Aucun acteur n'a eu une année plus intéressante que Florence Pugh

Il peut être tentant de mettre les acteurs dans une boîte: Mark Ruffalo est le visage de Justice lui-même (Spotlight, Dark Waters); Julia Roberts représente partout des femmes intelligentes, belles et injustement traitées (Pretty Woman, Erin Brockovich). De telles distinctions peuvent être utiles et justifiées, car Hollywood fait des gens des stars en utilisant leur visage comme des icônes: un gros plan sur Tom Cruise objective ses caractéristiques pour leur conférer un pouvoir signifiant (dans le cas de Cruise, le message est presque toujours «ne pas» ne vous inquiétez pas, je suis trop intelligent pour mourir en sautant de ce bâtiment »). L'œuvre d'un acteur forme, sinon un récit clair, au moins une collection de motifs qu'un réalisateur (ou plutôt un directeur de casting) peut choisir et utiliser dans son propre projet; lancer Liam Neeson pour jouer un mari aimant dans Widows, une sorte de rôle qu'il avait joué tant de fois auparavant, était une astuce brillante pour rendre la trahison de son personnage de sa femme encore plus choquante.

Mais mettre les acteurs dans des boîtes ne les laisse pas courir librement et explorer le monde riche de l'émotion humaine. Parfois, vous devez embrasser le mystère. Le tour de Charlize Theron en tant que tueur en série dans Monster ne correspondait pas à ses précédents rôles de demoiselles en détresse, mais c'est la partie qui lui a valu le plus de respect. Les bons acteurs sont souvent excités par le défi de jouer quelqu'un complètement différent d'eux ou des personnages qu'ils ont déjà interprétés.

Florence Pugh est une très, très bonne actrice. Bien que sa carrière en soit encore à ses débuts – elle a 23 ans et son premier rôle, dans The Falling de Carol Morley, date de 2014 -, elle a constamment démontré une curiosité sans bornes pour son métier. 2019 a été particulièrement bénéfique pour elle (et les spectateurs) avec des rôles lui imposant de souffrir de chagrin, d'horreur et de chagrin en Suède; mouvements de lutte à Los Angeles; et la misogynie dans la société américaine du XIXe siècle. Le type de Pugh, s'il fallait le caractériser, serait «une femme authentique, honnête et audacieuse», une description qui est très ouverte à l'interprétation et lui laisse beaucoup d'itinéraires encore inexplorés à emprunter.

The Falling est une véritable curiosité britannique, pleine de malaises, d'écolières opprimées et de mères difficiles. Pugh a été nominée au London Film Festival pour sa performance en tant qu'Abbie, une fille populaire dont la maturité sexuelle et l'insouciance fascinent son amie Lydia (Maisie Williams), mais qui rencontre une fin tragique. L'acteur dégage une confiance naturelle qui jette également un sort au public; essentiellement, Pugh fait fonctionner le film. Bien qu'Abbie quitte le cadre tôt, son aura continue d'influencer Lydia et toute l'école de manière de plus en plus inquiétante. Dans son premier rôle au cinéma, Pugh était déjà devenue une idole.

Pourtant, la reconnaissance n'est pas arrivée tout de suite. C'est après deux ans de petits rôles à la télévision britannique que Pugh a finalement eu sa grande percée sous la forme d'un autre drame britannique, bien que très différent de The Falling. Lady Macbeth, mise en scène par le metteur en scène de théâtre et cinéaste de renom William Oldroyd, a donné à Pugh un rôle stimulant dans une pièce d'époque parfaitement conçue et moderne. Basé non pas sur le travail de Shakespeare, mais sur la nouvelle de Nikolai Leskov «Lady Macbeth of Mtsensk», ce film nominé aux BAFTA, au London Film Festival et au TIFF est centré sur Katherine, une jeune femme contrainte à un mariage malheureux, asexué et bientôt à longue distance . Elle trouve alors refuge dans les bras forts de l'un de ses ouvriers et prévoit un coup d'État Thérèse Raquin avec lui. Ce qui fait de Lady Macbeth une bête tout à fait unique, cependant, est le degré de réalisme qu'elle vise et atteint, grâce en grande partie aux performances harmonisées et sans compromis de Pugh. Il semble que Katherine vienne au 19e siècle; son comportement, bien que façonné par l'étiquette misogyne et les traditions de l'époque, traduit les besoins, les désirs et les frustrations de toute femme opprimée de n'importe quelle époque. Il n'y a pas de place pour des justifications «c'était une autre époque» ici. Pugh adapte son discours et sa posture aux circonstances du personnage sans jamais entrer dans la parodie, conservant même une légère touche de modernité qui, rétrospectivement, se rapproche probablement plus de la réalité sociale de l'époque que de la plupart des films d'époque. Cela aide que Katherine soit elle-même une rebelle, mais même dans les moments où elle trompe les autres en pensant qu'elle suit la convention, Pugh livre ses lignes avec une intention et une facilité si claires que Katherine semble toujours être une personne réelle, complète et complexe. La direction réfléchie d'Oldroyd est essentiellement à son service, soulignant avec des compositions étouffantes et une caméra à main levée le décalage entre l'énergie brute de Pugh et les murs statiques et contraignants qui emprisonnent Katherine. Oldroyd et Pugh n'essaient pas de défendre les actions de plus en plus indéfendables de Katherine, mais ensemble, ils rendent ce personnage pas vraiment sympathique captivant et incontestablement affectant.

Après des éloges bien mérités pour Lady Macbeth, Pugh est revenue en 2018 avec de nombreux projets prêts à la lancer plus loin sur la scène cinématographique internationale. La quatrième collaboration de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, The Commuter, n'était pas sa meilleure, et n'a pas donné beaucoup à Pugh en tant que l'un des nombreux passagers accompagnant Neeson lors de sa balade en enfer, mais cela a montré l'actrice ornant un très look et attitude différents: l'eye-liner noir et les mèches de cheveux violets l'ont transformée en une véritable gothique, loin des robes respectables de Lady Katherine. Avec sa voix basse idiosyncrasique – Greta Gerwig l'a comparée à juste titre aux tons veloutés de Lauren Bacall à la New Yorker Radio Hour – Pugh correspond tout aussi bien à l'adolescente pseudo-mature en colère, un type qu'elle a ensuite revisité dans le vrai catch de Stephen Merchant histoire Se battre avec ma famille.

Avant de la faire monter sur le ring, cependant, Pugh's 2018 l'a vue épouser le roi des Écossais lui-même dans le roi des hors-la-loi de David Mackenzie. La part d'Elizabeth Burgh dans cette épopée de guerre est aussi grande que cela puisse paraître, mais elle place Pugh dans un lieu de vulnérabilité qu'elle navigue avec une honnêteté rare. La plus grande réussite de Mackenzie ici est sans doute le degré de réalisme avec lequel il dépeint chaque blessure à l'épée ou à la flèche, et lorsque Elizabeth est forcée d'assister au meurtre incroyablement horrible d'un gentil protecteur écossais, son horreur et ses larmes sont presque aussi difficiles à supporter. L'autre film de Pugh sorti en 2018 sur Netflix, le (cette fois) film d'horreur méchant et impardonnable Malevolent, a également utilisé le cadeau particulier de l'actrice pour communiquer une peur et une horreur authentiques. Sa voix profonde est ici modulée dans un accent américain impeccable et vraiment crédible alors qu'elle incarne Angela, une jeune femme qui se rend compte trop tard qu'elle est une vraie fantôme et non une escroc. Piégée dans un manoir hanté (et un film terrible), Pugh prouve sans effort son talent: elle n'a pas besoin de faire de théâtre d'horreur pour captiver, au lieu de laisser la peur d'Angela se révéler dans des expressions subtiles et naturelles.

Si un projet (jusqu'à présent) a vraiment compris ce qui rend Pugh si attrayant, c'est peut-être l'adaptation de la minisérie John le Carré de Park Chan-Wook, The Little Drummer Girl. Pugh joue Charlie, une actrice britannique de Londres à la fin des années 1970, si talentueuse et intelligente qu'elle est recrutée par les Israéliens pour infiltrer le côté palestinien. Sa vie dépend de la crédibilité qu'elle peut avoir en mentant, et Pugh doit faire une performance double puis peut-être triple, quand elle revient aux Israéliens avec sa loyauté désormais difficile à placer. Elle ne déçoit pas, même si le spectacle lui-même n'est pas toujours aussi convaincant. Ici encore, Pugh est à la fois fort et sensible car Charlie cherche un but dans tous les endroits dangereux et tombe amoureux à la fois d'un agent israélien et, plus tard, d'un dirigeant palestinien: agir, après tout, commence par être capable de sympathiser avec des gens très différents de toi.

The Litter Drummer Girl (2018)





BBC One

Mais parfois, agir signifie également s'entraîner comme lutteur pour un biopic sportif. Fighting With My Family raconte l'histoire de Saraya «Paige» Knight, une jeune femme qui, à partir de ses débuts modestes à Norwich, au Royaume-Uni, est devenue la plus jeune championne de la World Wrestling Entertainment à 21 ans. Pugh fait le plus pour rendre cette histoire simple et intéressante en accentuant le doute de soi qui a criblé Paige en rejoignant les rangs de la formation professionnelle de la WWE. La volonté de l'actrice de sembler d'abord méchante et critique, puis embarrassée et maladroite alors que Paige critique les ex-modèles qui, comme elle, rêvent simplement d'une vie meilleure, rendent ce film autrement sirupeux parfois intéressant – et confirment que Pugh est capable d'une plus grande émotion complexité que la plupart des scripts ont tendance à permettre.

Midsommar est peut-être plus émotionnellement extrême que complexe, mais elle commence par des moments plus calmes. Ce sont les scènes les plus touchantes du film, avant que Dani de Pugh, son petit ami Christian (Jack Reynor), et ses amis ne partent même pour la Suède pour assister aux célébrations du Midsommar. Dani est vue au téléphone avec Christian, cherchant à la rassurer car elle n'a pas réussi à joindre sa sœur en difficulté, puis elle téléphone à un ami pour discuter de son sentiment de culpabilité d'avoir fait supporter à Christian ses problèmes. Pugh porte ces moments décontractés mais intimes toute seule, seule dans une pièce, son visage devenant la scène où l'histoire de la relation de Dani avec sa famille et son petit ami devient visible, plus à travers son comportement spontané que ses mots. Encore une fois, moins c'est plus – et c'est aussi lorsque le réalisateur Ari Aster atteint plus tard des pics d'horreur toujours plus élevés.

Le premier choc du film est dans sa séquence de titre, quand Dani apprend que sa sœur a tué ses parents et s'est suicidée. Bercée dans les bras d'un chrétien abasourdi, elle ne pleure pas autant que des cris, comme si sa douleur était à la fois mentale et physique. Ce n’est pas une réaction exagérée et certainement pas une réaction polie et consciente; Pugh prend son personnage trop au sérieux pour lui refuser un véritable traumatisme. En écho à ce moment est la scène la plus emblématique du film, lorsque Dani, maintenant couronnée May Queen, découvre l'infidélité de Christian et a une crise de larmes intense. Bien qu'il ait été soutenu que le «vrai sens» du film est vague, ce moment, bien que bizarre, est compréhensible et touchant, grâce à Pugh: Dani remarque la disparité entre le traitement imprudent de Christian envers elle et l'amour que les membres de la secte lui ont comblé. avec. Sa crise se transforme en exorcisme, des femmes suédoises se rassemblant autour de Dani pour mieux l'aider à pleurer et enfin confronter à quel point elle se sent abandonnée et triste depuis qu'elle a perdu sa famille et qu'elle a dû compter sur une chrétienne désintéressée. Pugh s’effondre au sol et s’accroche fermement aux femmes, comme on saisirait les jambes de sa mère pour trouver refuge; elle reste connectée aux autres acteurs tout au long, ne laissant jamais sa détresse la submerger et la sortir de la scène. Alors que les femmes imitent son désespoir, elle leur répond avec plus de larmes, dans une boucle apparemment sans fin de chagrin cathartique qui, délicieusement bien que dérangeant, ressemble plus à regarder les gens être eux-mêmes et à faire des exercices de confiance qu'à jouer des personnages.

Midsommar (2019)





A24

Florence Pugh amène toute sa personne à ses rôles et cherche des parties qui piquent les parties les plus sensibles de la sienne et de chacun: le chagrin inconsolable, la frustration avec le monde, le manque de confiance et la solitude. Je ne l'ai pas encore vue comme Amy March dans l'adaptation de Gerwig Little Women, mais ce personnage est connu pour son entêtement prétendument peu attrayant, lié à un pragmatisme triste mais habilitant sur la place des femmes dans la société – une personnalité qui, encore une fois, nécessite Pugh oser ne pas aimer. Elle joue également aux côtés de Scarlett Johansson dans le prochain film Black Widow, entrant ainsi officiellement dans la sphère du film de super-héros avec un accent russe apparemment convaincant et des compétences de combat nouvellement acquises. On ne sait pas où la carrière de Pugh s'épanouira rapidement, mais il y a de l'espoir qu'elle continuera d'explorer les souvenirs les plus lointains et les plus sombres de l'expérience humaine à travers son jeu authentique, ainsi que d'acquérir l'acclamation critique et populaire qu'elle mérite depuis quelques années à présent.