraiment mauvais, surtout si l'on tient compte d'un budget de production de près de 100 millions de dollars.

À quoi cet argent a-t-il été dépensé? vous pourriez demander en regardant les visages terrifiants et mutilés des chats titulaires. Universal pourrait avoir la même question, étant donné que les théâtres ont été informés qu'ils recevront une autre version du film avec des effets spéciaux mis à jour – une dans laquelle vous ne verrez apparemment pas la main humaine et la bague de mariage de Judi Dench. (Rappel: elle est censée être un chat.)

Ce n'est pas une blague: CATS a été précipité dans les salles avant d'être terminé, donc une nouvelle version est envoyée aux salles avec des effets mis à jour. Comment savez-vous si vous avez l'ancienne version? Recherchez la main humaine, la bague de mariage de Judi Dench et tout.

– Jenelle Riley (@jenelleriley) 22 décembre 2019

C'est incroyable. Je me sentirais presque mal pour Cats, si Tom Hooper n'était pas le réalisateur le plus ennuyeux et milquetoast à avoir jamais vécu. Le meilleur scénario pour Universal est que ce film a une longue vie après Noël au box-office, comme The Greatest Showman il y a quelques années. Mais ce film a clairement bénéficié d'un bouche à oreille positif. Chaque personne à qui j'ai parlé et qui a vu des chats n'a pas nécessairement passé un mauvais moment – ils étaient plutôt du genre "S'il te plaît, mange un plat et va voir ça" – mais quand je suis haut, je préfère rester allongé dans mon lit et écoutez des mélanges de synthwaves, ne payez pas pour me donner une attaque de panique de Dion Waiters-esque en regardant les cafards et les souris CGI avec des visages humains. (Ce sont apparemment les vraies choses horribles que vous verrez chez les chats.) Quelle victoire pour les chiens.

Donc, bien que Disney ne soit pas totalement ravi de la façon dont les fans réagissent à The Rise of Skywalker au box-office jusqu'à présent, il y a toujours une doublure argentée. Ça n'a pas fait des chats.

