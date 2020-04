Austin Trout: “J’adorerais combattre Broner, Danny Garcia”

Publié le 27/04/2020

Par: Hans Themistode

Cela fait longtemps qu’Austin Trout n’a pas pu se dire champion. Mais si les choses se déroulent comme prévu, il mettra fin à sa sécheresse de huit ans pour le titre plus tôt que tard.

On peut dire que personne dans tout le sport de la boxe n’a subi plus de hauts et de bas que Trout (32-5-1, 18 KO) au cours des dernières années. L’ancien titlist Jr Middleweight s’est retrouvé dans certaines des confrontations les plus ardues de sa division. Et malheureusement pour lui, il a échoué. La route vers un tir au titre semble presque impossible à 154 livres, mais à 147, Trout pourrait sauter à l’avant de la ligne.

“Je veux essayer ma main à 47 ans, mais si je me bats à 54 ans, je suis là”, a déclaré Trout dans une interview Instagram Live avec Abboxing News. “Je ne vais nulle part. La division 154 est toujours en marche et il y a encore beaucoup d’opportunités là-bas. »

Passer à une nouvelle catégorie de poids n’a rien de nouveau. Mais normalement, à mesure que le combattant vieillit et que son corps change, il décide de prendre du poids et non de descendre.

Trout ne serait pas le premier ancien titlist à tenter un titre à l’envers. Chad Dawson et Roy Jones Jr sont les premiers noms qui me viennent à l’esprit en tant qu’anciens champions qui ont fait le mauvais choix en descendant de poids. Trout, d’autre part, a déjà fait ses recherches et ne s’attend pas à ce que son nom soit ajouté à cette liste.

«Je regardais juste le paysage. Je me souviens qu’à une époque, j’étais un grand gars à 15 ans. Donc vous savez, en regardant le paysage de 147 et ces gars-là sont un peu à ma taille. S’ils descendent naturellement pour atteindre 47 ans, je ne l’ai jamais essayé. Donc, s’asseoir là et dire que je ne pouvais pas faire n’était pas une supposition éclairée. Alors je disais que je dois ajouter un peu de discipline entre les combats pour voir à quoi pourrait ressembler mon poids. Je suis plus près de 47 que je ne le serais de 154. Je ne suis pas si lourd, peut-être 15-20 livres au-dessus de la limite de poids que je veux être. “

Passer de la super talentueuse division de 154 livres à la rangée des meurtriers de 147, ne va pas être une promenade dans le parc pour Trout. Et juste parce qu’il apporte une certaine notoriété à la division ne signifie pas qu’il obtiendra le coup de feu qu’il recherche. Mais dans un monde parfait, il préférerait être jeté aux loups dès le départ.

«Honnêtement, j’aimerais combattre Broner. J’adorerais combattre un Danny Garcia pour me mettre à la hauteur de quelqu’un comme Thurman ou Spence. Ou même Crawford. Je ne vois personne faire la queue pour combattre Crawford, mais je vais combattre son cul. “

Quels que soient les plans de Trout pour sa nouvelle division, tout devra attendre. COVID-19 n’a aucun sursis en vue. Les fans de ce sport ne devraient pas retenir leur souffle quand ils pourront assister à un événement. Mais des États comme la Floride ont envoyé une bouée de sauvetage car les événements sportifs ont été jugés essentiels.

Se battre devant une arène vide a ses inconvénients. Plus particulièrement, moins d’argent. Mais alors que les combattants seront un peu plus légers dans le portefeuille, Trout le considère comme un avantage majeur pour un certain nombre de noms moins connus.

“Avez-vous déjà entendu parler de certains de ces combattants qui hurleront Floyd Mayweather lors d’une séance de combat, mais ils ne pourraient pas battre un compagnon quand il s’agit de combattre?” Je pense que si la boxe devait rester dans ce format pendant une longue période de temps, vous allez voir des gars que vous n’auriez même pas pensé pouvoir faire quoi que ce soit, commencer à écraser tout le monde. Tout simplement parce que cela pourrait réduire la pression des lumières éteintes. »