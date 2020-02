Audley Harrison sur les comparaisons Deontay Wilder et Mike Tyson

Phil Jay 18/02/2020

World Boxing News a rattrap√© un ex-adversaire de Deontay Wilder √† Audley Harrison pendant la semaine de combat alors que ¬ęThe Bronze Bomber¬Ľ se pr√©pare √† affronter Tyson Fury.

Wilder remet son titre des poids lourds WBC en jeu contre Fury après leur première bataille épique en décembre 2018.

S’adressant aux discussions sur la constitution de Wilder, qui est d√©sormais le perforateur de premi√®re division le plus dur de tous les temps, Harrison est en position privil√©gi√©e pour le savoir.

‚ÄėA-Force‚Äô a partag√© 70 secondes terrifiantes avec l’Am√©ricain √† la fin de sa carri√®re. Une d√©faite au premier tour qui s’est av√©r√©e √™tre le dernier combat professionnel de Harrison.

Lorsqu’on lui a demand√© s’il √©tait d’accord avec l’id√©e que Wilder √©tait l’artiste KO le plus effrayant de tous les temps, Harrison a expliqu√© pourquoi il avait un cas au-dessus de Mike Tyson.

¬ęWilder est certainement l√†-haut avec les plus gros puncheurs. Ne serait-ce qu’en raison de son bilan ¬Ľ, Harrison exclusivement dit World Boxing News. ¬ęIl a eu 43 combats et 41 d‚Äôentre eux ont √©t√© √©limin√©s. Cela parle de lui-m√™me.

¬ęIl a gravi les √©chelons et a fait face √† tout le monde tout en √©tant capable de s’en d√©barrasser. Il a affront√© des combattants comme Stiverne et Ortiz qui sont durables √† n’importe quelle √©poque des combats, mais il a pu s’en d√©barrasser.

¬ęLa main droite qu’il a est comme un marteau car il est si rapide et pr√©cis.

¬ęSi vous vous comparez √† Mike Tyson, quand Mike arrivait, beaucoup de gars plus grands lui ont pris la distance. Lorsque vous donnez un coup de poing, vous ne g√©n√©rez pas autant d’√©nergie. “

Pour conclure sur la façon dont le pouvoir de Wilder se marie parfaitement avec son style peu orthodoxe, Harrison a déclaré:

“Beaucoup de gens ne comprennent pas, Wilder a un talent naturel que vous ne pouvez pas enseigner”, a-t-il soulign√©. ¬ęLa fa√ßon dont il √©vite les coups de poing et se d√©place.

“Je me suis battu avec lui pendant quatre semaines au d√©but (dans sa carri√®re) et il a des comp√©tences uniques en tant qu’athl√®te qui lui permettent de sortir de la ligne et de manquer des coups de poing.”

ARRÊT

La derni√®re fois, Fury a accumul√© les rounds √† mi-combat, ce qui a laiss√© Wilder avait besoin d’un KO tardif, qu’il a presque r√©ussi √† s√©curiser.

Avec les bookmakers de boxe, Wilder est un favori chaud pour arr√™ter Fury. Il vise √† mettre fin au concours avant que “The Gypsy King” ne se mette √† un rythme quelconque.

Pour sa part, une pr√©diction de second tour est venue du challenger, qui, selon lui, est hautement r√©alisable s’il l’√©tendait √©pais d√®s le d√©part.

Tout sera révélé la nuit du combat.

