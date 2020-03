Aucun poids lourd de l’histoire n’a fait ce que Tyson Fury a fait le 22 février

Phil Jay 04/03/2020

ūüďł Mikey Williams

Tyson Fury a cr√©√© l’histoire de la boxe pour la deuxi√®me fois en cinq ans le 22 f√©vrier, alors que le poids lourd est devenu double champion √† Las Vegas.

‚ÄėThe Gypsy King‚Äô est revenu au bord de l‚Äôautodestruction pour √©pater les fans am√©ricains et d√©molir un dirigeant mondial solide √† Deontay Wilder.

Reprenant la sangle convoitée du World Boxing Council, Fury a créé une nouvelle statistique qui deviendra une question de quiz pour les années à venir.

En arrêtant Wilder, Fury est devenu le seul frappeur de première division à avoir battu les détenteurs du titre qui ont fait dix défenses ou plus.

Le premier était Wladimir Klitschko en 2015. Wilder est devenu le deuxième le mois dernier à la célèbre MGM Grand Garden Arena.

De tels champions de longue date et chevronn√©s n’ont jamais √©t√© d√©tr√īn√©s par le m√™me challenger auparavant, ce dont Fury peut √™tre fier.

Dans le processus de réalisation de cet exploit incroyable, Fury a remporté la troisième place du classement WBN Pound for Pound.

Il est difficile de voir comment Fury n’est pas l√†-haut avec Canelo et Vasyl Lomachenko apr√®s ce qui a √©t√© un retour remarquable.

Certaines listes P4P n’ont m√™me pas le joueur de 31 ans dans le top dix, ce qui est choquant compte tenu du r√©cit. De plus, la fa√ßon dont Fury a remport√© les deux combats.

DOMINATION

Il a totalement dominé Klitschko et Wilder, se plaçant comme le numéro un définitif dans la catégorie des 200 livres et plus.

Fury est maintenant tellement en avance sur quiconque dans la division que sa place dans le classement P4P pourrait m√™me √™tre plaid√©e pour une nouvelle augmentation s’il r√©p√®te la victoire de Wilder en juillet ou l’arr√™te m√™me plus t√īt.

Comment diable Fury ne figure pas sur certaines des notes les plus notées par les fans est tout à fait un coup de tête.

En ce qui concerne la raison pour laquelle cela peut √™tre, il se pourrait que le record de Fury en dehors des combats pour le titre soit quelque peu discutable. Des combats d’√©chauffement constants, comme ceux avant le retour de Wilder, vont probablement contre lui – en particulier aux √Čtats-Unis.

Mais s’emparer de cette ceinture verte et dor√©e et, ce faisant, donner au Royaume-Uni un blanchiment complet dans l’image du championnat, est une satisfaction suffisante pour le grand homme.

Fury doit √™tre appr√©ci√© pendant qu’il est toujours impliqu√© dans le sport, car ¬ęil n’y a qu’un seul Tyson Fury¬Ľ et il n’y en aura jamais.

Les opinions exprim√©es dans cet article sont celles de l’√©diteur, Phil Jay. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay